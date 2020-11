Sigüenza, contra la violencia de género Comunicae

miércoles, 25 de noviembre de 2020, 13:30 h (CET) En los meses de octubre y noviembre, el Centro de la Mujer de Sigüenza ha intensificado su labor formativa, de manera transversal a toda la sociedad seguntina, plenamente consciente de que acabar con la violencia machista y lograr la igualdad de género no es flor de un día, sino que será fruto del trabajo diario. Hoy, Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra las mujeres, edificios emblemáticos de la ciudad se teñirán de morado El Centro de la Mujer de Sigüenza promovió, en el mes de octubre, la campaña de sensibilización 'Sigüenza, creciendo en Igualdad' para centros educativos de Educación Primaria.

Superados los temores iniciales sobre la continuidad presencial de un inicio de curso marcado por el ritmo de la pandemia, en el mes de octubre, desde el Centro de la Mujer de Sigüenza se desarrolló la campaña de sensibilización en igualdad para niñas y niños del municipio 'Sigüenza, creciendo en Igualdad' en los centros educativos Sagrada Familia y San Antonio de Portaceli. Su profesorado desarrolló diversos talleres sobre la importancia de educar en valores de respeto y de igualdad de trato y oportunidades, creando unos magníficos murales como fruto de este trabajo.

La actividad estuvo introducida por un vídeo presentación en el que participaron, dirigiéndose a los niños y niñas, tanto la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino como la Concejala de Igualdad, Teresa Franco y las profesionales del Centro de la Mujer, Marta Hernández y Almudena del Pino.

Con motivo de esta campaña se realizó, por parte del Centro de la Mujer, del Ayuntamiento de Sigüenza la entrega de unas mochilas diseñadas al efecto, con el lema “Sigüenza, Creciendo en Igualdad”, y financiadas gracias al apoyo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, como recordatorio de la importancia de seguir educando en igualdad como la mejor manera de prevenir la violencia de género y de construir una sociedad más justa, más libre y mejor.

Este mensaje se recogió en un breve vídeo para dar a conocer esta campaña en redes sociales, ya que como explica la alcaldesa, “al colegio no se va solo a aprender matemáticas o lengua, sino que se aprende a convivir y en Sigüenza queremos convivir en respeto y buen trato”.

Igualmente en octubre, el Centro de la Mujer de Sigüenza desarrolló la campaña de sensibilización 'Sigüenza, trabajando por la Igualdad' en el marco de las políticas públicas locales como medidas de acción transversal en el avance hacia la igualdad de género. En este sentido, se diseñaron y entregaron unas mascarillas de protección frente al coronavirus con este lema, que cursa de forma paralela al lema de la iniciativa “Sigüenza, Creciendo en Igualdad” dirigido a los colegios de la localidad. Las mascarillas se facilitaron a todas las personas que trabajan por y para el Ayuntamiento de Sigüenza, desde la corporación municipal a las personas integrantes de la plantilla de empleados y empleadas. Con su uso, se está promoviendo la prevención no solo contra el COVID, sino contra otro virus “también altamente tóxico que es el machismo, recordándonos que es fundamental seguir trabajando para erradicar la discriminación de género y el fomento de la igualdad”, explica Teresa Franco, concejala de Mujer del Ayuntamiento de Sigüenza.

El Centro de la Mujer de Sigüenza conmemoró, el día 8 de octubre, el Día de las Mujeres Rurales 2020 cuyo lema este año ha sido: “Las mujeres, la raíz de nuestra tierra”.

En este caso hubo un hilo conductor personalizado en una mujer como representante de todas las mujeres rurales que han dejado su huella en la historia de Sigüenza, que es Amparo Donderis Guastavino. La archivera municipal ha dedicado buena parte de su interés profesional a visibilizar y poner en valor la labor de las mujeres en la vida seguntina, lo que le ha valido un merecido reconocimiento habiendo sido galardonada este año con el concedido este año el Premio “Cuidad de Sigüenza por la Igualdad” en su XVII Edición. Este galardón es un reconocimiento a quienes, con su labor, contribuyen a desarrollar un avance real en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Si bien el acto de entrega quedó aplazado a un momento en el que el coronavirus no empañe su celebración, su anuncio del mismo ha tenido una gran repercusión mediática, llenando a la homenajeada de merecidas felicitaciones y reconocimientos.

