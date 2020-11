WALLIX, nuevo proveedor tecnológico de la plataforma TIC Negocios de la Cámara de Comercio de Madrid

La compañía de ciberseguridad WALLIX recibe el sello "Proveedor Tecnológico Homologado" de la Cámara de Comercio de Madrid, señal de garantía y calidad de sus productos y servicios WALLIX, compañía de ciberseguridad especializada en soluciones de seguridad de identidad y acceso, ha anunciado su adhesión como miembro oficial a la plataforma tecnológica TIC Negocios, una iniciativa lanzada recientemente por la Cámara de Comercio de Madrid en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid que tiene como objetivo poner a disposición de las empresas de la región sus soluciones y servicios tecnológicos y contribuir al desarrollo económico de las organizaciones madrileñas.

La compañía de ciberseguridad, que recientemente fue incluida como uno de los proveedores de ciberseguridad destacados dentro del reporte TAG Cyber Security Annual, también ha recibido el sello Proveedor Tecnológico Homologado por parte de la Cámara de Comercio de Madrid. Un distintivo de calidad que identifica a WALLIX como proveedor de tecnología que ha superado los controles de calidad de la institución y que tiene como finalidad generar confianza entre el tejido empresarial madrileño, susceptible de demandar un producto o servicio que fomente su transformación digital.

“Estamos muy orgullosos que una institución de referencia como la Cámara de Comercio de Madrid incorpore a WALLIX como una de las compañías de referencia en tecnología dentro del portal TIC Negocios", comenta Xavier Lefaucheux, VP Sales & Marketing Operations, Western & Southern Europe, Middle East & Africa regions. "Además, recibir el sello de proveedor tecnológico homologado es un reconocimiento del saber hacer e implicación que la compañía tiene para impulsar la transformación digital y ciberseguridad de nuestros clientes".

"Nos complace contar con WALLIX, puesto que con sus conocimientos en ciberseguridad, puede aportar dentro del Portal TIC Negocios su experiencia a aquellas empresas que desean mejorar su seguridad", comenta Raúl Herrero, responsable de TIC Negocios.

WALLIX, referente en accesos privilegiados

La solución WALLIX Bastion permite a los departamentos de TI proteger el acceso privilegiado mediante la gestión del funcionamiento de las cuentas privilegiadas. Este paquete de software se utiliza para administrar, controlar y rastrear el acceso privilegiado de los usuarios al tiempo que protege las contraseñas de los equipos de TI y las aplicaciones de infraestructura. La solución WALLIX Bastion se sitúa así entre los recursos a proteger y las personas que tienen acceso a estos recursos, como un gatekeeper de seguridad proxy. De esta manera, asegura el acceso a las máquinas críticas de las organizaciones (servidores centrales, routers, cortafuegos, etc.) y desempeña este papel para todos los recursos de la empresa, tales como aplicaciones empresariales, cadenas de control de maquinaria industrial y bases de datos que contienen información sensible (datos personales, secretos de fabricación, etc.).

La solución WALLIX Bastion también garantiza la trazabilidad de las sesiones de los administradores al ofrecer la posibilidad de revisar sesiones privilegiadas con fines de auditoría, resolución de problemas o identificación de responsabilidades por eventos maliciosos, por ejemplo. El producto tiene un sistema de alerta en tiempo real para señalar a los usuarios que incumplen la política de seguridad corporativa.

TIC Negocios, una plataforma de referencia

La Cámara de Comercio de Madrid lanzó en mayo de 2020 esta plataforma que, en pocos meses, ha tomado impulso debido a la buena acogida por parte de las empresas que se han incorporado a la iniciativa. Más de una veintena de empresas se han sumado a este proyecto que tiene como finalidad ofrecer soluciones de negocio en red, sistemas, comunicación o seguridad tecnológica y contribuir, en definitiva, a la transformación digital del tejido empresarial madrileño.