3 de cada 4 empleados se declaran comprometidos con las empresas en las que trabajan e identifican el propósito de la empresa

jueves, 26 de noviembre de 2020, 16:57 h (CET) Enrique Sánchez, Presidente de Adecco España y Regional Head para el Sur de Europa, ha hecho estas declaraciones en el I Congreso Internacional Digital de Directivos organizado por la Asociación para la Dirección de Personas (APD) Enrique Sánchez, Presidente de Adecco España y Regional Head para el Sur de Europa, ha participado en el I Congreso Internacional Digital de Directivos organizado por la Asociación para la Dirección de Personas (APD). Este evento se ha centrado en el lema “La empresa con propósito. Del valor para el accionista al valor para la sociedad” y el foco de debate ha sido el impacto a largo plazo de las empresas y cómo pueden contribuir a la creación de valor para sus stakeholders y a la mejora y la sostenibilidad del entorno. El Congreso, que se inició el pasado 24 de noviembre, y durará hasta hoy, reunirá a más de 3.500 directivos de seis países, y contará con la participación de más de 100 ponentes.

En esta segunda jornada, el bloque “Impulsar talento en la empresa con propósito”, ha contado con la participación de Enrique Sánchez, quien ha analizado el presente y el futuro inmediato de la situación económica, el efecto de la crisis sanitaria en el mercado laboral, y ha defendido la necesidad de seguir apoyando a las empresas y a las personas.

Sánchez desgranó su visión sobre la empresa con propósito, explicando que “las empresas, hoy más que nunca, debemos intentar descubrir esas oportunidades y apoyarnos en nuestro propósito. Es el motivo que nos mueve a seguir existiendo, creciendo y evolucionando. Las empresas no persiguen únicamente la rentabilidad económica, sino que buscan, a través de su modelo de negocio, impactar positivamente a nivel social y/o ambiental. El propósito es el motivo por el que las empresas existen, más allá de ser rentables”.

El propósito se basa en plasmar la forma en la que el mundo, o al menos una parte de éste, será mejor gracias a la propia naturaleza de la empresa. El Grupo Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, quiere contribuir a la mejora de la vida de las personas mediante el acceso al empleo, al desarrollo, progresión y crecimiento profesional. Entender cuáles son las necesidades que tienen empresas y trabajadores, para así unirles en ese objetivo común, es el más firme propósito de la compañía de RRHH.

La mayor aspiración del Grupo Adecco es llegar a una situación de pleno empleo, siendo el partner de referencia del tejido empresarial español. Para llevar a cabo este propósito, se necesita un consenso y un acuerdo entre los que tienen la obligación de tomar decisiones: agentes sociales, gobierno, empresas, representantes de los trabajadores, etc.

Un 75% de los empleados se declara comprometido con las empresas en las que trabajan e identifican el propósito de la empresa. Además, su vinculación personal con ese propósito es su principal fuente de inspiración y motivación. Los jóvenes, los nacidos después de 1980, los millenials y sucesivos en diez años estarán a cargo del 80% de la población activa mundial. En palabras de Enrique Sánchez, “los jóvenes necesitan conectar su propósito con los trabajos que tienen, si no es así, buscan otro sitio. Esa generación no separa la vida personal de la profesional, es la misma esfera, su empleo forma parte de su vida y necesitan estar en empresas que mejoren el mundo”.

Para el directivo de Adecco el propósito “es un tema de liderazgo y de estilo, como los managers abordan su responsabilidad con los equipos. Un directivo no solamente está a cargo de la cuota de mercado, también está a cargo de un grupo de personas a las que tiene que cuidar, desarrollar y a las que tiene que intentar implicar en una causa en común. Tenemos que hacer sentir a nuestra gente que está a cargo de una función clave, y que les necesitamos, debemos preocuparnos por sus expectativas, ayudarles a crecer”.

A continuación, el directivo de Adecco destacó que “somos una empresa que genera empleo, más de 100.000 puestos de trabajo al año, muchos de ellos entre colectivos desfavorecidos como los jóvenes, en búsqueda del primer empleo, como las personas que han quedado en riesgo de exclusión, no solamente laboral sino también social. Más de 6.000 personas con una situación complicada han encontrado trabajo. Y no solo tenemos ese propósito, sino que buscamos aportar a la sociedad otros valores que trasciendan más allá del empleo, como puede ser la formación (cada año formamos a más de 60.000 personas)”.

Sobre la situación actual, el Presidente de Adecco para el Sur de Europa fue tajante: “tenemos la oportunidad de mejorar la economía y el empleo y salir de esta situación que nos ha tocado vivir pero para ello nos tienen que dejar y propiciar un escenario propicio para ello”.

Por último, Sánchez comentó su opinión sobre el impacto de la tecnología en el empleo. Para Sánchez “la tecnología y la transformación tecnológica es una carrera que va en una única dirección y es inevitable. Lo que marca la diferencia son las personas, sus competencias, sus motivaciones, sus actitudes y su determinación para ser diferentes. El liderazgo y la forma en la que esas personas se desenvuelven en esas organizaciones y cómo utilizan la tecnología es lo que marca la diferencia”.

