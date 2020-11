AMEDNA/NEEZE entrega los Premios Empresaria, Directiva y Emprendedora Navarra 2020 Comunicae

jueves, 26 de noviembre de 2020, 13:14 h (CET) La presidenta de Navarra, María Chivite, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, e Isabel Moreno, directora territorial de CaixaBank Zona Ebro entregan en una gala virtual los XXIII Premios Empresaria y Directiva Navarra, y II Emprendedora Navarra 2020 de AMEDNA/NEEZE La Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA/NEEZE), presidida por Cristina Sotro , ha entregado este martes en una gala virtual los XXIII Premios Empresaria, Directiva y II Emprendedora Navarra 2020. Los galardones organizados por AMEDNA/NEEZE anualmente y que este año cumplen su vigésima tercera edición, cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona, a través del Área de Cultura e Igualdad, así como de CaixaBank que también apoya estos premios.

Han sido la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y directora territorial de CaixaBank Zona Ebro, Isabel Moreno, quienes han entregado los prestigiosos galardones a Dolores Garijo, Ana Azcona, y Beatriz Zazpe, ganadoras de los Premios Empresaria, Directiva y Emprendedora Navarra 2020 convocados por AMEDNA-NEEZE en una espectacular gala sin invitados por las condiciones sanitarias pero plagada de luces, teatro, música y video-proyecciones y que ha sido retransmitida por Navarra TV e internet..

Amedna ha sorprendido este año con una Gala muy especial creando una atmósfera cálida y llena de contenidos en un escenario muy cuidado y con pequeñas intervenciones teatralizadas escenificando de forma poética las barreras de género y destacando el papel de las mujeres premiadas como referentes.

Durante el acto se ha recordado la trayectoria de las tres profesionales premiadas, además de incidir en el objetivo de los galardones: visibilizar y destacar la trayectoria profesional que las mujeres empresarias y/o directivas desarrollan con su trabajo diario en el ámbito económico, laboral y social de Navarra.

Con el II Premio Emprendedora Navarra del Año, se busca impulsar el emprendimiento femenino, mostrar ejemplos de mujeres emprendedoras y así contribuir al desarrollo empresarial femenino de la comunidad.

Los galardones les han sido otorgados por los siguientes méritos:

A Dolores Garijo, premio empresaria, por su trayectoria empresarial en Agenor Mantenimientos, creando una empresa tan pionera, en el ramo de la tecnología, en un sector muy masculinizado y el haberlo hecho con gran éxito, ya que hoy es una empresa referente en su campo y una empresa generadora de 200 empleos directos.

A Ana Isabel Azcona, premio directiva, por su trayectoria y ascenso dentro de la organización Dynamobel, su capacidad y adaptabilidad a la dirección de diferentes equipos y actividades con éxito, su vinculación y relevancia en la empresa y el haber conseguido hacerse un hueco en la directiva de la misma conformada por hombres.

A Beatriz Zazpe, premio emprendedora por su decisión e impulso para emprender en la zona con su negocio Lavandería Pirenaica, su dedicación y su visión competitiva que le ha permitido hacerse un hueco en el mercado y la generación de empleo.

En el acto virtual, llevado a cabo en la Sala de la Muralla de Baluarte la presidenta de AMEDNA, Cristina Sotro ha afirmado en su discurso que pese a la pandemia “la promoción de la igualdad no debe pararse, los logros conseguidos han requerido mucho tiempo y no puede retroceder, y como muestra de la voluntad y el compromiso de la asociación, está hoy aquí, con esta bonita celebración y con la convicción de que el nuevo formato también va a reportar la oportunidad de poder llegar a más personas que nunca”. Para la presidenta de AMEDNA “las barreras de género siguen presentes en la sociedad y están obstaculizando avances que ya debiéramos haber conseguido. Barreras externas, sociales y empresariales y también barreras internas”. “Ese techo de cristal templado que ofrece una gran resistencia todavía en el ámbito empresarial y laboral, hay que romperlo definitivamente, y se va a conseguir entre todos y todas”, ha insistido.

Sotro ha asegurado que “una de las claves más importantes está en la conciliación laboral, familiar y personal y el impulso de la corresponsabilidad”. “Pero paralelamente también debe trabajar sobre otras barreras de género menos visibilizadas y sobre la segregación horizontal que conlleva la feminización de ocupaciones que por regla general cuentan con condiciones menos favorables, así como la escasa presencia de mujeres en las ramas STEM que están marcando ya que van a ser estratégicas en el futuro. Que el talento de las mujeres no se segregue, ni el de los hombres, en cuanto a funciones o jerarquía, la riqueza está en aprovechar todo el talento del que dispone, sin distinción de género”, ha recordado.

Para la presidenta de AMEDNA “si algo ha demostrado esta pandemia que hoy se vive es como el sistema se sustenta sobre la base de los cuidados, donde las mujeres se encuentran mayoritariamente, y desde aquí el reconocimiento por la labor realizada”. “Y también el apoyo y ánimo a los pequeños negocios, la mayoría de servicios, algunos nacidos para el autoempleo, donde también las mujeres son mayoría. Estos pequeños negocios están sufriendo especialmente las consecuencias tan negativas de esta crisis y necesitan de la empatía y ayuda para que no deje que una situación coyuntural pueda acabar con muchos años de esfuerzo y sacrificio que han permitido además generar empleo y riqueza”, ha finalizado, no sin felicitar a las tres premiadas a Dolores Garijo, a Ana Isabel Azcona y a Beatriz Azpe a quienes les ha instado a disfrutar “de este reconocimiento que sobradamente merecéis”.

