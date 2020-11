La lámina TPO de BMI instalada en tiempo récord en el nuevo Hospital de Emergencias Isabel Zendal en Madrid Comunicae

martes, 24 de noviembre de 2020, 16:35 h (CET) El sistema TPO posee una gran ligereza, su necesidad de mantenimiento es mínima y cuenta con una alta eficiencia energética. La envolvente sostenible ha acortado significativamente los tiempos de ejecución permitiendo trabajos contiguos bajo la cubierta reduciendo los plazos de obra El nuevo Hospital de Emergencias Isabel Zendal de Madrid ubicado en Valdedebas, ha sido construido en tiempo récord por San José, Sacyr, Ferrovial y Dragados; el cual se prevé que se inaugure en el mes de noviembre según la Comunidad de Madrid.

La superficie total del nuevo hospital alcanzará los 80.000 metros cuadrados y estará dotado de tres grandes pabellones de hospitalización de 10.500 metros cuadrados. La infraestructura permitirá al Servicio Madrileño de Salud estar preparado para afrontar, no solo un posible rebrote del COVID-19, sino para hacer frente a cualquier tipo de epidemia, emergencia o catástrofe, que pueda surgir en un futuro en cualquier parte de España.

BMI ha construido y diseñado la envolvente sostenible de este nuevo hospital, la cual ha sido instalada por Montajes Lesaca con Tecnydeck.

Dicha envolvente ha sido resuelta mediante un sistema de cubierta ligera tipo deck, sobre estructura metálica. El sistema TPO cuenta con una alta eficiencia energética, es sostenible y cumple con todas las regulaciones actuales de hermeticidad y reacción al fuego interno y externo. Además, permite ser transitado por personal técnico para mantenimiento de equipos, y posee un acabado de alta reflectancia que mitiga la incidencia UV durante los meses cálidos sin reverberación luminiscente para no deslumbrar el tráfico aéreo cercano.

La instalación y desarrollo de este sistema ha requerido un equipo técnico cualificado, el cual ha proporcionado tranquilidad a la propiedad y garantía frente a la estanqueidad.

En palabras de Jesús Huerta, Specification Manager de BMI: “El reto de BMI era crear una cubierta sostenible con la máxima calidad y garantía cuya necesidad de mantenimiento fuera mínima, por eso optamos por la lámina TPO, que posee una ligereza mucho mayor que la de los sistemas constructivos tradicionales y aporta una gran eficiencia energética al edificio”.

Este sistema acorta significativamente los tiempos de ejecución permitiendo trabajos contiguos bajo la cubierta reduciendo plazos de obra, algo crítico en este proyecto de gran envergadura. Así mismo, reduce significativamente los costes constructivos respecto a sistemas convencionales, ya desde el cálculo de cimentación y estructura dada la ligereza del mismo. Al poseer una alta eficiencia energética aporta al edificio un confort de habitabilidad interior sin grandes consumos energéticos.

Por lo tanto, el sistema TPO instalado en el Hospital de Emergencias Isabel Zendal de Madrid es eficiente y sostenible, no sólo en producción sino también durante toda la vida útil del edificio.

Sobre Grupo BMI

BMI Group, resultado de la fusión de Braas Monier e Icopal, es el mayor fabricante de soluciones para cubiertas planas e inclinadas en toda Europa. Con más de 150 centros productivos y operaciones en Europa, partes de Asia y Sudáfrica, la compañía reúne más de 165 años de experiencia en el sector.

Más de 11,000 empleados forman parte de BMI Group, a través de marcas como Braas, Monier, Icopal, Bramac, Cobert, Coverland, Klöber, Masterflex, Redland, Schiedel, Siplast, Vedag, Villas, Wierer y Wolfin.

BMI Group generó ingresos de más de 2 mil millones de euros en 2017. El grupo tiene su sede en Londres.

www.bmigroup.com/es.

