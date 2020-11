AleaSoft: Las subastas de renovables y su impacto en la financiación de las renovables

La financiación de los proyectos renovables tiene muchas facetas que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un proyecto viable. Desde los riesgos técnicos propios de cada tecnología hasta el riesgo de precios de mercado. La existencia de subastas de renovables puede tener un impacto en el precio del mercado eléctrico que hay que analizar para tenerlo en cuenta en la visión del futuro del mercado eléctrico en el que se base el modelo financiero del proyecto Al igual que la mayoría de proyectos empresariales, la construcción y explotación de un parque de generación de electricidad a partir de una fuente de energía renovable va a necesitar financiación. La capacidad de un proyecto para obtener esta financiación dependerá de muchos aspectos, entre los que se encuentran la viabilidad del proyecto y los retornos esperados.

Estos aspectos pueden verse influenciados por muchos factores: el hecho de que el proyecto esté acogido a un determinado régimen retributivo de una subasta de renovables o simplemente la presencia de subastas en el mercado, el riesgo de precios de mercado y los inherentes riesgos técnicos. De ahí la importancia de las auditorias de debida diligencia, más conocidas como due dillignece, en la financiación de los proyectos renovables.

Webinar sobre las perspectivas de los mercados de energía y la financiación de renovables

El próximo jueves 26 de noviembre tendrá lugar el webinar “Perspectivas de los mercados de energía en Europa a partir de 2021”, organizado por AleaSoft, donde se analizarán todos los aspectos que pueden tener impacto en la financiación de los proyectos de energías renovables.

En el webinar se repasarán los resultados de las subastas que se realizaron en 2016 y 2017 en España y cómo se han desarrollado los proyectos ganadores. También se analizará el nuevo sistema de subastas renovables planteado recientemente por el Gobierno español, que ya tiene un calendario orientativo que prevé subastar 1500 MW de eólica y 1800 MW de fotovoltaica cada año hasta 2025, cubriendo gran parte de los objetivos de capacidad renovable del PNIEC.

Durante el webinar, se analizará cuál será la posible influencia de estas nuevas subastas en el panorama presente y futuro de la energías renovables en España, con especial atención en el impacto que pueden tener en los precios del mercado eléctrico y en la consecución de los objetivos del PNIEC.

Aparte de la posible influencia de las subastas, también se debatirán los riegos técnicos de los proyectos renovables y cómo pueden impactar en la viabilidad de un proyecto, además de cómo mitigarlos o asegurarlos, entre otras de las funciones de un asesor de Project Finance.

Como es habitual en los webinars de AleaSoft, también se analizará la evolución en los últimos meses de los mercados de energía en Europa y sus perspectivas de recuperación a partir del próximo año 2021.

En esta ocasión se contará con la participación de tres ponentes de Vector Renewables: Javier Asensio Marín, CEO de Vector Renewables, Hugo Alvarez López, Global Head of Technical Advisory, y Carlos Almodóvar Almaraz, Principal M&A and Financial Advisory, además de Oriol Saltó i Bauzà, Manager de Data Analysis and Modelling en AleaSoft. En la mesa de análisis posterior a las ponencias se contará también con Antonio Delgado Rigal, CEO de AleaSoft.

Próximo webinar de AleaSoft, en 2021

La segunda parte de este webinar está programada para el día 14 de enero. Será el primer webinar organizado por AleaSoft en 2021 y contará con la participación de ponentes de la consultora PwC, para analizar los contratos PPA para grandes consumidores, además de la evolución de los mercados de energía y la financiación de los proyectos renovables.

