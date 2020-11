Msfactoria.com, crear una página web nunca fue tan fácil Comunicae

lunes, 23 de noviembre de 2020, 14:19 h (CET) La creación de una buena página web que resulte atractiva para los usuarios y que garantice una gran cantidad de visitas todos los días es fundamental para cualquier negocio que esté en funcionamiento o que esté intentando hacerse un hueco en la industria Sin embargo, a pesar de que muchas personas tienen la iniciativa de comenzar a desarrollar su propio espacio web, en la mayoría de los casos no lo hacen correctamente o directamente no saben cuáles son los pasos que deben seguir. Por eso, la plataforma MS Factoría es la ideal, pues proporcionan todos los consejos y datos necesarios para poder conseguir el éxito de cualquier empresa o negocio que tenga la intención de despegar.

Gracias a los servicios de esta página web, los usuarios podrán obtener unos diseños de páginas webs totalmente personalizados y únicos que podrán gestionarse ellos mismos para empezar a navegar y trabajar en el mundo digital. Se encargarán de optimizar la plataforma para que una vez esté terminada, se realice un mantenimiento para que la web se encuentre siempre actualizada y segura de cualquier virus.

Además, en MSfactoria también se encargarán de conseguir un buen posicionamiento entre buscadores para la página web, ya que ello hará que el negocio sea mucho más visible, a través de la configuración de los mejores plugins para que la plataforma se sitúe siempre en los primeros puestos de las búsquedas de los usuarios de Google. Esto es fundamental, ya que cuando muchos clientes utilizan internet para investigar siempre pinchan en las primeras páginas que les aparecen en el buscador. Por tanto, si la web que se quiere potenciar se encuentra entre ellas, esto le garantizará que muchas más personas visiten su plataforma.

En Msfactoria no solo se encargarán de este tipo de actividades sino que también conseguirán lanzar la página web a través de WordPress, un CMS que es utilizado por hasta un 40% de los sitios web mundiales. Además, también diseñarán una web responsive que sea capaz de adaptarse a cualquier dispositivo, todo ello sin olvidar que también se llevará a cabo una velocidad de carga de la página totalmente óptima, algo que es fundamental para que los usuarios naveguen por ella y no se terminen saliendo debido a fallos o a excesiva lentitud de la misma.

Ya se han realizado estudios que aseguran que en España, los usuarios que utilizan Internet a través de su móvil dedican alrededor de 3 horas y 51 minutos de media al día al propio teléfono. Esto quiere decir que es un auténtico escaparate para un negocio, pues esas horas son más que suficientes para dar a conocer cualquier empresa y poder atraer a clientes potenciales.

La plataforma Msfactoria se encargará de todas las cuestiones que puedan hacer que el negocio despegue y aumente sus visitas, ya que a través de un buen posicionamiento y un diseño original con un toque personal, conseguirán que los clientes e ingresos de la futura empresa aumenten de forma considerable, obteniendo el éxito deseado.

