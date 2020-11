Nace Wayra X, el hub global online de Telefónica que invertirá en startups digitales Comunicae

viernes, 20 de noviembre de 2020, 15:10 h (CET) Wayra X invertirá en startups 100% digitales orientadas a mercados masivos y con foco en 5G, e-health, e-learning, hogar digital, entretenimiento, movilidad y futuro del trabajo, entre otros. El nuevo hub cuenta ya con dos startups invertidas, Peoople y Blabla, y espera invertir de aquí a finales de 2021 en más de 10 nuevos proyectos. Además, se presenta Wayra Builder, iniciativa centrada en crear startups junto a terceros a partir de tecnología desarrollada internamente por Telefónica Hace casi 10 años que Telefónica decidió crear Wayra y abrir las puertas de la compañía a los emprendedores. Hoy el mundo está más conectado que nunca tras haber experimentado el mayor impulso de la digitalización de la historia reciente. En este contexto, Telefónica presenta hoy, durante el evento de innovación online Telefónica Innovation Day, dos iniciativas que completan la estrategia en innovación abierta de la compañía hacia el ecosistema emprendedor.

Wayra X es el primer hub 100% digital de Wayra pensado para invertir a escala global en startups 100% digitales. Todas ellas trabajan en remoto para el desarrollo de un producto digital de consumo masivo que pueda llegar a millones de usuarios sin que importen las geografías.

Paralelamente, se ha creado una segunda iniciativa llamada Wayra Builder, un Venture Builder corporativo cuya misión es aprovechar el talento y la tecnología interna de Telefónica para crear startups innovadoras junto a inversores externos.

“A través de este evento queremos dar a conocer, no sólo la innovación interna que se da en todos los rincones de la compañía, sino también nuestra estrategia de innovación en colaboración con terceros, especialmente con los emprendedores. Queremos que este ecosistema de colaboración siga creciendo y por eso nacen estas dos iniciativas de gran valor estratégico para Telefónica y sus clientes”, explica Irene Gómez, directora de Connected Open Innovation.

Telefónica afianza su apoyo al ecosistema emprendedor

Wayra X busca invertir en startups de cualquier parte del mundo, más allá de los países en los que Telefónica tiene presencia, y así ser capaces de mejorar la vida de las personas incorporando lo último en tecnología en su día a día. Sin una sede geográfica concreta, Wayra X pone el foco en proyectos orientados a mercados masivos y relacionados con el 5G, e-health, e-learning, hogar digital, entretenimiento, movilidad y futuro del trabajo, entre otros, con un prototipo o producto en el mercado al que se pueda dar difusión entre los clientes de Telefónica en todo el mundo.

Este nuevo hub digital nace con dos startups en su portfolio y prevé realizar inversiones en otra decena hasta finales de 2021:

- BlaBla (Shanghái) es la plataforma de educación online que, mediante videos cortos, ayuda a estudiantes de inglés a conectar con contenido elaborado por hablantes nativos apoyado en tecnología de Inteligencia Artificial y Machine Learning.

- Peoople (Madrid), una app para descubrir las recomendaciones de amigos e influencers favoritos sobre diferentes temas como libros, restaurantes, música y todo tipo de experiencias.

“En el mundo emprendedor las empresas que tienen más éxito son aquellas capaces de resolver un problema concreto de manera brillante, es decir, aquellas capaces de despejar una X. En Wayra X buscamos empresas enfocadas en mercados masivos que sean capaces de aportar soluciones tecnológicas a problemas que afectan a millones de personas”, señala Andrés Saborido, responsable global de Wayra. "Wayra X es un hub sin barreras geográficas, 100% digital y pensado para localizar productos masivos que puedan ser descubiertos y distribuidos de forma digital”, apunta.

Al formar parte de Wayra X las startups obtendrán acceso a un gran equipo de expertos y mentores. Además, se les ofrecerá servicios para escalar sus negocios brindados 100% en remoto, con un acceso rápido a clientes, testando la pre-instalación en terminales, y con la posibilidad de integración en las LivingApps de Movistar+.

Por su parte, Wayra Builder se centrará en crear startups junto a inversores externos que aprovechen tecnología con alto potencial desarrollada internamente en Telefónica. La primerastartup creada desde Wayra Builder se trata de Deeder, especializada en ciberseguridad y legal-tech y spin-off de un proyecto de innovación de ElevenPaths, la compañía de ciberseguridad de Telefónica Tech. Su solución permite firmar contratos a través apps de mensajería.

Además de estas dos nuevas iniciativas, Wayra está presente en 7 hubs de innovación en Europa y América Latina, con un objetivo claro: ayudar a las startups a crecer a escala global. Desde sus inicios, Wayra ha invertido 49 millones de euros en startups. Connected Open Innovation, área en la que está Wayra, tiene una cartera de más de 500 startups y más de 140 ya están trabajando para proporcionar soluciones disruptivas a Telefónica y a su red global de más de 340 millones de clientes.

