Manitas durante la pandemia: herramientas más compradas y necesitadas, según Suministros Tomás Beltrán

lunes, 23 de noviembre de 2020, 13:15 h (CET) La población se ha visto obligada, durante este año, a quedarse en casa y a realizar aquellas actividades que les gusta hacer, pero, sobre todo, para meter mano a aquellos proyectos pendientes o cosas que requieren reparación en el hogar y nunca se encuentra tiempo para arreglar. Los hábitos de consumo han cambiado debido a esta situación Los españoles se han puesto manos a la obra y han comenzado a trabajar en aquellos proyectos pendientes que tenían. Bricolaje, decoración, electrónica, son tres segmentos del mercado que mejor han recuperado sus ventas. Un estudio de la MGVG España demuestra que las ventas relacionadas con el mundo del bricolaje han aumentado un 36,4%. Y este es uno de los sectores que más ha crecido. El consumidor de productos de ferretería está pasando más tiempo en casa, por lo que, parte del gasto que realiza se centra en el hogar y en el ocio que se puede realizar dentro de este.

Según Suministros Tomás Beltrán, profesionales que suministran herramientas y productos industriales, cualquier tarea de bricolaje requiere una serie de herramientas muy importantes. Cualquier profesional del bricolaje debe tener en su hogar un maletín con las cuatro herramientas básicas para emprender cualquier proyecto. Suministros Tomás Beltrán también asegura que los productos más comprados para las tareas de bricolaje caseras durante este año han sido los rejuntados cerámicos, los morteros adhesivos, rodillos y cepillos, papel de lija, maderas y laminados.

La misma empresa afirma que hay una serie de herramientas que cualquier profesional debe tener en su pequeño taller. La cinta métrica es una de las herramientas más necesarias para realizar proyectos de bricolaje en casa o realizar cualquier reparación. Una herramienta muy necesaria para realizar los proyectos con máxima precisión. Pero si se habla de herramientas básicas y necesarias también hay que destacar el martillo. El martillo es la herramienta de más utilidad para proyectos de bricolaje caseros: colgar un cuadro, una estantería, montar muebles, etc. El martillo de uña es el más recomendable y práctico.

El taladro es una herramienta multifuncional, ya que está diseñada para cualquier trabajo que requiera perforar o atornillar y para el hogar es esencial. Con el taladro se puede perforar el metal, la madera, el plástico y muchos otros materiales. No obstante, aunque el taladro sirva para atornillar, es muy importante disponer también de un destornillador, para trabajos que requieran más precisión. Para realizar cortes rectos en madera o plástico es recomendable una sierra eléctrica. La sierra eléctrica es fácil de usar y hace los proyectos mucho más sencillos. Para realizar estos trabajos de corte y perforación también es necesario contar con unas pinzas que ayuden a cortar, presionar, sujetar y prensar.

