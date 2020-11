Nueva experiencia de juego con Kojak Power Edición Call of Duty, la propuesta gamer de Fiesta Comunicae

miércoles, 25 de noviembre de 2020, 16:33 h (CET) Un nuevo Kojak, el auténtico caramelo con palo de FIESTA, ahora con sabor energético y guaraná, para aquellos que buscan sabores y experiencias intensas. A partir del mes de noviembre, Kojak Power, edición especial Call of Duty se podrá encontrar en kioscos, tiendas de conveniencia, supermercados, venta online y en las tiendas Game La marca de dulces y confitería, FIESTA, ha presentado Kojak Power, edición Call of Duty, un nuevo caramelo con palo relleno de chicle de sabor energético y con guaraná. Coincidiendo con el lanzamiento de COD Black Ops Cold War, FIESTA ha querido ofrecer a sus gamers una versión única de su producto estrella que les aportará una dosis extra de energía, alcanzando nuevos niveles de juego gracias a los códigos de doble XP incluidos en los envoltorios de cada Kojak.

Con un exclusivo color negro, sabor a bebida energética y su contenido en guaraná, Kojak Power edición Call of Duty ofrece una experiencia única por su explosión de sabor, además de ser un caramelo 100% libre de alérgenos y apto para veganos.

Para la campaña de lanzamiento de esta promoción, FIESTA contará con el apoyo de streamers de la comunidad como Soki, Flexz, Criper y Missandie, además de un plan de medios en los principales touchpoints del territorio gamer.

Los seguidores de la nueva entrega del videojuego Black Ops Cold War, podrán subir de nivel más rápido con los códigos que encontrarán en cada Kojak Power. Además, también podrán ganar Playstation 5, Latas Kojak Power Edición Coleccionista y otros fantásticos premios en las redes sociales de la marca y en la web de la promoción www.fiesta.es/callofduty.

“Kojak Power, edición Call of Duty es un producto ideal para disfrutar de un momento de ocio, diversión y esparcimiento. El nuevo sabor aporta una diferenciación respecto a los sabores habituales que seguro va a sorprender a los consumidores”, comenta Pedro Oliva, director de marketing de Fiesta Colombina. “Es una apuesta muy importante para la marca y la experiencia digital de esta promoción encaja muy bien con la comunidad gamer”.

A partir del mes de noviembre, Kojak Power, edición especial Call of Duty, se podrá encontrar en kioscos, tiendas de conveniencia, supermercados, venta online y en las tiendas Game.

El resto de la familia Kojak no ha querido quedarse al margen de este lanzamiento, por lo que Kojak Cereza, también tendrá una versión Call of Duty y estará presente en el lineal de las principales cadenas de supermercados con una edición limitada.

Los videojuegos, grandes aliados durante el confinamiento

La pandemia provocada por el coronavirus ha producido importantes cambios en las rutinas diarias y en la manera de gestionar el tiempo libre. El confinamiento y la supresión del ocio fuera de casa, ha disparado el consumo de videojuegos, dato que queda reflejado en el incremento del número de usuarios en las diferentes plataformas y apps de videojuegos durante este periodo. Según la investigación de Estudio Esports & Gaming, el 36% de los españoles reconoce que han pasado la mayor parte del tiempo de su confinamiento jugando a algún tipo de videojuego.

Además de una opción para acabar con el aburrimiento de los largos días de encierro, los videojuegos también están demostrando sus beneficios a nivel de socialización y salud mental. Diversos estudios confirman la eficacia de la práctica de esta afición para combatir la ansiedad y el estrés del momento. En este sentido, la OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda los videojuegos como una alternativa para cuidar la salud mental y una forma sana de manejar el estrés que puede causar el aislamiento.

Vídeo campaña: https://youtu.be/9HF9DSbz5EA

Acerca de Fiesta Colombina

Fiesta es una compañía referente en la fabricación y venta de dulces y confitería cuyo origen se remonta a los años 40, cuando comienza a fabricar los primeros caramelos con palo en Puerto Rico. En 1965 la empresa llega a España de la mano de su creador, José Ángel Mayoral y se establece en la localidad madrileña de Alcalá de Henares.

Entre sus productos más emblemáticos figuran el auténtico Kojak, el primer caramelo con palo relleno de chicle, su piruleta original con forma de corazón, los divertidos Fresquitos, el caramelo masticable con palo Lolipop y su amplia gama de regalices y caramelos de goma.

La marca lanza novedosos productos cada año: originales conceptos, formas, sabores y nuevas categorías como las galletas y los bollos con chocolate.

Desde su creación, la empresa no ha dejado de crecer en tecnología, calidad y transformación digital. En la actualidad, Fiesta Colombina, integrada en el grupo multinacional Colombina, tiene presencia en más de 30 países.

