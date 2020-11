Urgen programadores: la profesión con mayor futuro Comunicae

viernes, 20 de noviembre de 2020, 12:06 h (CET) La escuela europea Wild Code School ofrece cursos de 5 meses para facilitar el cambio de carrera a una disciplina tecnológica La pandemia del coronavirus ha dificultado las expectativas laborales de empleados y empresas. Son muchos los que se preguntan qué será de su futuro profesional y, pese a que este esté lleno de incógnitas, hay evidencias acerca de cuáles serán los sectores que más empleos demandaran en el futuro más próximo. Así, según los últimos estudios realizados por los portales de empleo, las profesiones relacionadas con las matemáticas, la ingeniería y la tecnología serán las que más salidas tendrán en el país.

Una de las opciones para conseguir más oportunidades de empleo es aprender a programar. De hecho, son muchos los ámbitos posibles donde la programación juega un papel fundamental y en los que se necesitan profesionales para ocupar esos puestos de trabajo, sobre todo en el país. No obstante, existen una multitud de lenguajes de programación, pero antes de aprender la tarea compleja de programar uno de ellos, debes conocer el sueldo medio que percibirás.

Wild Code School, la escuela de tecnología que cultiva el talento digital de hoy en día, ofrece cursos intensivos de cinco meses a tiempo completo y parcial que proporcionan un entorno de trabajo dinámico, altamente creativo y con modalidad presencial o totalmente remoto, utilizando herramientas como seminarios de videoconferencia, paneles de discusión en línea con expertos de la industria y proyectos de la vida real proporcionados por empresas asociadas. También se incluye en el curso la preparación de la carrera profesional, y todos los estudiantes crean un portafolio en Github para que los posibles empleadores lo vean. Además, se celebran sesiones de “hackathon” y un Demo Day donde los alumnos presentan sus proyectos a empresas invitadas.

Si bien no se requieren calificaciones ni experiencia previa, los posibles estudiantes deberán completar un proceso de solicitud que pone a prueba su deseo de triunfar, su creatividad en la solución de problemas y su capacidad de trabajar en equipo. Alrededor del 90% de los más de 3.500 "Wilders" - como se describen a sí mismos - que han completado el curso están ahora trabajando en tecnología, con algunos empleados antes incluso de completar su curso.

Cosmin Pirvu, Director de Europa en Wild Code School, dice que su entorno de aprendizaje apoyará a los estudiantes que quieran volver a formarse, así como a los que ya están en la industria tecnológica y quieren mejorar sus habilidades:

"Los estudiantes de los cursos siempre han procedido de una amplia gama de industrias y bagaje profesional, desde personas dentro de la industria financiera que buscan un mejor equilibrio entre trabajo y vida privada, hasta madres que vuelven al trabajo y buscan un entorno de trabajo más flexible que incluya el trabajo desde casa.

"Con el crecimiento exponencial de la tecnología, las aptitudes aprendidas siempre estarán en demanda, y ahora más que nunca las aptitudes de aprendizaje a distancia que se transfieren fácilmente al entorno de trabajo a distancia serán extremadamente útiles", afirma.

Acerca de Wild Code School

Wild Code School es una red internacional de campus que tiene como misión preparar el talento digital del mañana con un enfoque práctico e innovador que consigue formar profesionales preparados para ocupar trabajos tecnológicos. La metodología híbrida se basa en completar proyectos reales, superar retos en la plataforma en línea Odyssey, ofrecer asesoría laboral personalizada y enseñar las habilidades clave para garantizar que los estudiantes continúen aprendiendo después de graduarse. Los campus están integrados en los ecosistemas digitales locales y están optimizados para proporcionar la mejor experiencia de aprendizaje. La comunidad internacional de alumnos y antiguos alumnos se apoya continuamente entre sí tanto profesional como personalmente.

