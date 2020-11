Google reconoce a CEUPE como la mejor escuela online de posgrado en español Comunicae

jueves, 19 de noviembre de 2020, 17:18 h (CET) El Centro Europeo de Postgrado - CEUPE, escuela de negocios internacional líder en formación en línea en todo el mundo, ha recibido un galardón de gran trascendencia, ya que ha sido seleccionada por Google como la mejor escuela de negocios en español, entre las más de 800 escuelas de negocios que actualmente imparten programas de postgrado (Maestrías y MBA) en España y América Latina El Centro Europeo de Postgrado - CEUPE, escuela de negocios internacional con más de 25.000 estudiantes graduados en los cinco continentes y más de 4.500 alumnos de casi 100 países cada año, ha sido seleccionada por Google como la mejor escuela de negocios en español, entre las más de 800 escuelas de negocios que actualmente imparten programas de postgrado (Maestrías y MBA) en España y América Latina.

Dicho reconocimiento ha sido otorgado por sus propios alumnos, a través de los varios cientos de reseñas en Google, lo que deja muy claro el nivel de satisfacción de sus usuarios con esta escuela de negocios y eleva al máximo la popularidad internacional de dicha institución.

Francisco Lamamie de Clairac Palarea, CEO y Presidente del Grupo Educativo CEUPE, ha mostrado su gratitud y entusiasmo con las recientes declaraciones: “Google valora el contenido, la autoridad de maestrías y programas formativos, así como las críticas recibidas por los alumnos, siendo estas últimas la razón de ser de CEUPE y a la que se presta máxima importancia en todo el mundo, lo que Google muestra con todas esas reseñas es un reconocimiento explícito del alumnado al esfuerzo e ilusión que todo el equipo de personas de CEUPE pone diariamente para garantizarles el éxito en sus procesos de enseñanza-aprendizaje".

Lamamie afirma que “esta pandemia que desgraciadamente existe en el mundo ha provocado que se destinen importantes recursos humanos y financieros a ofrecer Becas para alumnos con recursos limitados, porque todo ser humano tiene derecho a formarse y acceder a programas de calidad.

A día de hoy las reseñas en Google alcanzan una puntuación de 4,7 sobre un máximo posible de 5, cuando la media del sector se sitúa por debajo de 4. Este aspecto es tenido muy en cuenta por sus potenciales alumnos y por ello CEUPE ha optado por celebrarlo con sus futuros alumnos ofreciendo una serie de novedades. De esta manera, se da entrada anticipadamente a su Black Friday, que presumiblemente conllevará la matriculación de una gran cantidad de nuevos alumnos.

En primer lugar, los mismos se beneficiarán de diversas becas y ayudas a la formación con descuentos de hasta un 65%. La titulación oficial, así como las homologaciones y las acreditaciones internacionales, se suman a un profesorado de alta dirección empresarial, y todo ello contrasta con el asequible precio, aunque a nivel económico también hay otra novedad importante.

Si la matrícula se formaliza en estas fechas, el primer pago no se llevará a cabo hasta dar entrada al año 2021. Ello es de agradecer y mucho en los tiempos que corren, aunque no es lo único que llama la atención de los usuarios.

Hay que añadir la última novedad asociada al Black Friday que ya ha dado comienzo en CEUPE. Se trata de un paquete de idiomas que, de forma paralela al máster o curso, podrá ser disfrutado a coste cero y a través de él, sus alumnos podrán perfeccionar el inglés, francés, alemán, italiano, ruso o portugués.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.