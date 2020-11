Las razas de perro más buscadas por los españoles en 2020, según Wamiz Comunicae

miércoles, 25 de noviembre de 2020, 16:41 h (CET) Wamiz, portal líder en información sobre animales de compañía en Europa, ha realizado un análisis de las búsquedas de los usuarios españoles en Google en 2020 Los perros ocupan un lugar muy importante en la vida de los españoles. De hecho, la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC) asegura que han registrado 13 millones de animales, de los cuales el 93% son perros.

A pesar de que no existe una ley estatal que obligue a identificar los animales de compañía (es cada comunidad autónoma la que lo regula y lleva a cabo el registro), se puede establecer que uno de cada cuatro hogares cuenta con uno o varios perros. Otros estudios indican que, de cada 10 familias, 4 tienen mascota, lo que equivale al 40% de las familias.

Las cifras de abandono animal en España son desoladoras

A pesar de que en 2018 hubo 138.000 abandonos de perros y gatos, según estima la Fundación Affinity a partir de la información de las protectoras, con la consiguiente saturación de los refugios, los españoles siguen interesándose por la compra de animales a través de Internet.

Este interés por las razas se deja ver en las tendencias de las búsquedas realizadas por la población española en Internet. En Wamiz, líder en información sobre animales de compañía en Europa, han realizado un análisis de las búsquedas de los usuarios españoles en Google en 2020.

Este es el top 10 de las razas más buscadas en España según la plataforma de gestión de visibilidad online Semrush.

El pomerania, el border collie y el bichón maltés: las tres razas de perro más populares en España en 2020

Pomerania

La palabra pomerania ha suscitado 165 000 búsquedas mensuales de promedio durante los últimos 12 meses. El también llamado spitz alemán, o Lulú de Pomerania, sube a los más alto del podio de razas de perros populares en España.

Estos canes son alegres, cariñosos y joviales, aunque son más bien reservados con los extraños. Son inteligentes y dóciles, fáciles de educar y adecuados para integrarse en diversos tipos de hogar, incluidos en los que hay niños.

Border Collie

El border collie comparte podio con el pomerania y el bichón maltés, puesto que también genera 165 000 búsquedas al mes de media en dentro del territorio nacional.

Dicen que el Border Collie es el más inteligente de todos los de su especie. Resistente, inteligente y voluntarioso, es el compañero ideal para personas activas y dispuestas a satisfacer sus necesidades de ejercicio y estimulación mental.

Bichón maltés

El bichón maltés, con las mismas búsquedas que los anteriores, ha sido una de las tres razas de perros más buscadas por los españoles en 2020.

El buen carácter de esta bolita de pelo blanca, sumado a su tamaño pequeño y su disposición a obedecer las órdenes lo vuelven un candidato ideal para primer perro de una familia. Además, es una raza que sabe adaptarse muy bien a diferentes estilos de vida, ya sea con dueños activos, con niños en casa o conviviendo con personas de la tercera edad.

Beagle

Con 110.00 búsquedas al mes, el cuarto puesto lo comparten seis razas de perro, entre ellas el popular perro beagle. Tan intrépido como afectuoso, este animal sabe conquistar a todo mundo con sus orejas caídas y su mirada a la vez dulce, triste y curiosa.

Rottweiler

El rottweiler acompaña al beagle en el cuarto puesto del podio, con 110 000 búsquedas. Es un perro grande dotado de una robustez proporcional a su tamaño. Es fuerte, poderoso y valiente. ... Por desgracia ha sido víctima de una mala reputación de perro agresivo y peligroso, aunque no es así.

Golden retriever

Compartiendo volumen de búsquedas con las dos razas anteriores, no podría faltar en esta lista el bondadoso del golden retriever. Célebre por su aparición en los anuncios televisivos de una marca de papel higiénico, las redes sociales están repletas de vídeos de cachorros de esta raza. Afectuoso y sociable con todos, el golden es el compañero ideal de una gran variedad de perfiles.

Labrador retriever

También con 110.000 búsquedas al mes, se coloca en la lista el Labrador. Se trata de uno de los perros más expandidos por el mundo, principalmente por su buen carácter, su amabilidad sin límites y su temperamento juguetón y jovial. Además, es dócil, dulce e inteligente, por lo que desempeña su misión como perro de compañía, de caza y de asistencia con mucha soltura.

Doberman

El Doberman es un perro robusto y musculoso, conocido en el mundo entero por su elegancia, que comparte puesto con los anteriores también con 110.000 búsquedas de media al mes.

Pitbull

Los pitbulls han sufrido durante mucho tiempo el abuso del ser humano, al ser tratados como perros de pelea. Es una raza originaria de Estados Unidos que proviene de un mestizaje entre el antiguo bulldog y el terrier.

Es un perro considerado potencialmente peligroso debido a sus características físicas, pero si se educa como se debe, es un compañero de vida perfecto. Como los anteriores, la media de búsquedas de la palabra “pitbull” asciende a 110.000.

Pastor alemán y bulldog francés

Se trata del perro policía por excelencia, el pastor alemán, en el penúltimo puesto de esta lista con 90.500 de búsquedas en Google en España. Es una de las razas con mayor presencia en todo el mundo, aunque los españoles lo coloquen en el noveno puesto de sus búsquedas en Internet.

Cierra la lista, con las mismas búsquedas que el pastor alemán, el carismático bulldog francés. Este perrito valiente y leal, necesita estar pegado a su grupo social. Se dice, incluso, que el amor que muestra hacia sus dueños puede volverlo un tanto posesivo. No obstante, el bulldog es un perro muy agradable. Le gusta jugar con niños y adultos, aunque no es un gran deportista.

