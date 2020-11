Veritas ofrece conocer la respuesta ante el COVID-19 en función de la genómica Comunicae

miércoles, 25 de noviembre de 2020, 15:17 h (CET) Los factores genéticos son determinantes para entender la distinta respuesta individual ante la infección, al margen de edad y condiciones previas. De este modo se podría llegar a explicar por qué determinadas personas no tienen apenas síntomas, mientras que otras sufren complicaciones severas Veritas Intercontinental lanza un nuevo servicio, COVID-19Risk, que permite conocer la respuesta a la infección por COVID-19 a través de la secuenciación del genoma o exoma con el objetivo de personalizar el tratamiento para evitar complicaciones médicas.



Basta una muestra de saliva para iniciar el proceso, por lo que es muy sencillo acceder a esta información a través de Veritas y sus numerosos centros colaboradores. Por otro lado, aquellas personas que ya tengan secuenciado su genoma con Veritas podrán obtener esta nueva actualización a través del servicio myGenome by Veritas sin necesidad de proporcionar una nueva muestra.



Desde el inicio de la pandemia diferentes avances científicos han permitido la identificación de factores genéticos relacionados con las formas más graves de COVID‐19. Estos factores generalmente están relacionados con otras patologías que el paciente presenta pero que puede no haber desarrollado por completo, y aumentan el riesgo de complicaciones si la persona presenta una infección por SARS‐CoV‐2.



El resultado de este estudio genético, permite al especialista anticipar el manejo del paciente para reducir la morbilidad y la mortalidad asociadas con el tratamiento de la COVID‐19.



El panel COVID-19 Risk, analiza genes con suficiente evidencia científica y ofrece información precisa sobre diferentes grupos de patologías. El primero, identifica aquellas relacionadas con una mayor sensibilidad a los medicamentos que se usan para tratar la enfermedad. El segundo grupo, estudia los factores que causan las crisis metabólicas o trombóticas reversibles. Y el tercero, los factores genéticos relacionados con enfermedades que causan complicaciones cardiopulmonares.



De acuerdo con el doctor Luis Izquierdo, genetista clínico y Director Médico de Veritas Intercontinental, los factores genéticos son determinantes para entender la distinta respuesta que se observa en pacientes con una situación de partida similar por edad o condiciones previas. “Esta prueba -indica- es muy importante porque personas con variantes patogénicas en estos genes tienen mayor riesgo de complicaciones y esta información permite al especialista personalizar el tratamiento en caso de infección por COVID-19. Por ejemplo, los portadores de variantes patogénicas relacionadas con el síndrome QT-largo pueden presentar arritmias cardiacas por primera vez tras la toma de medicamentos para tratar la COVID-19".



El estudio COVID-19 Risk para los pacientes que hayan solicitado previamente myGenome, puede adquirirse como un servicio aislado o como parte de un nuevo modelo de suscripción denominado Genome Life. Este servicio ofrece actualizaciones periódicas para que la información genética esté siempre actualizada a la luz de los nuevos hallazgos. Además ofrece a los pacientes de Veritas la posibilidad de contar con consulta de asesoramiento genético adicional, una línea directa con sus expertos médicos, y la posibilidad, en definitiva, de contar siempre con la información genética actualizada para el mejor cuidado de la salud.

