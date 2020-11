SEO Ranking Web asegura que el posicionamiento web impulsa la visibilidad online de empresas y Pymes

Estar entre los 10 primeros resultados en un buscador como Google requiere una serie de técnicas aplicadas con el fin de lograr resultados satisfactorios que se consiguen a largo plazo, con trabajo constante, de la mano de profesionales en SEO La empresa SEO Ranking Web, especialista en diseño web y posicionamiento SEO, brinda opciones que permiten a Pymes y emprendimientos la posibilidad de dar a conocer sus productos o servicios a través de la web de manera profesional y efectiva.

Proyectar el trabajo realizado por una marca requiere un enfoque personalizado que se adapte al tipo de empresa, lo que venda, su presupuesto, para elaborar un plan de acción que produzca los resultados deseados.

Su equipo de especialistas en posicionamiento web explica que SEO (Search Engine Optimization) significa optimización para motores de búsqueda como Google, que implica estar entre los 10 primeros resultados de búsqueda para favorecer el reconocimiento y reputación de marca.

Dentro de las ventajas del posicionamiento SEO se encuentra optimizar el posicionamiento orgánico, mejorar la visibilidad de marca, educar al mercado, propiciar ventas, generar tráfico cualificado y autoridad web, posicionarse como autoridad en el mercado y triunfar sobre la competencia.

SEO Ranking Web ofrece servicios de diseño web que incluye tiendas online, rediseño web, programación, el posicionamiento web SEO que abarca posicionamiento local, posicionamiento web por medio de keywords o palabras clave, estudio de palabras clave, analítica web, campañas PPC-SEM, email marketing, que favorecen el reconocimiento web de la empresa que se quiera dar a conocer.

Posicionamiento SEO es clave

Los expertos de SEO Ranking Web recomiendan a los negocios que deseen iniciar el posicionamiento web trabajar con una empresa que garantice los resultados, ya que el estudio y uso de keywords es clave para que se empiecen a ver resultados del posicionamiento a largo plazo.

Se sugiere trabajar dos aspectos del posicionamiento de una página web que incluyen el SEO on page que comprende la optimización de elementos internos de una website como semántica web, optimización de título y descripciones meta para SEO, encabezados, optimización de imágenes, optimización de URL, autoridad de dominio, enlazado interno y externo, arquitectura web y UX.

El SEO on page también incluye la optimización de contenidos, densidad de keywords, sitemap y robots txt, optimización mobile, seguimiento y control de errores, optimización de web a nivel de rendimiento (velocidad de carga y pluggins), optimización de base de datos y comprensión de la web en el servidor, optimización de la web a nivel de legibilidad de textos y concordancias, creación de infografías para privilegiar el contenido visual entre otros.

Mientras que el SEO off page abarca técnicas de creación de enlaces externos que apunten a la web de una empresa para mejorar su posicionamiento orgánico como números de dominios de referencia, autoridad de enlaces, dofollow vs enlaces nofollow, link baiting, link building, texto ancla o anchor text, blogcoworking o networking de blogs, red de enlaces externos de la competencia, entre otros.

Otros factores off page no relacionados con enlaces son las llamadas citas NAP (name, address y phone) en español nombre, dirección y teléfono, menciones de marca, Google My Business, reseñas, compartir contenido en redes sociales.

