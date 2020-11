Cambridge Institute explica las claves de la pronunciación en inglés Comunicae

miércoles, 25 de noviembre de 2020, 17:42 h (CET) Una pronunciación correcta del inglés sigue siendo algo que se les resiste a muchos españoles, incluyendo a políticos, intelectuales o actores. Por ello, Cambridge Institute, el mejor centro privado de formación de idiomas y pionero en el desarrollo de formatos online, da las claves para perfeccionar el acento o al menos no caer en el descrédito Letras mudas. En inglés algunas letras no suenan. Es el caso de la letra ´l´, como en ´walk´, no se pronuncia o el dígrafo ´gh´ y otros.

Los pasados regulares. Los pasados de los verbos regulares acabados (-ed) siempre se pronuncian. Esta terminación no se pronuncia siempre de la misma forma. En la mayoría de verbos se lee como una ‘D’. En los verbos acabados en ‘K’, ‘P’, ‘S’, ‘SH’, ‘CH’ y ‘F’ suena como una ‘T’ En los verbos acabados en ‘T’ o ‘D’ se vocaliza como ‘ID’.

Acentuar los números. Todos los números que terminan con la sílaba ‘-teen’ llevan en ella el acento. Por el contrario, aquellos que finalizan en sílaba ‘-ty’ no tienen esta sílaba acentuada.

´E´ al principio de las palabras. Una costumbre de los hispanohablantes es la de añadir la vocal ‘E’ al principio de las palabras que comienzan por consonante (especialmente ‘S’), como en Palabras como ‘spanish’. No hay que hacerlo.

Acentuación. El inglés posee un ritmo distinto al español. Al seguirlo, las frases suenan mucho más naturales y son más fáciles de entender. Hay que prestar especial atención a las sílabas clave que se acentúan, pueden variar tanto en volumen (más alto), como en tono (son más agudas) y duración (duran más tiempo). Se debe enfatizar las palabras importantes y dejar sin acentuar los siguientes tipos de vocablos: artículos, preposiciones, conjunciones, pronombres, auxiliares y formas del verbo to be.

Vocales. Hay que diferenciar entre las átonas, las que se encuentras en las sílabas no acentuadas. Estas se transforman en un sonido que no existe en español: el sonido schwa [ə] o vocal neutra, ocurre por ejemplo en la ‘e’ de ‘enough’, son vocales que se transforman en apenas un murmullo, casi ni se pronuncian. Y las tónicas. Cuando están en una sílaba acabada en vocal, se pronuncian como en el abecedario. Cuando están en una sílaba acabada en consonante, se suelen pronunciar con sonido de vocal corta. Cuando van seguidas de ´r´, en algunos casos se pronuncian como vocales largas y en otros se modifica el sonido.

Consonantes finales. Solemos olvidarnos de pronunciar la consonante final de las palabras, sobre todo la ´s´ de los plurales o el sufijo ´-ed´ del pasado o el past participle, que suena de distintas maneras según el caso.

B y V. La ‘V’ se pronuncia correctamente cuando los dientes de arriba tocan el labio inferior (como una ‘F’ vocalizada). Por el contrario, la letra ‘B’ ha de vocalizarse juntando ambos labios.

C. La letra ‘C’ se pronuncia como una ‘S’ cuando va seguida de ‘E’, ‘I’, ‘Y’. Se lee como una ‘K’ cuando va seguida de ‘A’, ‘O’, ‘U’, ‘K’. Se ha de vocalizar como ‘CH’ cuando es seguida por una ‘H’.

P. Hay que prestar atención a la forma ‘PH’, ya que es una de las más utilizadas en el idioma inglés. Se pronuncia como una ‘F’.

Cambridge Institute presenta una selección de los mejores cursos regulares, trimestrales y anuales que empiezan en septiembre-octubre para aprender idiomas; una forma útil de fortalecer las aptitudes profesionales que, además, conciliando con el teletrabajo, es el mejor momento. Todas las modalidades, online, presencial en el centro o por videoconferencia. Desde el nivel A1 al C2.

- Inglés: es su oferta más amplia. Disponen de una gran variedad de cursos para preparar para los exámenes oficiales o para perfeccionar el inglés en cualquiera de las modalidades (presencial, online y video conferencia).

Pedir cita para más información e inscripciones.

Plaza de España, 6, en Madrid.

cambridgeinstitute.net

Tlf: +(34) 917 587 555 /556

Acerca de Cambridge Institute

Cambridge Institute es un centro educativo privado, especializado en la formación de idiomas como inglés, español, francés, alemán y chino.

Más de 100.000 alumnos han participado en sus programas presenciales, online y en formato videoconferencia. Su amplia oferta de cursos permite a todas las personas, sin importar su edad, nivel de formación o lugar de residencia, cumplir sus objetivos y/o avanzar profesionalmente.

Su método de aprendizaje, centrado en el alumno, es garantía de éxito y de calidad. Diseñan sus programas a medida, incorporando las últimas y mejores tendencias y herramientas en el aprendizaje de idiomas.

Cambridge Institute, es también Centro Examinador autorizado para realizar exámenes oficiales de Cambridge English (Universidad de Cambridge), y cuentan con un alto porcentaje de aprobados por parte de sus alumnos.

Aprender idiomas de manera eficaz, entretenida y altamente gratificante es posible.

Plaza de España, 6, en Madrid.

cambridgeinstitute.net

Tlf: +(34) 917 587 555 /556

Noticias relacionadas