Conocer las novedades de la aspiradora Dreame T20

lunes, 23 de noviembre de 2020, 12:18 h (CET) Recientemente, desde la marca Dreame lanzaron un nuevo producto: Dreame T20. Este alcanzó la meta de 100.000$ dentro de las 32 horas posteriores al lanzamiento en Indiegogo. Cabe destacar que la mayoría de los comentarios de los usuarios reflejaron que se tienen grandes expectativas para esta nueva aspiradora. Las personas quieren usarlo, debido a que esta ofrece una gran mejora en comparación a otros modelos Aquí se encontrarán todos los detalles de esta nueva aspiradora Dreame T20, con la que los usuarios disfrutarán de una experiencia de uso mucho más innovadora y llena de confort.

Una alta potencia para garantizar una limpieza eficiente

Gracias al apoyo de un excelente equipo de investigación científica, esta aspiradora Dreame T20 funciona de manera eficaz. Sobre todo destaca por su alta potencia de 150AW, que aporta una succión de hasta 25Kpa. Además, la batería ofrece una duración de hasta 70min. De esta manera, logra satisfacer las diversas necesidades de limpieza de los usuarios.

Excelente rendimiento

Está equipado con una batería extraíble. Además, gracias a la función de detección automática, también aporta mayor poder de limpieza. Cabe destacar que este Dreame T20 dispone de un modo de inducción automática. Este ajusta automáticamente la potencia de succión según el material de la zona que se quiera limpiar. Este modo es ideal en diversos tipos de suelos y alfombras.

Por su parte, la batería extraíble duplica el tiempo de limpieza sin esperar. Con dos baterías los usuarios pueden usar este dispositivo hasta por 140 minutos. De esta manera, es eficaz incluso para hogares que dispongan de espacios muy grandes. Ambas baterías pueden ser cargadas de manera simultánea en la base de carga y almacenamiento. Es importante destacar que el paquete solo incluye una batería, pero los usuarios pueden comprar la otra si lo requieren.

Diseño innovador

Gracias a que la Dreame T20 dispone de una innovadora estructura del cepillo en forma de V, no se atasca por la suciedad o por el pelo en el rodillo. Además, integra un peine de dientes pequeños que lo succiona de manera directa. Así el dispositivo no presenta inconvenientes.

La aspiradora Dreame T20 es muy fácil de usar

Sin duda la marca Dreame destacó al diseñar esta T20. Realizaron varias mejoras en comparación a otros productos del mercado. Es muy fácil de utilizar. Además, tanto la caja de polvo, como el sistema de filtro son lavables. Dispone de una función de bloqueo de una tecla, con el que el usuario no debe presionar el botón continuamente para utilizar. Además, esta es una aspiradora que no es ruidosa, lo que aporta una mejor experiencia de uso.

Buena relación calidad-precio

Sin importar cuál superficie se quiera limpiar, esta Dreame T20 es ideal. Dispone de un eficiente poder de limpieza y su rendimiento es alto. Si se compara con otras aspiradoras disponibles en el mercado al mismo precio, esta destaca. La calidad que ofrece compensa su precio. Esta se lanzará el Black Friday, estiman que el precio oscile entre: 275€-300€.

Enlace de compra de la Dreame T20:https://bit.ly/3fhKH1R

