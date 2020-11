Un total de 28 equipos multidisciplinares participan en el V Hackathon Salud Virtual

Los participantes deberán resolver alguno de los cinco retos propuestos y podrán optar hasta a 7.000 euros en premios. Los equipos estarán asesorados por mentores procedentes del ámbito sanitario, legal, emprendimiento, legal y tecnológico Un total de 28 equipos y casi 100 ‘hackers’ de salud participarán este sábado en el V Hackathon Salud virtual, organizado por la agencia de comunicación COM Salud, la Asociación de Innovadores en eSalud (AIES) y la Universidad CEU-San Pablo. Los inscritos a este maratón de co-creación sanitaria deberán resolver alguno de los cinco retos propuestos y podrán optar a premios en metálico (por un total de 7.000 euros), mentorización de negocio posterior y la posibilidad de testar la idea en un entorno hospitalario. “La convocatoria ha cumplido con creces nuestras expectativas. Vamos a ver en esta edición iniciativas muy interesantes que estamos sorprendidos de que tienen su hueco en la esfera sanitaria y van a sorprender a los miembros del jurado”, comenta Carlos Mateos, organizador del Hackathon Salud y director de la agencia de comunicación COM Salud.

El objetivo del Hackathon Salud es involucrar a pacientes, profesionales sanitarios y desarrolladores en la co-creación de programas o aplicaciones de salud. Habrá cinco retos a los que optar. El Reto Novartis de Comunicación Clínica Eficaz busca soluciones digitales innovadoras que contribuyan a mejorar la comunicación clínica, como aplicaciones, chatbots, sistemas de monitorización, videojuegos educativos, etc., que estén basadas en información veraz. La solución puede presentarse como idea (modalidad Seed), con una dotación de 1.000€ y la posibilidad de desarrollo como aplicación con 360medics; o con un mínimo desarrollo tecnológico (modalidad Growth), con una dotación de 1.000€ y un programa de mentorización.

El Reto GSK Vacunas, dotado con 1.000€ y un programa de mentorización, se dirige a soluciones digitales innovadoras que contribuyan a la detección y captación activa de pacientes pertenecientes a grupos de riesgo y susceptibles de vacunación.

Por otra parte, el Reto DXC Citación Médica Inteligente, dotado con un premio de 1.000€, se dirige a la definición y diseño de soluciones digitales innovadoras para la replanificación inteligente de citas médicas de pacientes con pruebas médicas no realizadas, así como aquellas pruebas realizadas con resultados aún no disponibles. El Reto EpidemiXs – COVID Warriors, está enfocado a todo tipo de iniciativas innovadoras que contribuyan a la lucha contra la COVID-19.Este reto está dotado con 1.000€ y un programa de mentorización con emprendedores. Por último, el Reto General COM Salud – AIES premiará con 2.000€, un programa de mentorización y el testeo en un entorno hospitalario a la solución digital innovadora que contribuya a mejorar la asistencia sanitaria y esté basada en información veraz.

Programación y charlas de expertos

La competición se inicia a las 10:00 de la mañana. Los participantes tendrán siete horas para trabajar en sus proyectos para lo que contarán con la asesoría de un completo equipo de mentores integrado por profesionales sanitarios, emprendedores, desarrolladores, técnicos, inversores y los asesores legales. Además, podrán asistir a alguna de las charlas de expertos que se ofrecerán en abierto a través de la web www.hackathonsalud.com.

Por la mañana intervendrán el especialista en ciberseguridad Fernando Campo, fundador y CEO de axonConsultores y eTICa grupo, que hablará de la importancia de explicar ideas de 5 minutos (pitch elevator) y de aprovechar los datos médicos; Rocío Espejo, jefe de proyecto en 360 Medics España, que expondrá el potencial de las inapps para los profesionales sanitarios; José Miguel Cacho, digital health advisor y vocal de la Asociación de Innovadores en Salud (AIES) analizará las últimas Tendencias en eHealth; y Félix López, director de SEK Lab Edtech Accelerator, explicará la importancia del mentor para un proyecto de innovación.

Durante la deliberación del jurado intervendrán José Luis López, CEO y cofundador de Insulclock, app vencedora en el I Hackathon Salud; y el doctor Antonio Urda, especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología y gerente del Sur de Europa en Savana, una de las principales startups españolas de tecnología sanitaria, que acaba de levantar 15 millones de dólares en una ronda de inversión para iniciar su expansión a Estados Unidos. Hará entrega del premio general COM Salud-AIES la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, la doctora Pilar Aparicio.