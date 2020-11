Euronet instala en EL BRUC (Barcelona) uno de sus primeros cajeros automáticos en la España desbancarizada Comunicae

miércoles, 25 de noviembre de 2020, 17:50 h (CET) Euronet inicia con la instalación inmediata de cajeros en 30 municipios el programa para volver a bancarizar la España vacía Con el objetivo de facilitar el acceso a dinero en efectivo a las personas que viven en zonas alejadas de los grandes núcleos urbanos, Euronet inicia el servicio “ATM-Cajeros Automáticos para la Comunidad”. Actualmente Euronet cuenta en España con una red de 3.000 cajeros.

Una muestra evidente de esa realidad es que en los últimos 10 años, las entidades financieras han reducido un 40% su red comercial y van a seguir haciéndolo como consecuencia de la nueva ronda de fusiones que ha iniciado CaixaBank con la compra de Bankia. La consecuencia de este adelgazamiento de la red es que el 50% de los municipios Catalanes carece de sucursal bancaria, según los últimos datos del Banco de España y del INE. Y que 1,3 millones de personas, el 2,8% de la población en España, debe coger el coche para realizar transacciones financieras a veces muy básicas.

El primer cajero de este servicio en Cataluña se ha instalado en El Bruc (Barcelona)

Euronet Lanza el programa de ATM-Cajeros automáticos para la comunidad en septiembre. Y una de las primera personas en solicitar este servicio para su comunidad fue Bàrbara Ortuño, la Alcaldesa del Ayuntamiento del Bruc, ubicado en la provincia de Barcelona - Cataluña. Dos semanas después Euronet instalaba el cajero automático en el edificio de Can Casas, un lugar muy transitado por sus 2.150 habitantes. Hace ya algunos años que esta localidad viene reclamando la instalación de un Cajero Automático con fin de tener acceso al efectivo sin tener que realizar grandes desplazamientos.

Bàrbara Ortuño, la Alcaldesa del Ayuntamiento del Bruc que se acercó a Euronet aconseja "Quería proporcionar a mis vecinos y a la comunidad el acceso al dinero en efectivo y cuando hablé con Euronet, me ofrecieron la mejor opción en todos los sentidos. La instalación del cajero automático fue muy rápida y sencilla, y la ciudad ya está disfrutando del uso del cajero automático, sabiendo que no tienen que viajar a 10km en muchas ocasiones dependiendo de los escasos horarios que ofrece su transporte público, para sacar su dinero. A lo largo de todo este proceso, el equipo comercial y el departamento de instalaciones de Euronet ha sido muy eficaz y de gran ayuda en el rápido proceso".

"La opinión de la Alcaldesa es el principal motivo por el cual esta iniciativa es tan importante" responde Vagelis Karabasis, Director General Regional de Euronet. "El fenómeno de la desbancarización está en aumento y si desde Euronet podemos proporcionar a las comunidades rurales y a los lugares alejados de los núcleos urbanos acceso a su efectivo, al tiempo que apoyamos a los negocios locales y ayudamos a los bancos a facilitar a sus clientes el acceso a sus cuentas bancarias de forma rentable, entonces estamos trabajando en un programa que es beneficioso para todos".

Euronet y el servicio “ATM – Cajeros para la Comunidad”

Con la reducción del número de sucursales bancarias en toda Europa, y el acceso al dinero en efectivo cada vez más restringido para las comunidades - hubo que hacerse la pregunta - ¿cuál es la alternativa?

Parecería que los proveedores de cajeros automáticos independientes deben intervenir para llenar el vacío y eso es justo lo que Euronet decidió hacer. Recientemente anunciaron la puesta en marcha de un programa a nivel europeo que pretende proporcionar a las localidades alejadas de núcleos urbanos y rurales acceso gratuito al dinero en efectivo, eliminando la probabilidad de que se produzcan desiertos de efectivo.

Desiertos de efectivo es un término relativamente nuevo que se refiere a las zonas de un país en las que podría resultar difícil acceder al dinero en efectivo, ya sea de un banco o de un cajero automático, debido a la eliminación de cualquiera de los servicios. Al aliviar un posible "desierto de efectivo", no sólo se garantiza que las comunidades puedan acceder al dinero en efectivo de forma segura, sino que se elimina la necesidad de viajar para cobrar los pagos de las pensiones y también permite que los negocios locales prosperen ofreciendo más opciones de pago a sus clientes.

El valor de los cajeros automáticos para la iniciativa comunitaria de Euronet es triple:

1. El programa ofrece a los bancos que retiran sus cajeros y sucursales bancarias trabajar con Euronet y acceder a su sólida red Europea de 50.000 cajeros automáticos, formando una asociación esencial para proporcionar acceso al efectivo

2. Los gobiernos o comunidades locales pueden dirigirse directamente a Euronet para ofrecer una ubicación en su ciudad/pueblo donde pueda ubicar el cajero automático y, una vez aprobado, Euronet gestionará la instalación, el mantenimiento y las operaciones del cajero automático

3. Ofrece un servicio comunitario centralizado que utiliza el cajero automático para hacer publicidad en nombre de las empresas locales, mostrar anuncios del gobierno y formar parte de la iniciativa de Alerta Amber que ayuda a anunciar y encontrar niños desaparecidos.

