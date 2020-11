La última promoción de Riello Ups ofrece un 25% de descuento en gama Net Power Gaming

Esta línea de SAIs, diseñada especialmente para gamers, protege los equipos durante el juego y ofrece múltiples ventajas Riello UPS cuenta con una gama especial para los amantes de los videojuegos, su línea Net Power Gaming, que garantiza la completa alimentación de sus equipos durante un tiempo limitado cuando se tienen problemas con el suministro eléctrico. Ahora, el fabricante ha lanzado una promoción especial que estará vigente hasta este 31 de diciembre, con un descuento directo del 25% en sus dos modelos: de 850 y 2200VA con tecnología digital.

Los SAIs Net Power Gaming ofrecen una comunicación multiplataforma y están disponibles para todos los sistemas operativos y entornos de red, por lo que son la opción perfecta independientemente de los equipos informáticos que haya en el hogar.

Estabilizan los problemas que pueda haber en el suministro eléctrico con un AVR, garantizando en todo momento el correcto funcionamiento de los ordenadores sin llegar a tener ninguna avería por subidas y bajadas de tensión o cortes eléctricos.

Tener un SAI especialmente desarrollado para dispositivos gaming es la mejor opción ya que nunca se quedará una partida o una misión a medias por culpa de sobrecargas o algún problema mayor que pueda llevar a que el ordenador se apague de forma repentina. Y es que disponer de un SAI de la gama Net Power Gaming da la tranquilidad que todo amante de los videojuegos busca cada vez que empieza una partida.

Riello UPS conoce la importancia que tiene para los gamers no quedarse colgados de repente y, por eso, ha lanzado esta promoción durante un tiempo limitado, para que todos puedan beneficiarse de las múltiples ventajas que ofrece esta gama como:

- Evitar la pérdida de información del PC. Independientemente de que se esté jugando o no, si se suspende el suministro eléctrico permite guardar sin problemas toda la información antes de apagar el ordenador, ya sea de la partida como de documentos importantes.

- Proteger los equipos de averías. Al no apagarse el equipo de forma repentina, no se dañan sus componentes, con el consiguiente ahorro que esto supone. Y en caso de que se produzcan sobrecargas o repuntes de tensión eléctrica no afectarán a los dispositivos ya que están controlados mediante el estabilizador del SAI.

- Consumir menos energía eléctrica. Esto permite también ahorrar en la factura de la luz.

Además, cuentan con unas baterías súper fiables y una opción de auto-restart, es decir, que cuando falla la electricidad se puede seguir utilizando el aparato hasta que se agota la batería. Una vez se restablece el suministro eléctrico, el mismo SAI se reinicia para volver a recargar las baterías y tener la suficiente carga en caso de fallar de nuevo, sin tener que estar pensando en todo momento que no dispondrán de la carga suficiente.

En definitiva, aprovecharse de esta promoción es una buena idea ya que los SAIs se han convertido en un elemento fundamental para el día a día de los gamers.