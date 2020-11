Pavigroup afirma que el miedo a otro confinamiento dispara la demanda de hormigón impreso Comunicae

jueves, 26 de noviembre de 2020, 12:54 h (CET) Los propietarios de segundas residencias buscan materiales que requieran un mantenimiento mínimo, como el hormigón pulido En España existen más de 6,4 millones de segundas residencias, según datos del Ministerio de Fomento, la mayoría situadas en Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Durante los meses que duró el confinamiento por el coronavirus en España, sus propietarios no pudieron desplazarse a estas segundas viviendas porque corrían el riesgo de ser multados. Cuando por fin se levantaron las restricciones a la movilidad y tuvieron ocasión de viajar a sus viviendas vacacionales, muchos dueños se toparon con las consecuencias provocadas por la falta de mantenimiento: suciedad, humedades, pavimentos deteriorados por el crecimiento de la vegetación, desprendimientos, etc.

Este tipo de situaciones pone de manifiesto la importancia de la elección de los materiales para pavimentar terrazas, jardines, piscinas, garajes, pérgolas y otros espacios de casas y chalés expuestos a inclemencias meteorológicas. En este sentido, el temor a que la segunda oleada provoque nuevos confinamientos selectivos o incluso generales ha disparado el interés entre los propietarios de segundas residencias por materiales asequibles, de gran duración y que requieren mínimo mantenimiento, como el hormigón impreso.

El hormigón impreso, un material versátil y resistente

En España existen más de 6,4 millones de segundas residencias, según datos del Ministerio de Fomento, la mayoría situadas en Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Durante los meses que duró el confinamiento por el coronavirus en España, sus propietarios no pudieron desplazarse a estas segundas viviendas porque corrían el riesgo de ser multados. Cuando por fin se levantaron las restricciones a la movilidad y tuvieron ocasión de viajar a sus viviendas vacacionales, muchos dueños se toparon con las consecuencias provocadas por la falta de mantenimiento: suciedad, humedades, pavimentos deteriorados por el crecimiento de la vegetación, desprendimientos, etc.

Este tipo de situaciones pone de manifiesto la importancia de la elección de los materiales para pavimentar terrazas, jardines, piscinas, garajes, pérgolas y otros espacios de casas y chalés expuestos a inclemencias meteorológicas. En este sentido, el temor a que la segunda oleada provoque nuevos confinamientos selectivos o incluso generales ha disparado el interés entre los propietarios de segundas residencias por materiales asequibles, de gran duración y que requieren mínimo mantenimiento, como el hormigón impreso.

El hormigón impreso, un material versátil y resistente

Está presente cada vez más todo tipo de espacios, pero ¿qué es el hormigón impreso u hormigón pulido? Se trata de un tipo de pavimento para construcción en el que se aplica una capa de hormigón especial sobre una superficie previamente nivelada y preparada. A continuación, mediante el uso de moldes para hormigón impreso, se puede dar al pavimento un acabado que simule prácticamente cualquier tipo de material o textura: baldosas, madera, adoquines, pizarra, etc. De ahí el nombre de “hormigón impreso”.

Finalmente, el pavimento de hormigón pulido se remata con la aplicación de una resina para hormigón impreso que sella la superficie, haciéndola completamente impermeable y resistente a la abrasión. También se puede decorar mediante una pintura para hormigón impreso específica, si bien la mezcla de materiales usada ofrece la posibilidad de crear distintos colores.

El resultado es un pavimento de hormigón impreso totalmente impermeable, resistente a la acción del sol, la lluvia y el viento, que tiene una gran durabilidad y no requiere prácticamente ningún mantenimiento. Además, el hormigón pulido se puede aplicar a todo tipo de espacios y superficies.

Su uso más habitual son los pavimentos de hormigón fratasado en jardines, terrazas, patios, garajes, merenderos y otras superficies susceptibles de desgaste. Además, los caminos de hormigón impreso para unir estos espacios son una alternativa asequible y eficaz a la gravilla o los adoquines. En las zonas de costa, también resultan muy frecuentes las piscinas de hormigón impreso, ya que además de su impermeabilidad, con el acabado adecuado es un material antideslizante ideal para todo el contorno del vaso.

Pero las aplicaciones de este material van aún más allá, ya que ganan popularidad las fachadas de hormigón impreso vertical, al tratarse de un recubrimiento de fácil aplicación que, una vez tratado, puede simular cualquier revestimiento que se desee. Pueden encontrar hormigón impreso con imitación de madera, hormigón impreso con imitación de baldosa, hormigón impreso con imitación de pizarra, etc. Asimismo, se pueden elegir uno o varios colores y el precio por m2 del hormigón pulido lo convierte en un material con una excelente relación calidad/precio y de gran durabilidad.

Auge del hormigón impreso en las segundas residencias

Por todas estas razones, cada vez más propietarios de segundas residencias se están interesando por los pavimentos y revestimientos de hormigón pulido, tras las malas experiencias vividas por la falta de mantenimiento durante el confinamiento. Ya en junio, cuando se levantó el estado de alarma, las mejores empresas de hormigón impreso recibieron un alud de solicitudes de propietarios que querían cambiar el pavimento o revestimiento de sus jardines, terrazas o zonas de exterior. En la mayoría de los casos, los propietarios demandan la sustitución de las superficies de baldosa, madera, tierra o adoquines (mucho menos resistentes al desgaste y que requieren un mantenimiento periódico) por pavimentos de hormigón impreso o revestimientos de hormigón impreso totalmente personalizados.

Tras el verano, la demanda de instaladores de hormigón impreso no ha disminuido, ya que muchos propietarios han esperado al final de las vacaciones para hacer reformas en su segunda residencia de cara a la próxima temporada. El miedo a que se produzca un segundo confinamiento como resultado de la actual oleada de COVID-19 ha acelerado las solicitudes, ante el temor a no poder desplazarse a las mismas hasta el próximo verano.

Aunque la gran rapidez de instalación del hormigón pulido asegura que, por ahora, se puedan atender todas las solicitudes con prontitud, las empresas especializadas en hormigón impreso en Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana y otras zonas con muchas segundas residencias recomiendan no esperar hasta el último momento para iniciar las obras. Recuerdan que las lluvias otoñales y los primeros fríos pueden disparar los costes de mantenimiento de jardines, terrazas y otros espacios que no se usan en invierno, por lo que es mejor acometer las reformas cuanto antes para poder disfrutar del mejor pavimento de hormigón pulido el próximo año.

Acerca de Pavigroup

Fundada en 2002, Pavigroup es una empresa especializada en la construcción de superficies de hormigón impreso y hormigón pulido. Cuenta con décadas de experiencia en la colocación de pavimentos, fachadas y revestimientos de hormigón impreso, hormigón pulido y hormigón impreso vertical. Gracias al uso de las técnicas más avanzadas, ofrece el mejor precio por m2 en hormigón impreso, así como unos completos servicios de instalación que garantizan la máxima duración con el mínimo mantenimiento. Pavirústico instala hasta 100.000 m2 de hormigón impreso y pulido al año.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Sánchez-Oro y Dicuasa Abogados expertos en extranjería e inmigración Las principales empresas del middle market español facturan casi un 11% más a cierre del último ejercicio Audiben presenta soluciones auditivas por menos de 300 euros, válidas para el 85% de los usuarios Lefebvre presenta Centinela Canal de denuncias, la herramienta para adaptar la empresa al whistelblowing AleaSoft: Previsiones a 30 años con una desagregación horaria