Dolores Garijo, premiada con el reconocimiento como Empresaria Navarra de 2020 por su trayectoria empresarial en Agenor Mantenimientos, ha asegurado que recibir el premios es un “orgullo, pero también una responsabilidad; orgullo porque recompensa un esfuerzo, un trabajo bien hecho por todo el equipo de mujeres y hombres que han traído a Agenor hasta aquí y segura la llevarán lejos”. “Responsabilidad, porque este galardón se recibe como mujer empresaria y quiere ser referente para otras mujeres”.

Garijo ha querido visibilizar que “el futuro es tecnológico, que requerirá especialistas con carreras profesionales técnicas, que son elegidas por menos mujeres” y ha pedido que se “ponga solución cuanto antes”. Ha pedido “soluciones como sociedad” para el cuidado de hijos y mayores que sigue recayendo fundamentalmente en el ámbito de la mujer. Por último ha recordado que las empresas “construimos valor y oportunidades” y ha solicitado como sociedad “mayor reconocimiento y apoyo”. “Empresaria, mujer, madre de tres hijas, esposa e hija. La profesión y no renuncio a nada”, ha finalizado la premiada como Empresaria Navarra 2020.

La galardonada con el premio Directiva Navarra de 2020, Ana Isabel Azcona directora de servicios técnicos de Dynamobel quien ha recibido su premio en el Ayuntamiento de Pamplona, de manos del alcalde Enrique Maya, ha asegurado que “en este año en el que no está tocando vivir una época emocionalmente difícil, este reconocimiento se convierte en una satisfacción extra, tanto a nivel personal como profesional” y ha confesado que para ella era “muy ilusionante ver reconocido el esfuerzo de 25 años de trabajo”. “Esto llena de energía para seguir trabajando por lograr nuevos retos y cumplir nuevos sueños”.

Azcona ha tenido palabras también para su familia “en especial para los padres, al marido y a la hija” y a la “familia Dynamobel” porque “me han apoyado siempre para que conciliar la vida laboral y familiar no haya sido nunca una barrera para poder desarrollar el trabajo” y que le han permitido “crecer como persona y como profesional”. La premiada como Directiva Navarra 2020 ha recordado que esta es una “barrera que muchas mujeres se siguen encontrando hoy en día”.

Beatriz Zazpe, premiada con el reconocimiento con Emprendedora Navarra 2020 ha agradecido el reconocimiento a AMEDNA por la importante y necesaria labor que realiza la asociación, impulsando y visibilizando el liderazgo femenino. “Este premio llega como un soplo de aire fresco en estos momentos tan difíciles que está tocando vivir, y en concreto al hostelero, del cual se depende, y con la esperanza de que todo pasará”. “Ser emprendedor no es fácil, pero ser emprendedora, madre, hija, en el ámbito rural y Pirenaico aún lo es menos”, ha dicho Zazpe quien ha recordado el apoyo de su familia para que este proyecto de Lavandería Pirenaica salga adelante “teniendo en cuenta que pertenece a una zona desfavorecida, despoblada y con escasas ayudas, pero sí, la más hermosa” ha finalizado la galardonada con el premio Emprendedora Navarra 2020.

Discursos de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; el alcalde de Pamplona, Enrique Maya; y la directora de la zona Ebro de CaixaBank, Isabel Moreno

La directora territorial de la Zona Ebro de CaixaBank, Isabel Moreno, quien ha entregado en la sede central de la entidad en Pamplona el premio a la Emprendedora Navarra 2020 ha tenido palabras de enhorabuena para las tres mujeres reconocidas en esta edición y ha destacado el apoyo de la entidad a esta iniciativa y al emprendimiento y la empresa como motores de la economía.

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, que recibió en la Casa Consistorial de la ciudad a la galardonada con el premio Directiva Navarra 2020 ha felicitado a las tres premiadas, no sólo por estas distinciones sino por su “trayectoria personal”. Maya ha valorado que “afortunadamente cada vez son más las mujeres presentes en los equipos directivos” y ha agradecido a AMEDNA por su “labor diaria y por la iniciativa de entregar estas distinciones que ya forman parte de la tradición empresarial de Navarra”.

La clausura de la entrega ha contado con las palabras de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, quien recibió en el Palacio de Navarra a la galardonada con el premio Empresaria Navarra 2020, Dolores Garijo, a quien ha dado la enhorabuena y su reconocimiento “al esfuerzo por impulsar la innovación, una de las líneas estratégicas en las que ha de asentarse el nuevo modelo de crecimiento, no solo económico, sino también social”.

La presidenta Chivite ha tenido también palabras para el resto de premiadas que “nos recuerdan que en la empresa hay y debe haber mujeres al frente porque el talento y la capacidad que aportamos las mujeres tiene que estar presente en todos los ámbitos, y es especialmente importante que se esté en puestos de liderazgo y de relevancia económica”. “Sigamos avanzando para acabar con las brechas y romper las barreras que poco a poco se van atajando, pero que aún en pleno siglo XXI siguen siendo un objetivo que se ha de lograr de manera efectiva para tener una sociedad mejor, mas igualitaria y más justa”. “Enhorabuena, gracias a Amedna por el trabajo y por la invitación a participar aunque sea de una manera diferente a la habitual, pero con el mismo compromiso con la igualdad”

La presidenta del Gobierno Foral ha finalizado dando las gracias a “tantas mujeres que con audacia y valentía trabajan por la comunidad, también liderando desde la empresa”, ha cerrado.

