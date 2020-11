¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de comprar un microondas? Estos son los ocho consejos de Winia Comunicae

miércoles, 25 de noviembre de 2020, 10:33 h (CET) Llega el Black Friday y Winia da los puntos clave para encontrar el equipo que mejor se adapte a las necesidades de cada usuario. El modelo de convección es el más completo y recomendado por WINIA porque funciona como horno y microondas en un solo equipo El microondas es un pequeño electrodoméstico de vital importancia en las últimas décadas. Un imprescindible con mucho potencial en la cocina: calentar el café, dar un toque a un plato recién salido de la nevera o confeccionar una receta en tiempo récord. El microondas es siempre fácil de usar, soluciona la vida en numerosas ocasiones y esta semana de grandes ofertas puede ser una oportunidad única para renovarlo.

Para quien todavía no tenga microondas en su hogar, recordamos sus funciones, aunque seguro que son bien conocidas por la mayoría. Calentar, la función más demandada; descongelar, muy habitual y según la calidad del aparato será un procedimiento más sencillo o avanzado; dorar, algunos incorporan grill para gratinar o dar mejor aspecto a lo cocinado y cocinar, prestación que sólo poseen los de gama alta.

En esta línea, los microondas de convección son los más sofisticados y una opción perfecta y muy completa. Realizan todas las funciones descritas anteriormente y además cocinan los alimentos como un horno convencional, mediante la circulación constante de aire caliente gracias a un sistema de ventiladores. Es el tipo de microondas más eficientes del mercado como el WKOC-9Q5T de WINIA, un equipo con capacidad de 28L, control electrónico, 10 niveles de programación, potencia de 900W, 5 menús de auto cocción integrados y un modo de consumo de energía de tan solo 1.250W.

Puntos clave de un microondas

La potencia es la prestación que ajusta los tiempos de cocción. Fluctúa entre los 700W y los 1000 W, y de ello depende la velocidad con la que calienta o cocina los alimentos. En cuanto a tamaño, los más habituales en el mercado son de 17 o 18 litros, muy recomendables para personas solas o parejas y los de 20 a 23 litros, modelo estándar de capacidad intermedia como el WKOG-837RS de WINIA de 23L, con 800W, 5 niveles programados y una frecuencia de microondas de 2.450 Mhz y 1.200W de consumo.

En la parte exterior es muy recomendable el tratamiento antihuellas si es de acero inoxidable. Sobre el interior hay que saber que los esmaltados suelen tener peor vejez y acumulan más la suciedad: tienden a ponerse amarillos con el tiempo y su recubrimiento puede abombarse o incluso aparecer manchas de óxido. Todo ello acaba afectando a la vida útil del aparato.

A pesar de las grandes ofertas de esta semana con motivo del “Black Friday”, es muy importante no dejarse llevar y analizar bien marcas y modelos para una compra útil. La eficiencia energética es otra cuestión importante, así como la función ECO. Un equipo más caro en el futuro puede ahorrar dinero con prestaciones como el auto apagado si no se usa el equipo por unos minutos.

Prestaciones como la luz interior que se apaga cuando se cierra la puerta o modelos que modelos que permiten desconectar el plato giratorio y detenerlo para que una mayor variedad de fuentes de otras formas que aprovechan mejor la superficie total del horno.

La tecla de inicio rápido es esencial ya que calentar alimentos es la función más popular y ya son muchos los microondas que la poseen. Por último, es necesario saber que hay equipos que tienen la posibilidad de configurar el sonido de fin de cocción o incluso eliminarlo y también en el terreno de la seguridad, existen microondas con bloqueo infantil para evitar sustos a los padres.

Para más información https://winia.es

