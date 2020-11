South Summit busca las 100 startups más innovadoras del mundo para su encuentro de 2021 Comunicae

miércoles, 25 de noviembre de 2020, 17:50 h (CET) Se abre la Startup Competition para South Summit 2021, disponible hasta finales de abril, tras la que un Comité de expertos elegirá los proyectos finalistas en función de su innovación, viabilidad o escalabilidad Invertir en innovación es ahora más importante que nunca. Es el momento de apostar por los emprendedores, los únicos capaces de ver oportunidades, incluso en momentos de crisis como la provocada por la pandemia de la Covid-19.

Conocedores de este contexto, South Summit, la plataforma global de innovación y conexiones de alto valor entre los actores clave del ecosistema emprendedor acaba de abrir el plazo de inscripción a su Startup Competition.

Los proyectos que quieran participar en South Summit 2021 y estar entre las 100 startups más innovadoras del mundo podrán presentarse a través de la web del encuentro. https://www.southsummit.co/en/register. El proceso de inscripción estará abierto hasta finales de abril.

Las 100 startups seleccionadas tendrán la oportunidad de participar en la próxima edición de South Summit 2021, que se celebrará del 5 al 7 de octubre de 2021, con muchas novedades basadas en el aprendizaje y el éxito de anteriores ediciones.

Un Comité de Selección designado por Spain Startup-South Summit, del que forman parte destacados actores del ecosistema, seleccionará las startups para la edición de 2021 en función de criterios como la innovación; su viabilidad técnica y comercial; la escalabilidad, es decir, su potencial de internacionalización y aplicación en otros países; su equipo y el interés para potenciales inversores.

Durante la celebración de South Summit, las startups finalistas pitchearán su propuesta ante inversores internacionales de primer nivel, así como lograr visibilidad y acceso a corporaciones en busca de innovación. Tendrán también la oportunidad de cerrar reuniones ‘one on one’ con los actores más importantes del ecosistema emprendedor, así como hacer matchmaking con inversores y grandes corporaciones a través de la plataforma digital de South Summit.

Finalmente, un jurado formado por inversores, partners y expertos del ecosistema será el encargado de elegir los mejores proyectos de cada sector presente en el encuentro y los cuatro grandes premios de South Summit 2021: mejor equipo, startup más escalable, más innovadora y la ganadora global.

Los más de 4.300 millones de dólares levantados por las startups finalistas de anteriores ediciones que cuentan con una tasa de supervivencia del 95% son una muestra de que South Summit es una herramienta profesional que favorece su interacción y la generación de oportunidades de negocio. Un punto de encuentro de las startups más prometedoras, los inversores de referencia internacional y las corporaciones que apuestan por la innovación; más ahora gracias a su plataforma digital de networking, abierta los 365 días del año y que ya cuenta con más de 30.000 inscritos procedentes de todo el mundo.

Entre los finalistas más destacados de otras ediciones, destaca Glovo, segundo unicornio español que ha conseguido 774 millones de dólares; Cabify, el primer unicornio español con 475 millones de dólares; la Fintech Fintonic, que ha levantado más de 61 millones de dólares; y Spotahome con más de 56 millones de dólares de financiación. Además, Iwoca ha levantado 592 millones de euros y Playgiga fue adquirida el año pasado por el gigante Facebook por 70 millones de euros.

En la reciente edición de South Summit 2020, la startup catalana Submer fue la gran ganadora global, gracias a un proyecto que desarrolla y fabrica tecnología de refrigeración por inmersión líquida, altamente eficiente y respetuosa con el medio ambiente para cualquier tipo de equipo informático y que permite ahorrar el 50% de la electricidad y el 85% del espacio físico. Además, las startups SingularCover, Medicsen, y Kudo también fueron premiadas en las categorías de ‘Más escalable’, ‘Más innovadora’, y con ‘Mejor equipo’, respectivamente.

Esta pasada edición de South Summit 2020 organizado por Spain Startup powered by IE University y co-organizado por el Ayuntamiento de Madrid en colaboración con BBVA, Endesa, Wayra, Sabadell y Google, consiguió reunir de forma virtual a más de 52.000 espectadores, un 44% de origen internacional. Además, la plataforma digital contó con más de 30.000 usuarios activos quienes hicieron más de 12.000 contactos a través de la misma.

