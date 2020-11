El futuro de la neurología, en el regreso de las Aulas de Salud de Policlínica Gipuzkoa Comunicae

miércoles, 25 de noviembre de 2020, 13:41 h (CET) El neurorradiólogo intervencionista Alexandre Lüttich y el neurocirujano Nicolás Samprón, ambos de Policlínica Gipuzkoa, hablarán de enfermedades nerviosas, lesiones lumbares y cirugía de columna. Se puede reservar plaza llamando al 943 002 759 de 8:30 a 14:00 horas o por email: comunicación.gpk@quironsalud.es proporcionando nombre y apellidos, DNI y número de teléfono. También se puede seguir a través del canal de Youtube del Aquarium Vuelven las Aulas de Salud al Aquarium de Donostia – San Sebastián, ahora como evento híbrido. Mañana, jueves 26 de noviembre, a las 19:30 horas, dos especialistas de Policlínica Gipuzkoa abordarán el futuro de las intervenciones de la neurología en 3D. Además de presencialmente, se puede seguir la charla en directo y participar en el coloquio a través del canal de Youtube del Aquarium.

Las lesiones de origen neurológico van desde tumores, dolores faciales, enfermedades degenerativas de columna, hasta anomalías congénitas. En Policlínica Gipuzkoa disponen de la última tecnología, exclusiva en la sanidad privada de Euskadi, como la resonancia magnética de 3 teslas y las salas de hemodinámica de última generación para tratar estas patologías, así como para favorecer una estimulación cerebral en determinadas cirugías.

Este Aula de Salud contará con los testimonios de dos pacientes operadas por los médicos Samprón y Lüttich. La jugadora de balonmano del SUPER AMARA Bera Bera, María Prieto O´Mullony, sometida a una microdisectomía se encuentra “genial", porque su recuperación "va muy muy bien". Además, compartirá su experiencia de cirugía una mujer de 72 años operada de una fractura vertebral.

Dada la actual situación la forma tradicional del Aula de Salud se convertirá en un evento híbrido. La asistencia será tanto presencial, reservando plaza previamente, como online, a través del canal de YouTube del Aquarium, que permitirá participar en el coloquio. Y para quien no pueda asistir el jueves 26, podrá verlo otro día en el canal de YouTube de Policlínica Gipuzkoa y Quirónsalud.

