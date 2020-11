Albalate clama contra la violencia de género

La Asociación de Mujeres ha elaborado un manifiesto al que ha dado lectura en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, y convocado y organizado actividades, y se ha sumado a otras comarcales, para reivindicar la necesidad del cese de esta lacra social, y para abogar por la igualdad real de género Desde el 2003, año en que empezaron a registrarse las víctimas de violencia de género, se han contabilizado 1074 muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. En lo que va de año, ya han fallecido 41 mujeres. “Es una tragedia a la que poner una solución ya”, insiste Alberto Merchante, alcalde de Albalate de Zorita.

De las 41 víctimas, treinta no habían hecho una sola denuncia previa. “Nadie sabía lo que estaban sufriendo en sus casas, en silencio”, sigue el regidor. Por eso el Ayuntamiento de Albalate de Zorita insiste en la importancia de la educación, también en el sentido de la igualdad real, en los colegios y en la familias. “No podemos permitir el más leve síntoma de violencia de género, o de discriminación por razón de género. Debemos lograr la igualdad real de género”, añade.

En todo caso, el regidor señala la necesidad de que también las instituciones se impliquen a todos los niveles. “Si los políticos no estamos para ayudar a los ciudadanos, no estamos para nada. Si no somos capaces de acercarnos a las personas que sufren, y en este caso a las mujeres, no servimos para nada”, afirma tajante.

Así, el Ayuntamiento de Albalate recuerda que cuenta con personas dispuestas a escuchar cualquier problema relacionado con la violencia de género, así como también todos los recursos de que disponen las mujeres que pudieran ser víctimas de la violencia de género.

La Junta de Comunidades dispone de diferentes recursos y servicios que pone a disposición de las mujeres víctimas de violencia de género. Todos tienen el objetivo final de proteger y dar asistencia social, sicológica, laboral y económica a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos.

Así, el gobierno regional, desde el Instituto de la Mujer, pero también desde las consejerías de Empleo, Igualdad y Desarrollo Sostenible, entre otras, beneficia a estas personas en situación de vulnerabilidad en toda Castilla-La Mancha, y naturalmente, también en Albalate, de una manera trasversal.

Existen planes de empleo específicos para víctimas de violencia de género. Asimismo, en cualquier taller de empleo, tienen prioridad las víctimas de violencia de género.

La Consejería de Desarrollo Sostenible favorece la eficiencia energética y el ahorro energético en los hogares de las mujeres víctimas de violencia de género.

E igualmente existen becas de estudio específicas para mujeres víctimas de violencia de género, y un programa: 'Contigo' que presta ayuda sicológica a hijos y mujeres víctimas de agresiones sexuales.

Guadalajara cuenta con nueve centros de la mujer. El más próximo a Albalate es el de Mondéjar, en el que prestan sus servicios una abogada, un sicóloga y una trabajadora social. Está abierto al público todos los días a la semana, en el Ayuntamiento de Mondéjar, donde tiene su despacho, y atiende al público con cita previa.

En Guadalajara capital hay dos acogimientos temporales para que las víctimas de violencia de género puedan vivir tranquilas hasta que puedan restablecer su normalidad.

“Para erradicar la violencia de género, el pilar fundamental es la educación, la escolar y la de casa. En todo caso, quiero transmitir desde el Ayuntamiento a todas las víctimas de violencia de género que no se sientan solas. Hay muchos organismos y gente que las apoya, empezando por el Ayuntamiento de Albalate de Zorita”, señala Maria de la Cruz Ballesteros, concejala de Mujer del Ayuntamiento de Albalate de Zorita.

Manifiesto de la Asociación de la Mujer de Albalate

"La Asociación de Mujeres de Albalate de Zorita ha elaborado un manifiesto con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, al que le ha dado lectura su presidenta, María del Carmen Merchante.

La preocupación por la crítica situación que estamos pasando, los problemas económicos y sus consecuencias, acaparan la mayoría de los titulares de los medios de comunicación, de los discursos políticos y de las conversaciones ciudadanas.

Parece que los problemas tan graves como la violencia de género que como en años anteriores se ha cobrado la vida de casi medio centenar de mujeres, queda diluida o pasa a un segundo plano.

Por tanto, le damos la bienvenida más que nunca a este 25 de noviembre que devuelve el protagonismo a un drama que está lejos de resolverse y que demuestra la desigualdad y el sometimiento en que viven algunas mujeres de todo el mundo.

La Asociación de mujeres de Albalate de Zorita se solidariza con todas ellas y cree que con educación y cultura y trabajo pueden ser un poco más libres y más independientes, en el camino hacia la igualdad".

