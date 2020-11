Nace PCproZone, los descarados de la informática que quieren competir con Amazon y PCcomponentes Comunicae

lunes, 23 de noviembre de 2020, 16:48 h (CET) Es raro que en plena pandemia nazcan pymes, pero "haberlas haylas". Un nuevo ecommerce "made in Spain" de venta de informática y componentes que vienen con aire fresco y con ganas de dar guerra a grandes como Amazon o PCcomponentes. PCproZone es una empresa familiar que ha apostado todos sus recursos para lanzar al mercado una tienda online especializada en ordenadores gaming y componentes para ordenador Navegando por internet cuesta un poco encontrar tiendas especializadas en hardware para ordenadores y componentes que no parezcan ya un “vendo de todo”.

Hoy se descubre un nuevo eCommerce, PCproZone, donde se podrá encontrar todo lo necesario para poner a punto el ordenador.

Nada más entrar en su web se encontrará un menú bastante organizado que hace la navegación muy fácil. También si se tiene claro lo que se busca se puede hacer uso de su buscador indicando la referencia o descripción del artículo. Ambas opciones funcionan bastante bien.

Puede que lo que se quiera sea montar vuestro propio ordenador por piezas. Hay una buena noticia ya que en PCproZone, disponen de un configurador de PC de los más profesionales que se han visto hasta ahora en el mercado. Se puede encontrar en la sección de componentes y el mismo configurador guiará paso a paso en los componentes que debeis elegir en función de la potencia que busques y pudiéndole dar forma sobre el presupuesto que tengais fijado.

Una vez configurado el PC por piezas dan la opción entre montarlo uno mismo o bien que el equipo de PCproZone se encargue de ensamblar todas las piezas y hacerle un testeo para hacernos llegar el ordenador a punto.

También disponen de diferentes métodos de pago que van desde el pago seguro con tarjeta hasta la financiación en cuotas flexibles, vamos que ponen super fácil el realizar una compra en su web.

Por último, si se es de Madrid es posible ahorrarse los gastos de envío en algunos productos seleccionados con su recogida en el almacén de Madrid.

Como cada cliente es único y en PCproZone lo tienen muy presente, dan un trato personalizado y acompañan si lo necesitas en todo el proceso de compra con las dudas que puedan surgir a través de su chat online o de su correo info@pcprozone.com.

PcproZone pertenece al grupo de negocios de JM Grupo por ello sus más de 15 años de experiencia en el sector informática les abalan, dando la confianza que los clientes buscan en una compra online.

Para los que se animen a probarlo: PCPROZONE.COM

