Las averías más comunes en los móviles Samsung y como evitarlas. Informa Rim Mobile

lunes, 23 de noviembre de 2020, 11:10 h (CET) La vida útil de un teléfono móvil ronda los dos años pero si se siguen una serie de consejos se alargará la esperanza de vida de estos dispositivos Según la empresa de reparaciones de móviles, Rim Mobile, la pantalla es el elemento que más se suele estropear, ya que es uno de los más delicados y también el más utilizado y expuesto. El segundo lugar lo ocupa la batería, seguida por el botón de encendido.

Según esta empresa de reparaciones de móviles en Málaga, a su servicio técnico llegan cada día una gran cantidad de móviles para reparar.

Algunas de las averías más frecuentes en los smartphones que se encuentran son:

Problemas en el conector de carga.

Problemas con el altavoz.

Daños por la entrada de agua o humedad.

Problemas con la conectividad Wifi o el uso de datos.

Rotura de la cámara delantera o trasera.

Problemas con el auricular. Samsung se encuentra entre las marcas de móviles de mejor calidad y prestaciones pero no está exenta de errores, y son muy comunes averías como las que se nombraban anteriormente.

Algunos de los fallos más comunes pueden ser evitados si se siguen algunas pautas.

1. Si el smartphone va lento

Normalmente se debe a la gran cantidad de archivos y datos que se guardan en él. Hacer una revisión de las aplicaciones que no se usan con frecuencia y subiendo los datos a la nube.

2. El teléfono se bloquea

A veces puede ocurrir que el dispositivo quede bloqueado y no responda. Normalmente se debe a falta de memoria. Reiniciar y liberar espacio borrando caché.

3. Pantalla rota

Independientemente de la marca del smartphone, la rotura de la pantalla es de las averías más comunes. Por desgracia se rompe la única solución es acudir a un centro de reparaciones de móviles. Pero si no es así, hacerse con una funda y un protector de pantalla.

4. La batería se descarga de forma rápida

Con el paso del tiempo las batería baja su rendimiento, pero es un fallo que se puede arreglar. Analizar las aplicaciones que se han descargado recientemente, puede ser que alguna consuma mucho recurso. Apagar el móvil durante algunas horas al día es una recomendación muy útil.

Si con estos consejos no es suficiente, Rim Mobile es un punto de servicio técnico de móviles Samsung donde podrán reparar un smartphone en Málaga.

