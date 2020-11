TikTok Counter es la nueva moda según TikTok Realtime Comunicae

lunes, 23 de noviembre de 2020, 12:36 h (CET) TikTok Realtime introduce la nueva herramienta de TikTok Counter que está siendo toda una moda y se está usando por miles de personas. Invitan a leer su artículo sobre esto Hay un nueva moda en el mundo de tiktok y charlidamelio. Últimamente se esta buscando miles de veces al día, cosas como: tiktok follower count y tiktok realtime. Charlidamelio va a llegar a los 100 Millones de seguidores y la gente quiere ver como llega en real-time. Esto significa que en tiempo real se podrán ver los seguidores de famosos tiktokers como charlidamelio. Hay muchas empresas ofreciendo este tipo de servicios, entre otros: TikTokRealtime.com (TikTok Realtime Follower Count). La moda de Live Count TikTok ha comenzado.

¿Qué es TikTok?

TikTok es una app de social media que permite grabar, editar y compartir videos cortos (de 15 a 60 segundos) en loop, con la posibilidad de añadir fondos musicales, efectos de sonido y filtros o efectos visuales. Esta aplicación al ser una nueva red social es muy fácil conseguir seguidores y convertirse en un Influencer famoso

¿Quién es Charli d'amelio?

Charli Grace D'Amelio nació en Estados Unidos el 1 de mayo de 2004.​ Es una bailarina y celebridad de internet estadounidense, conocida por sus vídeos de baile en la red social TikTok. Subió sus primeros videos en 2019, y desde marzo de 2020 es la cuenta más seguida de dicha plataforma.

¿Por qué se usan tanto herramientas como TikTok Follower Count?

Estas herramientas se están haciendo cada vez mas populares, ya que tiktok redondea los seguidores y la gente no puede saber exactamente cuantos seguidores tiene charlidamelio y otros tiktokers. Entonces con herramientas como TikTok Counter y TikTok Follower Count, se podrá ver esto en tiempo-real con una aproximación muy precisa.

¿Cuándo llegara charlidamelio a los 100 millones de seguidores y qué significara esto para los TikTok Counters y Live Count TikTok?

"Pues usuarios están bromeando y pasando el rato viendo como los seguidores de los tiktokers suben y bajan como con charlidamelio, la están dejando de seguir y volviendo a seguir para que no llegue a los 100 millones de seguidores como broma. Al final llegará, terminará llegando pero con TikTok Follower Tracker se puede estimar que en menos de 1 semana Charli podrá pasar la barrera de los 100 Millones de seguidores. Esto significará que se seguirá buscando muchísimo estas herramientas como TikTok Live Follower Count y estas páginas seguirán existiendo de por vida".

Esta nueva herramienta llamada TikTok Counter y TikTok Follower Tracker está creciendo mucho. ¿Por qué?

No paran de crecer, cada día mas y mas. La gente quiere estas herramientas, ya que tiktok redondea los números y nadie puede ver cuantos seguidores tienen exactamente. Es por esto que TikTok Follower Tracker está creciendo mucho. La gente está pidiendo estas herramientas, y las empresas comienzan a ofrecerlas. Originalmente comenzó a principios de 2020, pero esto no para de crecer y seguirá creciendo hasta mantenerse estable. Sinónimos de estas tools que gente busca son: TikTok Counter, TikTok Follower Tracker, TikTok Counter y Live Count TikTok.

