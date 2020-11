Audiben presenta soluciones auditivas por menos de 300 euros, válidas para el 85% de los usuarios Comunicae

jueves, 26 de noviembre de 2020, 17:37 h (CET) Las soluciones de Audiben son 7 veces más económicas que los audífonos más caros y, al igual que los tradicionales, combinan la tecnología más avanzada de filtrado de frecuencias con la miniaturización Hasta ahora, las soluciones auditivas eran excesivamente caras y suponían un gasto inasumible para un alto porcentaje de usuarios. Audiben, empresa española de soluciones auditivas, revoluciona el mercado con dispositivos fácil de usar, discretos, ligeros y siete veces más económicos que los audífonos convencionales.

Las soluciones auditivas de Audiben han sido desarrolladas por especialistas que descubrieron que el 85% de las personas experimentan problemas de audición que se pueden resolver o paliar con estos dispositivos. La compañía propone soluciones auditivas de calidad listas para ser utilizadas, sin necesidad de acudir a ningún especialista. Al igual que los audífonos digitales, sus soluciones auditivas combinan un diseño totalmente discreto, tan sutil que pasa desapercibido, con la tecnología más avanzada de filtrado de frecuencias, para amplificar las del habla humana por encima de los demás sonidos. El resultado: un dispositivo varias veces más económico que otras soluciones con tecnologías similares.

Otra ventaja de los productos Audiben es que ya están preprogramados, por lo que pueden ser configurados de forma sencilla sin necesidad de adaptación por un especialista: sus usuarios ahorran tiempo y dinero en desplazamientos al centro auditivo para realizar ajustes y calibraciones.

Además, los usuarios tienen a su disposición dos años de garantía y un servicio técnico postventa y de reparación propio, integrado por profesionales cualificados, que responde con rapidez ante cualquier tipo de incidencia. Todo esto facilita al máximo la experiencia, y hace que encontrar una solución eficaz y duradera sea aún más sencillo y accesible para quienes tanto la necesitan en sus vidas cotidianas.

Solución Auditiva Premium, el superventas de Audiben

La solución auditiva Premium de Audiben es una de las más demandadas: es fácil de acomodarse en la oreja, además de contar con un diseño discreto y muy estético. Su precio, facilidad de uso y tamaño miniaturizado, con la tecnología más avanzada, lo convierten en una de las opciones más elegidas por el usuario y una nueva alternativa en el sector de las soluciones auditivas que ya está al acceso de todos en España.

Este dispositivo incorpora antifeedback de última generación —se adapta constantemente al entorno de sonido para reducir cualquier reacción a un mínimo absoluto, lo que elimina el clásico pitido de la realimentación— y tecnología WDRC —que estimula los sonidos más suaves—, dos características que garantizan un óptimo funcionamiento. Asimismo, el dispositivo se puede adaptar a diferentes ambientes, de poco ruidosos a muy ruidosos, con una amplificación hasta 45 dB, reductor de ruidos y limitación de entrada de sonidos fuertes.

“La salud y el bienestar de las personas con problemas auditivos es importante, y con una actuación a tiempo podemos evitar graves problemas de salud. Nuestras soluciones tienen el objetivo de devolver una comunicación óptima a todos nuestros usuarios con problemas auditivos y ayudarles a encontrar la solución que mejor se adapte a ellos", finaliza Nieves Marín, responsable de comunicación de Audiben.

Sobre Audiben

Audiben, que lleva más de 3 años ofreciendo soluciones auditivas a precios asequibles, nace como una necesidad de carácter social: hacer llegar a personas que lo necesiten y no cuenten con los fondos suficientes. También se dirigen a usuarios que no quieran desembolsar importantes cantidades de dinero, una solución auditiva de óptimas prestaciones a precios competitivos y de características comparables a la de los audífonos tradicionales. Sus productos se pueden encontrar en la página web https://audiben.com/ y a través de venta telefónica.

