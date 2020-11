Las Pymes eficientes cuentan con servicios gestionados de impresión, según Ofi-Logic Comunicae

jueves, 26 de noviembre de 2020, 10:13 h (CET) La clave del éxito de las pequeñas empresas es la optimización de todos los recursos, incluida la impresión. Los servicios de gestión de impresiones para las empresas es la mejor herramienta para conseguir esa eficiencia y optimización “El 90% de las empresas desconocen el gasto real que tienen cada año a la hora de imprimir y gestionar documentos y equipos de impresión”, afirma Xerox España en colaboración con IDC España. Este desconocimiento impide optimizar los costes que realizan las empresas y además supone en muchas ocasiones una pérdida de tiempo y de productividad. Ofilogic, una empresa con una gran experiencia en gestión de impresiones explica que el desconocimiento de los costes de impresión se debe a una falta de estrategia que funcione en sinergia para todos los departamentos de una empresa.

Esto se debe a que cada departamento de una empresa tiene trabajos distintos y unas necesidades y objetivos diferentes. Por ese motivo Ofilogic tiene el objetivo de mejorar los servicios de impresión gestionados, optimizar las estrategias para cada cliente, de forma personalizada y atendiendo siempre a las necesidades y a la productividad de cada empresa. El objetivo de Ofilogic es dar a los clientes una solución personalizada para incrementar su productividad, ahorrar costes y gastos en impresión y mejorar su rendimiento.

A grandes barreras, grandes soluciones

La necesidad de los servicios de gestión de impresión surge cuando las empresas no disponen del personal necesario para encargarse de ello. Uno de los inconvenientes que encuentran las Pymes es en el volumen de impresiones a la hora de contar con los servicios de gestión de impresión. Es un error pensar que estos servicios no van a compensar el número de páginas que se imprimen mensualmente. Otra barrera frecuente es que cuando una impresora se rompe, las empresas adquieren una nueva sin pensar en contar con un servicio técnico.

Los servicios de gestión de impresión aportan grandes ventajas a las empresas y la más importante es la gestión de costes. Las empresas deben saber que hay planes adaptados a cada volumen de trabajo. El servicio de soporte técnico es otra ventaja muy importante que cubre la barrera mencionada anteriormente. Es muy importante contar con un servicio técnico especializado para ahorrar dinero y tiempo. Los servicios de gestión de impresiones cuentan con unas impresoras muy modernas y actualizadas a las necesidades actuales.

Cuando una empresa cuenta con estos servicios cuenta con una impresora rápida y con buena conectividad, capaz de indicar los niveles de tinta o tóner que quedan y encargar unos nuevos. Esto ahorra mucho tiempo a las empresas también, pero además cumple con una función muy importante, la de proveer nuevos consumibles cuando estos se estén acabando. Por lo tanto, las empresas nunca se quedarían sin consumibles y se ahorrarían el tener que solicitarlos.