Por otra parte, la propia Amparo es la autora que firma el trabajo “La Historia de Sigüenza en femenino”, que propone un interesante recorrido sobre los oficios de mujeres en otras épocas. Se editó y publicó en las redes sociales del Ayuntamiento como alternativa a la imposibilidad de impartir una conferencia presencial debido a las medidas de protección y aforos impuestas por la situación sanitaria del coronavirus.

A caballo entre los meses de octubre y noviembre, el Centro de la Mujer de Sigüenza promovió un curso de formación online sobre prevención de la violencia de género en la adolescencia, dirigido a profesionales que trabajan vinculados a población adolescente, con una duración de 40 horas lectivas. Se inició el día 13 de octubre y se clausuró el pasado 12 de noviembre, con un alto grado de satisfacción por parte de las personas matriculadas en el mismo. Su acogida fue excelente, pues una vez cubiertas las 25 plazas disponibles, 64 personas quedaron en lista de espera, mostrando el interés creciente por este problema tan históricamente antiguo que es el machismo y así, la violencia de género como su más dura expresión.

El principal objetivo del curso ha sido el de prevenir la violencia de género en parejas jóvenes, pues en los últimos años se ha observado un incremento de las cifras de violencia en las primeras relaciones de pareja. Para ello, por un lado, se analizaron los factores de la socialización diferencial de género que influyen en el ciclo vital de las personas identificando los mecanismos que operan en la violencia de género y, por otro, se ofrecieron recursos estratégicos para abordar estas cuestiones a los y las profesionales cuya labor está enmarcada en el trabajo con adolescentes.

La formación fue gratuita para las personas participantes pues, de esta manera, se pretendía brindar un apoyo especializado en su trabajo diario, que repercutiera finalmente en una orientación para los y las adolescentes hacia relaciones más sanas, basadas en el respeto y la igualdad.

Por último, el Centro de la Mujer de Sigüenza conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género.

Este año la conmemoración del 25 de noviembre también se ha de adaptar a las medidas de actuación que impone la pandemia sanitaria. Por ello, y aunque no habrá una manifestación de personas en un lugar y hora determinados, todos y todas los seguntinos/as han podido manifestar su rechazo a la violencia de género aportando su foto para sumarse a la manifestación virtual que se difunde en las redes sociales del Centro de la Mujer y del Ayuntamiento de Sigüenza hoy. VER EL VIDEO

Con este valioso gesto, los seguntinos contribuyen a hacer realidad el cambio social necesario para romper con la violencia de género y recuerdan a todas las mujeres que la sufren que no están solas, que hay salida, que la ciudad y el Centro de la Mujer de Sigüenza forman parte de su red de recursos.

Por otra parte, para fomentar el conocimiento sobre esta materia, se publicará en redes la Guía Formativa para Profesionales sobre Relaciones Igualitarias y Prevención de la Violencia de Género que sufren las Adolescentes y Jóvenes en el ámbito Rural, editada por Opañel, que es un compendio muy valioso para la comprensión profunda y el abordaje de este grave problema social.

Además, en este mismo sentido, desde el Centro de la Mujer de Sigüenza se ha preparado un vídeo con los recursos existentes para combatir la violencia de género acompañando a las mujeres que la sufren y a sus hijos e hijas, en el camino de pasar de ser víctimas a supervivientes.

A su vez, se difunde una valiosa campaña emitida por el Proyecto Pantallas Amigas del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con tips clave para identificar la violencia de género desde sus inicios, detectando qué estrategias de control y coacción pueden usar los agresores en relación a las redes sociales y los recursos tecnológicos. Una detección precoz es una estrategia clave para evitar caer en una relación de violencia de género.

A todas estas iniciativas de concienciación, formación y sensibilización social se une el compromiso del ayuntamiento siempre presente que especialmente será visible a través de una transformación de sus calles y espacios públicos, con la colaboración de los departamentos de urbanismo y cultura. Para ello, la noche del 25 se iluminarán con luz violeta algunos de los edificios y más emblemáticos de la localidad y se ubicarán de forma temporal unas señales de tráfico con el icono “Stop violencia de género”, así como la colocación de pancartas y frases en el Edificio Sociocultural “El Torreón” sede del Centro de la Mujer de Sigüenza.

Erradicar la violencia de género no es labor de un día, sino diaria. Requiere constancia y continuidad. Por ello, en diciembre habrá nuevas actividades en el camino hacia la igualdad y se anunciamos la visita de un enorme camión muy especial el 9 de diciembre cargado de contenidos para sumar y seguir avanzando por una sociedad mejor.

