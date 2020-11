Conseguir look de maquillaje sin usarlo, con firmas como Perricone MD

Ya no es época de barroquismos. Siempre se habla del efecto No-Makeup y de la naturalidad elevada a la enésima potencia, pero en Navidad, esta máxima solía hacer su período vacacional en pro de los maquillajes más sofisticados, dando paso a propuesta con acabados glitter y glow. El uso de la mascarilla va a complicar estos looks este año y, quien se atreva con ello, corre el riesgo de que su rostro quede calcado en una mascarilla quirúrgica.



¿Y si se diera una vuelta de tuerca y se hiciera lo opuesto? ¿Es posible conseguir un efecto maquillaje sin llevarlo puesto? "Sí, de hecho, muchas veces apuesto por estos acabados naturales que no se consiguen más que con un adecuado tratamiento facial. Los maquilladores siempre hacemos una fase previa al maquillaje para tratar el rostro y hacer de él un lienzo perfecto, alcanzando un perfeccionamiento de la piel que, muchas veces, no necesita añadidos", comenta David Deibis, maquillador oficial de firmas como RevitaLash Cosmetics y Perricone MD.



Eso sí, puede pasar que solo con la crema hidratante que se use a diario no sea suficiente, pero tampoco es tan complicado dar con los productos que garantizarán el efecto maquillaje: "Simplemente, se trata de acudir a productos con acabado glow y perfeccionadores, algo que solemos encontrar la mayoría de ocasiones en aquellos cosméticos que tratan a largo plazo, pero que también ofrecen un efecto flash, con ingredientes como el polvo de rubí, que hace un efecto difuminado en la piel, lo que denominamos como efecto Photoshop. Esta puede ser una perfecta alternativa a las bases de color", explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.



La ventaja: es producto que se asienta en la piel y no mancha la mascarilla, no se emborrona... Entonces, ¿Qué hay que utilizar del estante de belleza o qué se debe comprar a la de ya?





Suero de vitamina C para llenar de luz en zonas específicas

La vitamina C tiene ya ese poder iluminador instantáneo de base, pero además trabaja las manchitas que puedan aparecer por la edad o por el sol, facilitando así que la piel esté más clara. Es una forma perfecta de alcanzar el tan deseado Glow al tiempo que se cuida la piel y se facilita que, de cara a futuro, tenga luminosidad natural. "En momentos concretos, como son las Navidades, podremos aplicarlo incluso en las zonas que más queremos iluminar, como si aplicásemos un iluminador de maquillaje, realzando así la luz de esas áreas del rostro. Además, podremos reaplicar", comenta desde Medik8 Elisabeth San Gregorio, directora técnica de la firma, quien recomienda C-Tetra Serum de Vitamina C de Medik8 (55€), de venta en www.medik8.es





Aceites iluminadores

En muchas ocasiones, las pieles no tienen el efecto glow porque están faltas de hidratación o no tienen la energía suficiente. "Los aceites faciales pueden ser una gran opción. Todos ellos restaurarán la barrera hidrolipídica de la piel permitiendo que ésta retenga la hidratación. Además, si se componen de ingredientes renovadores y energizantes, como el geranio, famosos por ello, llenaremos el rostro de luz", añade Catalina Narváez, directora de educación de la firma Aromatherapy Associates.





Revitalising Face Oil de Aromatherapy Associates (64€ en Purenichelab,con) energiza con los aceites esenciales de geranio, pachuli y rosa, aportando luminosididad y jugosidad con los aceites de jojoba, de semilla de melocotón y de sándalo.





Polvo de rubí

Como explicaba la experta de Omorovicza, los cristales de rubí son una grandísima opción en lo que a efecto filtro de Instagram se refiere. La clave está en su capacidad de ejercer efecto blur sobre la piel, disminuyendo la apariencia de arrugas, finas líneas y otras posibles imperfecciones.



Illuminating Moisturizer de Omorovicza trabaja con estos cristales preciosos, además de con otros ingredientes, como la manteca de karité o el aceite de jojoba para aportar una gran nutrición y confort a la piel. (115€ en Nadia Perfumerías)





Contorno e iluminador en un solo producto

Es importantísimo que un buen contorno de ojos forme parte del neceser de la Navidad, pudiendo éste llegar a sustituir al iluminador y al corrector si se da con el producto adecuado. Por ejemplo, Firming & Illuminating Under-Eye Cream de Perricone MD (165€ en www.perriconemd.es) es de esos productos que enamoran a usuarias y maquilladores, porque se puede aplicar como tratamiento, pero también a posteriori durante el día, pudiendo retocar así el rostro -tanto si se va maquillado como si no-.



Cuando se abre el frasco, se aprecia en el instante su tono nacarado, que será el que aporte la luminosidad al contorno. "En su fórmula destacan además los neuropéptidos, potentes componentes esenciales similares a las proteínas que ofrecen un increíble antídoto contra las arrugas, la flacidez, la opacidad y la decoloración", explica Raquel González, directora de educación de Perricone MD, quien concluye con que: "Este contorno no es como otros, y en muchas ocasiones sustituye a los iluminadores en los maletines de los makeup artists por su acabado nacarado en toda la zona superior del pómulo y del arco de la ceja".