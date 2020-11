Throw Burrito y El Resplandor, dos nuevos juegos ideales para las tardes de otoño

La nueva normalidad ha reducido las posibilidades de ocio y reunión para todos. Ahora, tanto jóvenes como adolescentes apuestan por quedarse en casa con amigos y entre las formas de entretenimiento principales se encuentran: sesiones de cine, partidas de videojuegos y el fomento de los juegos de mesa, un sector muy variado y con muchas posibilidades en función de los gustos y el tipo de juego que interese. Throw Burrito y El Resplandor son dos nuevos juegos ideales para las tardes de otoño Nuevos juegos y formas de entretenimiento para los jóvenes y adultos.

Las casas se convierten en el sitio de reunión de los amigos.

La nueva normalidad, que ya empieza a ser cotidiana, ha reducido las posibilidades de ocio y reunión para todos. Ahora, tanto jóvenes como adolescentes apuestan por quedarse en casa con amigos y entre las formas de entretenimiento principales se encuentran: sesiones de cine, partidas de videojuegos y el fomento de los juegos de mesa, un sector muy variado y con muchas posibilidades en función de los gustos y el tipo de juego que interese. Además, teniendo en cuenta el número de horas que se pasan ante pantallas, fomentar el ocio analógico es una de las apuestas preferidas por las familias por sus grandes beneficios sociales y psicomotrices.

Y es que el sector del juego de mesa es muy variado, en función de la actividad o nivel de complejidad que se quiera desarrollar; de hecho, existen juegos de mesa exclusivos para jóvenes, adultos o sin límite de edad para participar. Por ejemplo, Asmodee, editor de juegos de cartas, afirma que: “El sector del juego de mesa es muy variado, en función del tipo de juego que buscas: rol, entretenimiento, misterio, etc. En Asmodee estamos muy enfocados en el juego familiar, entretenido y a la vez motivante, y válido tanto para jugar con niños, como para adolescentes, o parejas individuales” explica Rocío Martínez, Marketing Manager de Asmodee.

De hecho, uno de los juegos más populares y que no falta en ninguna reunión con amigos o familia es Dixit, para todos los públicos, conocido por sus cartas surrealistas y top venta en España. “Cuando Dixit salió al mercado estaba más enfocado al público joven pero según la información que recogemos de las ventas, actualmente, se vende para jóvenes y mayores, ya que es un juego de creatividad que permite que cada partida sea diferente y eso motiva mucho al amante de los juegos”, explica.

En la línea de este juego, para esta nueva temporada de invierno, Asmodee ha lanzado dos juegos nuevos también muy característicos:

Throw Throw Burrito: un juego de cartas unido al juego de balón prisionero, donde los jugadores se enfrentan cara a cara mientras roban cartas para ganar puntos y se tiran burritos unos a otros, mientras los esquivan para no perder esos puntos que han ganado. Es un juego de tipo party que se juega en tiempo real, en el que se tendrá que ir consiguiendo set de cartas. La gracia del juego es que algunos de estos set activan acciones en las que se tendrán que lanzar los burritos de goma. Fomenta ese pique en la partida con pequeñas guerras y duelos de burrito. Es un juego que demuestra habilidad y precisión con los burritos.

El resplandor: última novedad. Es un juego basado en el libro y la película de 1980. El título está diseñado por Prospero Hall, el estudio de diseño que está detrás de Tiburón, Villainous y Harry Potter: Hogwarts Battle. El Resplandor es un juego de mesa cooperativo diseñado para 3 a 5 jugadores que deberán explorar el infame hotel Overlook, la residencia ficticia y tan embrujada que aparece en la película y la novela original. Uno de los jugadores interpretará al traidor, que ya ha sido poseído por las terribles fuerzas que emanan de todo el hotel, y su misión es mantener a los otros prisioneros dentro del hotel por siempre y para siempre. En cada habitación y pasillo se respira un aire extraño y aterrador, y los sueños están plagados de siniestras visiones del pasado que van corrompiendo la mente poco a poco. Misterioso y entretenido, este juego es una nueva adquisición que no dejará indiferente a nadie.

Desde Asmodee afirman, “estamos intrigados por ver cómo se va a desarrollar la venta de El resplandor, ya que es un juego de una saga muy conocida y estamos convencidos de que al jugar enganchará al usuario”, explica Martínez.