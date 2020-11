Techedge lidera la Inteligencia Artificial del proyecto intelWATT del programa de la UE Horizon2020 Comunicae

martes, 24 de noviembre de 2020, 17:25 h (CET) Dentro del consorcio, Techedge lidera el equipo que implementará un sistema industrial con IoT basado en la sensorización del proceso, el almacenamiento de los datos y el control de los parámetros de trabajo, utilizando sistemas de aprendizaje por refuerzo. Compañías como Nokia, centros de investigación como el CIEMAT participan también en el proyecto y universidades europeas Techedge, proveedor líder de soluciones de software para la gestión de IT y consultoría tecnológica, se ha convertido en el líder de todo lo relacionado con la Inteligencia Artificial, dentro del marco del programa de la Unión Europea, Horizon2020.

Techedge participará como líder en el área de Inteligencia Artificial del proyecto intelWATT, liderado por el Centro Nacional de Investigaciones Científicas griego Demokritos, y que incluye a destacadas empresas como Nokia, así como universidades y centros de investigación como el español CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), la universidad de Birmingham o el Politécnico de Turín.

Objetivos del proyecto

El principal objetivo de intelWATT es validar, a través el desarrollo de un prototipo en un ambiente operacional, un sistema innovador e inteligente, que incluya herramientas de Inteligencia Artificial y destinado a su uso en las tecnologías de tratamiento de aguas, que combinan la conservación del agua dulce, con la recuperación de recursos y la conversión en energía, todo ello basado en el concepto de economía circular.

La validez de este prototipo, en el que Techedge está jugando un papel fundamental, se demostrará a través de tres estudios diferentes representativos de las diferentes actividades intensivas en el entorno para el que ha sido diseñado.

- La preservación del agua dulce mediante una reducción >99% de la torre de enfriamiento (CTBD) en una planta eléctrica basada de ciclo combinado, en Megalópolis, Grecia

- La conversión de energía y la recuperación del agua en entornos de minería y de plantas de tratamiento de aguas residuales en CastellGalí, España

- Un sistema cerrado para la recuperación simultánea de metales raros y el tratamiento de aguas residuales en Solingen, Alemania.

El sistema diseñado por Techedge reunirá todos los datos recogido por los sensores en un data lake en entorno cloud y enseñará, en tiempo real, los parámetros operacionales del proceso, optimizando las condiciones de funcionamiento del sistema de depuración a través de modelo de aprendizaje por refuerzo, basado en arquitecturas neuronales profundas, con el objetivo de reducir los costes globales de procesamiento de las aguas y mejorando globalmente el proceso.

Nokia, participará directamente en el proyecto involucrando su centro de I+D+i. Dentro del consorcio Techedge cooperará estrechamente con Nokia, que desplegará su plataforma IoT Impact como hub para el sistema IoT.

En el proyecto se estudiaran posibles sinergias para integrar a nivel de producto la plataforma de control inteligente desarrollado por Techedge con la plataforma IoT de Nokia para crear un stack integrado de Industrial AI

Dentro del proyecto se está valorando el uso de la tecnología 5G en el ámbito de control de procesos industriales.

En palabras de Fabio Cerioni, CTO de Techedge; “el acceso de Techedge como líder de implementación en este consorcio internacional es un reconocimiento de su fuerte experiencia en IoT (Industrial Internet of Things) y Machine Learning. Este proyecto es una gran ocasión por parte de Techedge: permitirá explorar los potenciales beneficios de controles industriales inteligente en el entorno del tratamiento de aguas y mucho más”.

