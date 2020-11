El Barómetro CSCAE revela que la crisis del COVID19 devuelve a la construcción a cifras de 2016 Comunicae

viernes, 20 de noviembre de 2020, 16:38 h (CET) Según los datos recogidos en el Barómetro CSCAE de Tendencias en Arquitectura y Edificación, las caídas acumuladas en superficies visadas de obra nueva y rehabilitación superan el 21% en lo que va de año El Barómetro Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) de Tendencias en Arquitectura y Edificación tiene como objetivo ofrecer a la sociedad la visión de los arquitectos y arquitectas sobre la evolución de un sector estratégico, de manera que el trabajo de estos profesionales sirve de indicador avanzado. El sondeo realizado entre el 4 y el 27 de septiembre, de forma online y para profesionales colegiados, ha contado con la participación de 846 arquitectos/as colegiados/as de toda España, a través de los canales oficiales de los diferentes colegios y sus demarcaciones.

De los datos recogidos en esta encuesta se desprende que la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia de Covid19 ha devuelto a la construcción a cifras de visado del año 2016 en toda España. La superficie visada en proyectos de ejecución de obra nueva acumula una caída del 21% entre enero y septiembre. En número de viviendas, el impacto de la pandemia se traduce en 11.046 viviendas visadas menos que en el mismo periodo del año anterior, en el que se visaron 78.835. Así lo reflejan los datos agregados de los Colegios Oficiales de Arquitectos, que constatan igualmente una disminución de la superficie rehabilitada residencial del 7,61% que alcanza el 38% en el caso de la superficie rehabilitada no residencial.

Antes de la declaración del Estado de Alarma, el pasado 14 de marzo, la estadística mostraba una ralentización en el número de visados de vivienda y de superficie visada. Sin embargo, el visado tocó fondo en los meses de marzo, abril, mayo y junio, coincidiendo con el confinamiento y las semanas de hibernación de la economía para contener la propagación del coronavirus.

En este sentido, las operaciones empezaron a contenerse en el mes de abril como consecuencia de la Orden del Ministerio de Sanidad SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspendieron determinadas obras en edificios existentes para evitar el riesgo de contagio por Covid19 a personas no relacionadas con los trabajos. En mayo cayó un 18,6% en comparación con el mismo mes del año anterior y remontó cuando el Gobierno levantó las restricciones a las reformas para volver a desplomarse un 48,4% en julio respecto al mismo mes de 2019.

Los altibajos que ha registrado la rehabilitación de viviendas en España aparecen de una forma más marcada en los datos sobre superficie residencial y no residencial. Sin duda, los peores datos se registraron en superficie rehabilitada no residencial, donde la caída interanual acumulada es del 38% (1.418.549 metros cuadrados menos).

Como ha explicado el presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Lluís Comerón, en el transcurso de una rueda de prensa: “Que la caída en el número de viviendas rehabilitadas haya sido inferior a la que registra la obra nueva puede llevar a pensar que pudiera ser contracíclica. Pero, en realidad, los datos de superficie rehabilitada, tanto ahora como en la pasada crisis, nos advierten de que, en tiempos de crisis como el actual, la rehabilitación no se comporta como un elemento de estabilidad en nuestro sector. Si no se habilitan cuanto antes ayudas públicas, enmarcadas en un plan estratégico, la rehabilitación por sí sola no tiene capacidad para amortiguar una desaceleración en el sector”.

Una tendencia similar en Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha, la tendencia es similar. De un año prometedor, con una subida porcentual en superficie de vivienda residencial de obra nueva que llegó a ser de hasta el 67,66% en marzo de 2020 con respecto al mismo periodo de 2019, a partir de ese momento se registra una caída continuada en todos los meses, a partir de abril, de hasta el 43,53%.

En cuanto a la superficie de la obra nueva no residencial, se observa una tendencia negativa en cuatro de los nueve meses analizados. Sin embargo, en este caso, la tendencia mejora a partir de agosto. El porcentaje se hace incluso muy pronunciado en septiembre.

En el capítulo de rehabilitación, los datos en CLM también son negativos, llegando a acumularse una caída máxima en el año de hasta el 56,65% en el mes de julio en vivienda residencial y de hasta el 83,92% en agosto.

Sin embargo, y a la luz de la tendencia y de las encuestas sobre vivienda que se han llevado a cabo a partir del confinamiento y de la observación de las características del parque de vivienda actual y de su percepción por los castellano-manchegos (Encuesta Pensar en Habitar), desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM) se está incentivando la rehabilitación como motor de la reactivación económica de la región.

Así, el COACM está organizando sus demarcaciones como oficinas de información para las ayudas para la rehabilitación. “De esta forma que colaboramos con la administración para que todas las subvenciones y ayudas alcancen la máxima difusión y para que el mayor número de viviendas se pueda aprovechar de estos incentivos, dada la necesidad de rehabilitación que tiene el parque de viviendas de Castilla-La Mancha”, termina Elena Guijarro, decana del COACM.

