Empeñar oro para obtener liquidez inmediata, por Pawn Shop

miércoles, 25 de noviembre de 2020, 17:29 h (CET) Ante la nueva crisis, se vuelve a recurrir al empeño de oro y de joyas para poder hacer frente a tensiones de liquidez puntuales. Pawn Shop, la casa de los empeños de Madrid, desvela las claves de este fenómeno La economía española sigue en caída libre, con un retroceso anual del producto interior bruto (PIB) récord, en torno al 12% y un nivel de paro que pese a no registrar a los trabajadores en situación de ERTE, augura que la recuperación será bastante lenta, a muy largo plazo y que buena parte de los hogares españoles, difícilmente sorteará esta nueva crisis sin serias dificultades.

Sin fuentes de ingresos los ahorros no duran lo suficiente

La pérdida del empleo para los trabajadores por cuenta ajena o la drástica disminución de los ingresos para los trabajadores por cuenta propia (autónomos) como consecuencia de la caída de la facturación, lleva a muchas personas a tener que recurrir a unos ya menguados ahorros cuando hay que hacer frente a los gastos ordinarios, o incluso cuando llegan los gastos imprevistos.

En cuanto los ahorros se agotan, los ciudadanos han de recurrir o bien al mercado financiero, buscando financiación a través de préstamos personales, o bien han de optar por la venta de bienes para conseguir liquidez financiera: dinero en efectivo con el que poder hacer frente a sus obligaciones económicas a corto plazo.

Existe otra vía con la que poder obtener liquidez inmediata, un recurso muy empleado en tiempos de crisis que ha vuelto: empeñar oro.

Conseguir liquidez inmediata empeñando oro

Si ya en la anterior crisis económica, proliferaron en España los locales de compraventa de oro, con la crisis actual volverán a ser sin duda uno de los establecimientos con mayor demanda.

Y es que el oro además de un metal precioso, siempre ha sido uno de los principales valores refugio, un activo económico que pese a la volatilidad del mercado, conserva su valor e incluso puede llegar a incrementarlo. De ahí que en la actualidad, vuelva a recurrirse al oro que se posea desprendiéndose, aunque sea temporalmente, de joyas o monedas para poder obtener liquidez de manera inmediata con una sencilla operación como es el préstamo prendario.

Qué lugares son los mejores para empeñar oro y joyas

Empeñar oro, tiene una sustancial ventaja que la diferencia de la mera venta de oro, y es que la joya que se empeñe se puede volver a recuperar. De ahí que sea de crucial importancia que el establecimiento sea una casa de empeños y no un simple comprador de oro.

Tiendas de compra de oro hay en abundancia, casas de empeño no tanta, debido a que el préstamo prendario requiere de personal especializado no sólo en la tasación del oro en sí, sino en la valoración de la pieza en su conjunto, que supera con creces el mero valor del peso del oro y sus quilates (la pureza del oro empleado).

Pawn Shop, desde su sede de Paseo de la Habana, número 62 de Madrid, ofrece sus servicios de casa de empeños especialista en oro, diamantes, todo tipo de joyas y relojes de lujo, de la mano de Álvaro Martín e Ignacio Oberlander, dos empresarios madrileños con décadas de experiencia vinculadas al mundo del lujo, de las joyas y de los activos inmobiliarios premium.

