DRAEGER Winter is coming - Nueva colección Cocooning

jueves, 19 de noviembre de 2020, 15:14 h (CET) El invierno se acerca a toda velocidad y con él llegan las fiestas, puentes, vacaciones, pero también el frío en la montaña, en la ciudad… en todas partes. Combatirlo con DRAEGER y sus nuevos accesorios de invierno De estética ‘cozy’ e inspirados por la tendencia ‘cocooning’, fáciles de integrar en cualquier hogar. En colores pastel que les aportan una sensación de suavidad y esponjosidad que se multiplica al pasar de la vista al tacto, gracias a la textura y la calidad de sus materiales. Diseños inspirados en el universo animal y fantástico. Con mensajes románticos o divertidos.

¡Especialmente pensados para que en este invierno el frío sea lo último de que preocuparse!



Novedades indispensables para este invierno

Para no sentir frío en ningún momento, ya sea dentro o fuera de casa, DRAEGER presenta dos novedades. Por un lado, sus bolsas de calor instantáneo, cuyo aspecto recuerda a las de toda la vida, pero con un estilo totalmente renovado, 100% DRAEGER, y sin agua caliente. Por otro, sus calentadores de manos, para los aficionados al esquí, el senderismo o cualquier otra actividad de invierno al aire libre. Ambos productos incorporan un mecanismo de activación manual que proporciona calor durante 30 minutos. Fáciles de utilizar, seguras, portátiles y reutilizables, sin límite de usos. Ideales para cuando el frío más aprieta.

Carteritas y neceseres de peluche

DRAEGER ha pensado en todo. Para cuando toque salir a hacer algún recado y poder llevar en la mano todo lo necesario sin peligro de que se congele y sin renunciar a la comodidad, sus nuevas carteras de peluche son lo mejor. Compactas y ‘achuchables’ por fuera, sorprendentemente amplias por dentro. Perfectas para almacenar tarjetas, llaves y dinero o utilizarlas como neceser de maquillaje.

Dulces sueños

Hasta el más ligero rayo de luz puede rápidamente distraer a Morfeo y despertar a los soñadores más delicados. Para que esto no ocurra, DRAEGER ha creado unos antifaces especialmente pensados para dormir plácidamente durante toda la noche, descansar un rato la vista o hacer los viajes más llevaderos. Tan suaves y esponjosos como una nube y tan abrigados como la lana de las ovejas para ayudarnos a conciliar el sueño. Con forro interior de seda. Auténticos peluches para los ojos

Llaveros suaves

Amuletos para la buena suerte

¿Quién no ha perdido (o ha creído perder) alguna vez las llaves? Ha llegado el momento de dejar de preocuparse por que se caigan y no volver a verlas nunca más o pasarse horas y horas hasta encontrarlas. Desde ahora, llaves siempre a mano y visibles, gracias a DRAEGER y sus nuevos llaveros de peluche. Los hay para todos los gustos: en forma de gato, de corazón, o de unicornio.

Ya disponibles a la venta en El Corte Inglés y en Hipercor.

El compromiso sostenible presente en la esencia de su empresa

Desde hace años, DRAEGER se compromete con el desarrollo sostenible y el cuidado de la naturaleza eliminando de forma progresiva el plástico de sus embalajes, haciendo desaparecer cerca del 94% del embalaje que envolvía sus tarjetas. DRAEGER utiliza tintas vegetales en toda su gama de productos con el objetivo de minimizar su impacto ambiental y facilitar el reciclaje del papel. Más del 80% de los productos están impresos en papel con certificado FSC, que garantiza que la madera utilizada para la producción proviene de bosques gestionados de forma sostenible.

