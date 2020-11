Ibumu.com, construye una página web en tiempo récord Comunicae

lunes, 23 de noviembre de 2020, 14:04 h (CET) Uno de los sistemas de gestión de contenidos que más se utilizan en todo el mundo, es Wordpress, una plataforma a la que acuden millones de blogueros que cuentan historias, aportan datos de interés y publican gran cantidad de contenidos que llaman la atención de los usuarios que los leen Por este motivo, Wordpress es a día de hoy el número uno en cuanto a herramienta de creación de contenidos. Por ello, saber cómo utilizarlo de forma correcta puede ser muy útil para atraer a gran cantidad de lectores, y para intentar abrir un negocio o hacer que despegue uno que ya existe. Aprender a usar Wordpress no lleva más de unos minutos, pues una herramienta muy intuitiva que se puede utilizar por cualquier persona que sepa manejar un procesador de textos.

Tan solo se debe registrar en el sistema a través de la creación de una cuenta personal para poder empezar a agregar nuevos artículos y textos que se publicarán en la web. Sin embargo, para que el blog funcione de manera óptima será necesario que el proveedor de Hosting Wordpress trabaje mucho en los servidores. Por ello, Ibumu se han tomado muy en serio su trabajo, y se han encargado de que sus servidores sean 100% compatibles con Wordpress y las herramientas que ofrece. Lo único que se tendrán que se tendrá que hacer es elegir entre los planes que ofrecen, y escoger la opción que más se adapte a las necesidades de su negocio o plataforma.

Además de todas estas ventajas, también han preparado un conjunto de herramientas y características especiales para cualquier página web creada por WordPress, lo cual diferencia a Ibumu del resto de proveedores de web hosting. Los usuarios solo tendrán que activar su cuenta de Alojamiento Web para solicitar su instalación. Las restricciones no existen en los Plugins que se quieran instalar en la página. El hosting se encontrará optimizado, y desde cPanel se podrá activar la comprensión de la plataforma para obtener los resultados deseados de una forma rápida y sencilla.

En Ibumu se mantendrá al blog creado con Wordpress actualizado y con sus extensiones correspondientes, además de que se dará a sus clientes la alternativa de avisarles antes de realizar cualquier optimización. Las medidas de seguridad que ofrecen sobre vulnerabilidades conocidas en Wordpress permitirán mitigar ataques DdoS, cualquier tipo de hackeo, o la entrada de virus que puedan perjudicar al blog y al sistema. La cantidad de herramientas que se ofrecen en Ibumu ayudarán a sus clientes con cientos de Extensiones y Themes Premium que conseguirán que la página se desarrolle al máximo y una gran cantidad de usuarios la visite.

La mejor manera de conseguir que un negocio o un blog personal sea un éxito es llevar a cabo todos estos pasos, los cuales serán especialmente fáciles si se realizan con Ibumu, los cuales se encargarán de todos los procesos necesarios que garanticen que la plataforma a crear tenga todas las características que se necesitan para triunfar en el mundo digital.





