Platinum@BCN mantiene una tasa de ocupación del 100% a pesar de la pandemia

martes, 24 de noviembre de 2020, 17:08 h (CET) El complejo de oficinas PLATINUM@BCN, promovido por Barcelonesa de Inmuebles, genera gran demanda para albergar a empresas referentes dado que es el único proyecto del mundo en conseguir la puntuación más elevada dentro del programa LEED Green Building, del U.S. Green Building Council. La promotora Barcelonesa de Inmuebles invirtió alrededor de 70 millones de euros en el proyecto PLATINUM@BCN, el complejo de oficinas de la promotora Barcelonesa de Inmuebles, mantiene una tasa del 100% de ocupación a pesar de la crisis del Covid-19. Esto es posible gracias, entre otras cosas, a que sigue siendo el complejo de oficinas más eficiente del mundo tras conseguir la puntación más elevada dentro del programa LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) Green Building, creado y gestionado por el U.S. Green Building Council.

La prestigiosa institución, que mide la eficiencia de los edificios en todo el mundo, otorgó un total de 101 puntos al complejo barcelonés, posicionándose de este modo como referente mundial en materia de sostenibilidad e innovación.

Inquilinos de prestigio como Amazon, Wework, Glovo o el Ayuntamiento de Barcelona

Situado en el 22@ de Barcelona, cuenta con una superficie de más de 24.000 m2 dedicados a oficinas y 14.000 m2 de aparcamiento. En la actualidad, la ocupación se encuentra en un 100%, albergando empresas de referencia como Amazon, Wework, Glovo, N26 o instituciones como Ayuntamiento de Barcelona.

“Desde el inicio del proyecto, nuestra apuesta ha sido construir un complejo de oficinas en el que la máxima sostenibilidad y eficiencia fueran insignia y tendencia. Gracias a ello, hemos conseguido no solo mantener una ocupación total del inmueble, sino también generar más demanda durante un periodo difícil. Esto nos empuja a seguir trabajando en esta línea en otros inmuebles para lograr que Barcelona de Inmuebles siga siendo referente mundial en la construcción de espacios de trabajo sostenibles”, afirma Ferrán Monje, presidente de Barcelonesa de Inmuebles.

Sostenibilidad y diseño, pilares de PLATINUM@BCN

El complejo de oficinas, en el que Barcelonesa de Inmuebles ha invertido alrededor de 70 millones de euros para su desarrollo, ha logrado esta puntuación gracias a una construcción basada en los más altos criterios de sostenibilidad y eficiencia en cada pequeño detalle. Así, cuenta con un sistema de reutilización de aguas grises y aguas pluviales que le permite reducir en un 46,02% el consumo de agua respecto a otros edificios. Además, el empleo de equipos de climatización y ventilación inteligentes, unido a la instalación de luminarias eficientes LED y a la conexión a la red urbana de calor y frío Districlima, le permiten ahorrar un 44,2% más de energía, en relación con otros complejos similares. Tal ahorro energético se multiplica debido a su firme apuesta por las energías renovables. De este modo, instalaciones como un campo solar fotovoltaico en la cubierta o la geotermia por cimentación termoactiva, contribuyen de un 17,20% del total de consumo energético.

Sobre Barcelonesa de Inmuebles

Barcelonesa de Inmuebles es desde hace 60 años es un referente en el sector de la promoción inmobiliaria en diversas partes del país. Con sede social en Barcelona, cada una de sus construcciones se rige por los valores de sostenibilidad, calidad, modernidad y visión a futuro. La compañía es pionera en la creación del concepto de edificios eco-friendly, perdurables, comprometidos con el medio ambiente y en consonancia con el entorno. Por ello la misión de la compañía es dedicar su esfuerzo a crear espacios donde el negocio y la vida no solo convivan, sino que se retroalimenten entre sí.

