Vodafone vuelve alcanzar el primer puesto en el umlaut connect Mobile Benchmark España Comunicae

martes, 24 de noviembre de 2020, 15:32 h (CET) Movistar, en segundo puesto, consigue la mayor mejora de puntuación; Orange queda tercera y Yoigo, cuarta umlaut, la empresa de consultoría global y líder mundial en pruebas y evaluaciones comparativas de redes móviles, y connect, la revista internacional de pruebas de telecomunicaciones para consumidores, han nombrado a Vodafone como el operador «Best in Test» en España por sexta vez consecutiva.

Tras una serie de pruebas en coche y a pie, así como de mediciones de crowdsourcing, Vodafone recibe el título de ganador general, obteniendo el premio «Best in Test» con la calificación de «notable alto». Movistar le sigue a poca distancia, alcanzando también la calificación de «notable alto». Este operador muestra una impresionante mejora de la puntuación de más 63 puntos en comparación con los resultados del año pasado. Orange se sitúa en la mitad con el resultado «notable» y Yoigo obtiene la calificación general de «satisfactorio».

Hakan Ekmen, CEO de Telecomunicaciones de umlaut, declara: "Felicidades a Vodafone por ser el «Best in Test» por sexta vez consecutiva. En el primer puesto, Vodafone ha aumentado con éxito su huella de 5G, proporcionando altos rendimientos en esta red. Felicidades también a Movistar. El operador ha demostrado mejoras impresionantes y se encuentra en una excelente segunda posición".

Vodafone se lleva la victoria por ser líder en las categorías de voz y crowdsourcing con una puntuación general de 890 de 1000 puntos y también por ofrecer la mayor cobertura de 5G en España. Movistar, el mayor operador, se ha abierto paso hasta el segundo puesto y se posiciona a una distancia de solo tres puntos del ganador, logrando una puntuación de 887 puntos. Además, Movistar toma la delantera en la categoría de datos y logra las mejores puntuaciones en las pruebas en coche realizadas en ciudades, pueblos y carreteras. Orange ocupa el tercer lugar con una puntuación general de 845 puntos. Aunque este operador obtiene una puntuación promedio en las pruebas en coche y a pie, muestra resultados particularmente fuertes en la categoría de crowdsourcing, especialmente gracias a las mayores velocidades de descarga de usuarios de crowdsourcing de esta evaluación comparativa, así como a los buenos valores de latencia. Yoigo, el operador de menor tamaño de España, se sitúa en cuarta posición con 735 puntos. El operador se posiciona muy cerca del tercero, Orange, en la categoría de datos e incluso supera al segundo, Movistar, en la categoría de crowdsourcing.

Las pruebas en coche y a pie tuvieron lugar en octubre de 2020. Las pruebas de redes cubrieron áreas urbanas, metropolitanas exteriores y suburbanas. Las mediciones también se llevaron a cabo en pueblos y ciudades pequeñas, así como en autopistas de conexión. Cuatro coches de pruebas recorrieron un total de 11 540 kilómetros. Las zonas escogidas para las pruebas de 2020 abarcan a más de 11,8 millones de habitantes, aproximadamente un 25,4 % de la población total de España. Además, umlaut llevó a cabo análisis de las redes españolas basados en el crowdsourcing, que contribuyen a un 20 por ciento del resultado final. 267 000 usuarios españoles han contribuido con alrededor de 1100 millones de muestras de medición entre medias de mayo y finales de octubre de 2020. El área de prueba de crowdsourcing representa el 97,5 % de la superficie construida de España.

La metodología de 2020, diseñada con detenimiento, refleja una aproximación global para evaluar y comparar objetivamente el rendimiento y la calidad del servicio de las redes móviles españolas desde la perspectiva del usuario. Combina pruebas en coche y a pie con el fin de realizar mediciones detalladas de voz y datos en circunstancias controladas con un análisis exhaustivo de crowdsourcing. La metodología de la evaluación comparativa es la norma de facto de la industria en la actualidad y se aplica en más de 80 países.

El Mobile Benchmark de umlaut y connect es totalmente independiente y combina la experiencia de umlaut, un promotor de la industria y una autoridad global en cuanto a la medición del rendimiento de las redes, con los más de 25 años de experiencia editorial y conocimientos de ensayo de connect, que se considera una autoridad líder en Europa en materia de consumo. La metodología de calificación independiente de umlaut garantiza una evaluación justa, transparente y neutral de las redes sometidas a prueba. Esta evaluación comparativa se ha consolidado como medida única para que los consejos de administración y supervisión comparen sus redes con otras y para que los clientes sepan el rendimiento que ofrecen las distintas redes.

El reporte completo umlaut connect Mobile Benchmark España puede ser encontrado aquí.

Acerca de umlaut

umlaut es una empresa global de servicios integrales e intersectoriales que presta servicios de asesoramiento y ejecución a clientes de todo el mundo. Su elevada especialización sectorial, amplios conocimientos prácticos y colaboraciones interdisciplinares le permiten añadir valor, calidad y orientación a los objetivos a las organizaciones, productos y servicios de sus clientes para hacer frente a los cambios a los que la industria está sometida.

Con una cooperación competente y ágil de 20 asesorías y empresas de ingeniería repartidas por 50 ubicaciones de todo el mundo, 4500 expertos e ingenieros especializados ofrecen soluciones y transformaciones innovadoras e intersectoriales, además de prestar servicios al sector público y desarrollar culturas, estructuras y procesos organizativos.

Para más información, visitar umlaut.com.

Acerca de connect

connect (connect-testlab.com) dirige su propio laboratorio de pruebas de teléfonos inteligentes con sitios de prueba para mediciones de rendimiento OTA (por ondas), resistencia, calidad de voz, rendimiento de la pantalla y calidad de la cámara a fin de analizar teléfonos inteligentes en profundidad y detalle. connect es una publicación de WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH, la mayor editorial de tecnología de Alemania y parte del grupo WEKA. El grupo está formado por 20 empresas de medios de comunicación en cinco países europeos (Alemania, Países Bajos, Francia, Austria, Suiza) y varias empresas de servicios.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Neutrino Energy: El revolucionario automóvil PI Techedge lidera la Inteligencia Artificial del proyecto intelWATT del programa de la UE Horizon2020 La innovación emocional será clave en la era post Covid, según Elena Alfaro AleaSoft: Las subastas de renovables y su impacto en la financiación de las renovables Mundomelatonina.com, todo lo que se necesita saber sobre la melatonina