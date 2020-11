Aumenta la venta y el alquiler de autocaravanas, por Autocaravanas Irún Comunicae

miércoles, 25 de noviembre de 2020, 17:14 h (CET) Como consecuencia del confinamiento y de las restricciones de movilidad padecidas por la ciudadanía en este año 2020, se está experimentando un incremento en la demanda de autocaravanas. Autocaravanas Irún, empresa líder del sector, desvela las claves de este fenómeno Durante el año 2020, debido a la pandemia de la Covid, la sociedad ha experimentado drásticos cambios en su forma de vida, en su día a día. La Covid ha traído numerosos cambios en los gustos y preferencias de las personas, como por ejemplo, que éstas valoren mucho más la importancia que tiene el espacio vital y que se haya acentuado la necesidad de moverse en libertad.

Espacios abiertos, aire puro

Disfrutar de espacios abiertos casi infinitos, de plena libertad de movimientos y de poder estar más en contacto con la naturaleza, forman parte intrínseca del ADN de los amantes del caravaning y de su modo de vida. Sin embargo, con la pandemia, esta necesidad se ha extendido a un ritmo vertiginoso. De ahí que en el segundo semestre de 2020 expertos en la venta de autocaravanas, como la empresa Autocaravanas Irún, hayan observado un notable incremento de la demanda de autocaravanas: "Muchas de las personas que contacta con nosotros hasta hace unos meses no estaban interesadas en las autocaravanas ni en el mundo del caravaning pero, tras el confinamiento, parecen haberse dado cuenta de la importancia de poder moverse libremente, de poder disfrutar de la naturaleza, de poder salir de la ciudad a respirar aire puro allá donde quieras y de poder pernoctar en ese lugar sin tener que hacer ninguna reserva”, señalan desde Autocaravanas Irún. El mundo del caravaning está experimentando, por lo tanto, un inesperado tirón que el sector recibe con los brazos abiertos.

Beneficios de hacer turismo en autocaravana

Viajar en autocaravana tiene unas innegables ventajas que hacen de esta forma de hacer turismo una opción muy interesante, destacándose las siguientes: Las autocaravanas dotan sus ocupantes de un entorno seguro y confortable donde no sólo viajan, sino en el que además pueden pernoctar. Las autocaravanas modernas cuentan con todo tipo de comodidades y de tecnología punta que hacen del viaje un placer y de su alojamiento un lugar maravilloso. Si a ésto se le suma el ahorro de los gastos de alojamiento y la posibilidad de llevarse su propia comida, viajar de esta forma permitirá hacer un uso más eficiente del dinero. Viajar en autocaravana es sinónimo de aventura y de poder descubrir cada día lugares nuevos: poder ver el amanecer junto a la ladera de una montaña y, horas más tarde, poder contemplar el atardecer en la costa, viendo cómo se pone el sol en el mar, es algo que sólo puede hacerse con una autocaravana. El caravaning es una actividad que encanta y de la que disfrutan todos todo tipo de viajeros, desde los más pequeños hasta los mayores.

¿Comprar o alquilar una autocaravana?

A la hora de iniciarse en esta bonita modalidad de viajar, los expertos recomiendan comenzar con el alquiler de autocaravanas, así se podrá ir identificando el tipo de autocaravana que más se ajuste a las necesidades del usuario y a su forma de viajar, porque existen muchos tipos de autocaravanas: las integrales, espaciosas y de una cuidada estética, son las más deseadas; también están las perfiladas, que son las clásicas y más demandadas; las autocaravanas capuchinas son las mejores para grupos o familias hasta 6 integrantes. Alquilar le da al usuario la oportunidad de comprobar de primera mano qué tipo de autocaravana es la que le conviene y con la que se siente más cómodo, siendo una económica forma de introducirse en el mundo del caravaning, un fenómeno que no deja de crecer no sólo en España, sino en toda Europa.

