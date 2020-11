Año de pandemia y crecimiento del “amor en línea” Guiones como estos se repiten todos los días y que triste es cuando las personas permiten ser manipuladas, si estás usando redes sociales para causar daño, estás desperdiciando tu valioso e invaluable tiempo Carlos Javier Jarquín

lunes, 23 de noviembre de 2020, 14:04 h (CET) Desde que llegaron las redes sociales, nuestra vida tiene otra historia, gran parte de la ciudadanía vive continuamente conectado al mundo virtual, (muchos perdiendo el tiempo) están pendientes de quienes comentan sus publicaciones que diariamente comparten, hay quienes no comen por estar fijos en el ciberespacio, otros no duermen por estar vigilando su teléfono celular, de hecho incontables han sido despedidos de sus trabajos por ser esclavos del celular, este fenómeno afecta a mayores, a jóvenes y adolecentes. Que precioso sería si todos le diéramos excelente uso a la gracia que nos concede el mundo cibernético, pero entre más conectados estamos con amigos a larga distancia, con la familia o vecinos cada día se reduce el calor humano.

Con la presencia de este mundo globalizado radicalmente todo ha cambiado por ejemplo; hoy en día muchos tenemos incontables amigos de otros países que sin conocerlos a veces les brindamos confianza, no está mal tener amistades de otros países al contrario es maravilloso porque así aprendemos de otras culturas diferentes a la nuestra, claro debemos tener mucha precaución al confiar en personas que no conocemos presencialmente. En esta preciada era de increíble tecnología la comodidad de aprender, conocer y desarrollar los talentos es formidable, penosamente hay personas sin escrúpulos que usan este medio para causar desgracias en aquellas personas de noble corazón, esta es una “pandemia” que se vive por todo el globo terrestre.

En este año 2020 el crecimiento del “amor en línea” se aumentó como nunca antes, recientemente conocí una historia de una mujer que por poco cae en la trampa de estos amores virtuales, (por respeto no mencionaré su nombre). Para inicios de julio de este año, un hombre comenzó a escribirle por Messeguer, le escribía con mucho encanto por la mañana y por la noche, él siempre le estaba enviando mensajes preciosos, esas palabras del desconocido inspiraban a esa bella mujer, a los 15 días de estar en contacto con aquel hombre en ella despertó un sentimiento como nunca antes, al mes la mujer decía que estaba “enamorada” y que al final del siguiente mes se iba ir a vivir con el extraño hombre.

Un día le contó a una amiga psicóloga su “romance” que estaba viviendo y ella le sugirió: “de ese hombre debe alejarte lo más pronto posible, porque de seguro que lo mismo que te dice a ti se lo dice a muchas más mujeres, no me creas lo que te digo, mejor compruébalo tú misma, haz un Facebook falso y publique fotos de otras mujeres y le envía la solicitud de amistad y en cuanto él vea tu solicitud comenzará a escribirte y enviarte los mismos mensajes que el te envió cuando tú lo conociste”.

La mujer enamorada defendía a su “novio” y aseguraba que él era un hombre honesto, noble y sincero con sus sentimientos, pero en la siguiente semana el destino le presentó a una mujer que ese mismo hombre la había engañado y estafado… hasta entonces ella puso en marcha el consejo de la psicóloga y tal como le dijo ella, aquel hombre le envió los mismos mensajes que le había enviado primeramente, por fin ella despertó, lo bloqueó y decidió invertir su tiempo en algo más productivo para su vida personal.

Guiones como estos se repiten todos los días y que triste es cuando las personas permiten ser manipuladas, si estás usando redes sociales para causar daño, estás desperdiciando tu valioso e invaluable tiempo. He conocido numerosas historias lamentables de hombres y mujeres que han sido víctimas, cuídate de no ser la próxima víctima que esté en esta extensa lista.

