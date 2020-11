Capital on Tap apuesta por el software Modellica Originations de GDS Modellica Comunicae

martes, 24 de noviembre de 2020, 15:20 h (CET) Capital on Tap ha invertido en el software de motor de decisiones de alta potencia, Modellica Originations de GDS Modellica, para crear un sistema pionero de análisis de crédito para PyMEs y Autónomos en Reino Unido, España y Estados Unidos Capital on Tap, fintech orientada a la financiación de circulante para pymes y autónomos, ha seleccionado el software Modellica Originations, motor de decisiones de alta potencia desarrollado por GDS Modellica, para la gestión de riesgo de crédito por contar con la mejor tecnología de evaluación crediticia.

La incorporación de Modellica Originations a su cartera de tecnología de decisiones corrobora la estrategia de inversión continua de Capital on Tap para desarrollar su capacidad digital y satisfacer las expectativas de sus clientes en el mercado de las pymes. En un mercado cada vez más competitivo, es esencial proporcionar un servicio satisfactorio, ágil y flexible. Para alcanzar esas cotas de excelencia, la innovación y la mejora continua son las mejores herramientas.

No es una cuestión baladí otorgar un préstamo, pues esta decisión puede significar la diferencia entre que una empresa pueda crecer o no. Los financiadores de todo el mundo utilizan su experiencia y sus sistemas de software, como Modellica Originations, para evaluar la información del cliente, la información crediticia y los cuadros de mando para decidir acerca de las solicitudes de financiación. Para un financiador, el uso de software de GDS Modellica, capaz de integrar de forma eficiente y fiable infinidad de múltiples conjuntos de datos, presenta una gran oportunidad. Tener acceso y utilizar datos de fuentes internas y externas (incluidas las agencias de referencia crediticia) brinda la capacidad de evaluar el riesgo de manera rápida, precisa y tomar decisiones más acertadas. Los solicitantes pueden estar seguros de que las decisiones son justas y se basan en sus circunstancias individuales.

Según Rubén Vidal, Managing Director de Capital On Tap en España, “en la elección del software GDS Modellica ha primado el hecho de contar con la mejor tecnología de evaluación crediticia que existe en el mercado, para proporcionar a nuestros clientes una experiencia excelente cuando solicitan nuestros productos. Queremos estar al lado de los empresarios y autónomos, para quienes la financiación es una herramienta más en la gestión de su negocio. Por lo que gestionar la financiación no les debería quitar demasiado tiempo. Dar una respuesta ágil sin requerir pasar por tediosos administrativos resulta esencial".

Por su parte, Antonio García Rouco, Director General GDS Modellica EMEA&LAC indicó que “es muy positivo trabajar con Capital on Tap, en un nuevo un proyecto común que aumentará nuestra visibilidad y labor. Nuestros respectivos equipos han forjado y conformado una relación de trabajo excelente, una asociación que aportará un gran valor añadido a ambas organizaciones”.

Acerca de GDS Modellica

GDS Modellica es una empresa que provee tecnología - analítica y de gestión de decisiones, así como consultoría especializada en los procesos de riesgo de crédito. La compañía ayuda las organizaciones a potenciar el proceso de toma de decisiones interconectadas en cada etapa del ciclo de vida del cliente generando relaciones rentables con los clientes gracias a su conocimiento, tecnología y mejores prácticas de la industria. GDS Modellica lleva más de 16 años colaborando con éxito con cientos de instituciones financieras, minoristas, aseguradoras y diversos sectores en más de 36 países.

Sitio web: https://www.gdsmodellica.com

Acerca de Capital on Tap

Capital on Tap ha proporcionado más de 2.000 millones de libras para ayudar a crecer a más de 120,000 empresas, y apenas están comenzando. Actualmente, ofrecen financiación de circulante para PyMEs y Autónomos, con un medio de pago extraordinariamente flexible. Su tecnología permite a las pequeñas empresas del Reino Unido y España acceder a financiación ágilmente y sin trabas burocráticas innecesarias. Su solicitud se rellena en dos minutos y el acceso inmediato a financiación competitiva permiten a los propietarios de negocios volver a lo que aman, su negocio.

Sitio web: https://www.capitalontap.com/en/

GDS MODELLICA

