SOLUCIONES ELECTRON: ¿Cómo elegir el punto de carga adecuado para un vehículo eléctrico?

viernes, 20 de noviembre de 2020, 14:11 h (CET) La contratación de instalación de puntos de carga individuales para vehículos eléctricos es algo nuevo para muchas personas. Equipo de carga, longitud del cable, rango de precios... en este artículo se describen valiosos consejos de expertos electricistas a la hora de elegir la instalación de un punto de carga para un coche eléctrico ¿Ya se dispone de un nuevo coche eléctrico? Aquí hay un hecho que interesante a destacar: la batería del coche eléctrico.

La batería del coche eléctrico es un equipo instalado en el interior del vehículo que convierte la corriente eléctrica alterna proveniente de la conexión eléctrica en forma de corriente continua para permitir la carga.

Una instalación de punto de carga suministra 240 voltios de electricidad a los coches eléctricos, este equipo se conoce comúnmente como "cargador".

Ten en cuenta que el equipo de carga del coche eléctrico puede tener varias terminologías diferentes como estación de carga, cargador, cargador EV, puntos de carga electrónica... No se puede intentar encontrar la diferencia entre estos, ¡no hay ninguna diferencia!

Dicho esto, es importante destacar que todavía hay importantes diferencias entre los modelos de punto de carga que existen en el mercado, estos puntos de carga para coches eléctricos se dividen en tres grupos principales:

Puntos de carga residenciales para coches eléctricos

El tiempo de carga de los coches eléctricos es difícil de calcular exactamente suelen ser de nivel 1 o nivel 2. La mayoría de los edificios y viviendas unifamiliares ya tienen una toma de corriente de 110 voltios en la pared exterior de la casa, que es el nivel 1.

Y si la vivienda tiene una, se puede conectar el coche eléctrico a ella sin hacer ninguna modificación eléctrica en la casa. La carga, sin embargo, será muy lenta (hasta 48 horas para una carga completa).

Como no es habitual poder esperar tanto tiempo, probablemente se quiera instalar una estación de carga de 240 voltios de nivel 2.

La forma más fácil de elegir una estación de carga es comparar el rendimiento de los modelos que existen en función de los "kilómetros por hora de carga". Y así perder el miedo al quedarse sin batería cuando se conduce un coche eléctrico.

Esto representa el número de kilómetros que se obtiene en una hora de carga. Como referencia, una toma de 110 voltios proporciona aproximadamente 7km/hora, mientras que un punto de carga rápida proporcionará 600 km por hora de carga. Un enchufe de 240 voltios (como los de las secadoras de ropa y las estufas) proporcionará unos 35 a 40 km/hora de tiempo de carga.

- Nivel terminal 1 de los puntos de cargas de coches electicos: entre 0 y 1,9 kW. Esta es la carga más lenta, como un enchufe de 110 voltios.

- Nivel terminal 2 de los puntos de cargas de coches electicos: entre 3,7 y 11 kW (16 A por fase). Salida estándar de 240 voltios (la misma que la del secador). Ofrece un tiempo de carga más rápida y varias opciones de cableado (monofásico o trifásico). Generalmente ofrecen la opción de estar conectados a un interruptor de 20 o 40 amperios.

2. Puntos de carga lenta en zonas públicas para coches eléctricos

A medida que se instalan más y más puntos de carga en todas las ciudades, se vuelven más asequibles y a veces (pocas) gratuitos. Algunos puntos de carga pueden ofrecer tiempos de carga lentos, otros con mayor capacidad de carga eléctrica ofrecen mayor rapidez de carga.

3. Puntos de carga rápida en zonas públicas

Las estaciones de carga rápida en zonas públicas, es la última categoría que puede encontrar, y se encuentran generalmente en las paradas de descanso a lo largo de las autopistas, lo que permite a los coches eléctricos hacer viajes cada vez más largos.

Se ha mostrado una gran previsión en el mercado ya que se ha extendido en mayor parte la equipación de instalaciones de puntos de carga. Como resultado, los propietarios de coches eléctricos en la mayoría de las zonas urbanas de España tienen un acceso rápido y fácil a los cargadores sin ninguna demora.

¿Cuál es la longitud del cable de los puntos de carga?

Todos los vehículos se pueden conectar a enchufes de 240 voltios estándares, pero la longitud del cable varía de un modelo a otro. Se debe asegurar que sea lo suficientemente largo para llegar al puerto de carga del coche eléctrico una vez instalado.

Estos cables son relativamente costosos, por lo que los cables de 5 metros están entre los más comunes. Si eso no es suficiente, se puede optar por un modelo de cable aproximado de 7 a 8 metros.

Otra característica que hay que tener en cuenta al elegir la longitud del cable es la facilidad con que se pueda enrollar el cable para mantenerlo apartado y bien protegido de posibles daños, cuando este no se utiliza.

¿Los puntos de cargas son resistentes al clima?

No, no todos los puntos de cargas son resistentes a la intemperie, por lo tanto, se tiene que elegir muy bien dónde se deben instalar.

Si se está cargando un coche eléctrico en el exterior, probablemente se tiene que comprar un dispositivo de carga especial y contactar con un electricista profesional para su instalación alejada de fenómenos atmosféricos, como vientos, solo, lluvia, nieve...

Para la instalación de puntos de carga en interior, se recomienda también contratar un electricista cualificado pero aquí si se puede instalar donde se desee.

¿Cuánta potencia ofrece un punto de carga para coches eléctricos?

Los instaladores expertos de los puntos de carga sugieren conocer los diferentes tipos de carga para los coches eléctricos para saber diferenciar cada modelo y el terminal aproximadamente son al menos 30 amperios de potencia, y al conectarlo a un interruptor que pueda manejar al menos 40 amperios.

Los modelos básicos de los cargadores de nivel 2, por ejemplo, son más baratos de comprar, pero sólo ofrecen 15 amperios. Estos modelos ahorrarán dinero inicialmente, pero su capacidad de carga será limitada y la carga llevará más tiempo.

¿Cuánto cuesta una estación de carga para coches eléctricos?

Por supuesto, los precios varían mucho dependiendo de la velocidad de carga, la longitud del cable, la programabilidad y la garantía, aproximadamente se puede gastar entre 600 y 1.000 euros antes de considerar el coste según la instalación por un electricistas profesionales.

