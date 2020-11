Tualoevera.es, una plataforma ideal para adquirir el aloe vera de mayor calidad

El aloe vera puede comprarse en cualquiera de las presentaciones existentes dentro del mercado, ya que está disponible en gran cantidad de locales, como farmacias, herbolarios, tiendas naturistas o supermercados. Además, están disponibles en diferentes marcas y calidades, para que los usuarios tengan más alternativas El aloe vera es bastante conocido a nivel mundial, pero tiene gran cantidad de propiedades que no todo el mundo conoce. La planta de aloe vera también recibe el nombre de sábila, y pertenece al grupo de las plantas carnosas debido al líquido tan abundante que contiene dentro de sus hojas.

Dicho líquido tiene aspecto de gel donde contiene sus principios activos. Su uso puede hacer pensar que el reconocimiento de sus cualidades terapéuticas y cosméticas es reciente, pero la realidad es que se emplea con fines medicinales y en el cuidado de la estética corporal. Esto se remonta a más de 5000 años en la historia de la humanidad, donde civilizaciones antiguas como la egipcia, griega, romana, china o árabe dejaron ya registros de la enorme importancia del aloe vera como fuente de belleza y de salud.

La parte de la planta que tiene propiedades de provecho es la pulpa, que se obtiene al retirar totalmente la parte verde de la hoja. El gel resultante tiene elementos bioquímicos de mucho valor, motivo por el cual tantas personas desean comprarlo y utilizarlo en su propio cuerpo.

Los beneficios del aloe vera en la salud y cuidados cosméticos son muy numerosos, pero no solo por ser un producto natural, sino porque también es inocuo. Sin embargo, también tiene unas contraindicaciones que se deben tener en cuenta. Entre algunos de sus componentes hay vitaminas, minerales, nutrientes o analgésicos, entre otros, los cuales son de lo más útil para el aprovechamiento de todo el organismo.

A pesar de ello, también contiene otros compuestos químicos que son capaces de ser irritantes, sobre todo en el uso oral o interno. Por este motivo es muy importante que, al igual que con cualquier otro tratamiento, se esté muy pendiente y se sigan cuidadosamente las indicaciones para su uso. Esto incluye la vía de administración, la dosis, frecuencia, cuándo y cuánto tiempo. Las reacciones que suele producir el aloe vera son debidas a su contenido en acíbar, el exudado amarillento con fuerte olor que resume de la corteza de la hoja al ser cortada de forma transversal.

Posee sustancias llamadas antraquinonas, de las que sale la aloína, con poder laxante y diurético. Aunque no deja de tener utilidad medicinal, si se dosifica en pequeñas medidas tiene efectos de limpieza de hígado, laxante suave y aperitivo. El uso oral de aloe vera requiere de ciertas precauciones, como por ejemplo, que a la hora de ingerirlo se ponga atención de que no obtenga acíbar. Esto se podrá comprobar fácilmente en su etiqueta, y si no se especifica, es mejor no consumirlo. Este tipo de contraindicaciones no deben ser nunca tomadas a la ligera, por eso se debe andar con mucho cuidado a la hora de consumir este producto.