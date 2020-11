Rentokil Initial: Cómo promover la higiene en los aseos de los establecimientos comerciales

La higiene es un factor primordial de salud pública. La emergencia sanitaria ha puesto en primer plano la necesidad de higiene en los aseos de los establecimientos públicos, ya sean empresas, bares u hoteles Productos sanitarios, como los bacteriostáticos, los higienizadores de manos, los secadores de manos y las papeleras son más necesarios que nunca para prevenir el COVID-19.

“Pasas al baño y te encuentras que no hay líquido para lavarte. En el de señoras un jabón manoseado y sucio, no hay papel para secarte ni aparato de aire”. “Hicimos una visita al baño y aquello era prácticamente Mordor: sucio, pequeño y destartalado”. Estos son solo algunos de los comentarios que se encuentran en la red sobre el estado de los baños en lugares como bares y restaurantes.

Con la pandemia de COVID-19 los clientes son más que nunca conscientes de la importancia de la higiene en los espacios públicos, y sobre todo en los aseos, entornos húmedos altamente sensibles a la transmisión de enfermedades y virus. Los usuarios de la instalación esperan un cierto nivel de higiene que, si no es el deseable, afectará a la experiencia de la persona y a la reputación de la empresa.

Un estudio de la multinacional especializada en control de plagas e higiene ambiental, Rentokil Initial, afirma que existe una relación directa entre la pérdida de productividad por enfermedades y la falta de saneamiento e higiene en baños, y que esta situación puede afectar hasta un 5% del PIB en muchos países.

Además, se estima que 76% de los españoles ha dejado de ir a algún bar, restaurante o centro de ocio debido a la suciedad y falta de higiene de sus baños.

Ante la conmemoración el próximo 19 de noviembre del Día Mundial del Inodoro, Rentokil Initial ha preparado una lista con aquellos productos que deberían estar presentes en todos los aseos de establecimientos comerciales para promover la higiene y la protección contra el COVID-19.

Bacteriostáticos e higienizadores de asiento

Los bacteriostáticos son fundamentales para mantener la higiene de inodoros y urinarios. Estos aparatos inyectan dosis controladas de líquido higienizador en la cisterna que combaten las bacterias causantes de los malos olores y la cal acumulada, así como el llamado "efecto estornudo". Los bacteriostáticos se pueden activar con cada descarga o con temporizador, según la frecuencia de uso o el nivel de protección que se desea.

Igualmente útiles resultan los higienizadores de asiento del inodoro, que permiten desinfectar los asientos de los retretes antes de usarlos.

Higienizadores de manos y dispensadores de jabón

El lavado de manos ha sido uno de los grandes protagonistas de este año. Para garantizar un buen lavado de manos es fundamental ofrecer en los aseos dispensadores de jabón e higienizadores de manos, altamente eficaces para bloquear la acción de gérmenes y virus.

Secadores de manos y dispensadores de papel

Tras lavar las manos es primordial secar adecuadamente para impedir la humedad, que puede atraer a las bacterias y facilitar la transmisión de virus en las superficies. Para elegir un dispositivo secador de manos es importante tener en cuenta las distintas alternativas disponibles, en función de su coste y del rendimiento esperado.

Si bien muchos sitios están implementando secadores de manos, en algunos casos resultan más convenientes o asequibles los dispensadores de toallitas desechables.

Se puede optar por dispensadores autocorte con tecnología antibacteriana integral, que se activan de forma automática o manual, o dispensadores de toallitas simples, provistos de 200 toallitas individuales para reducir desperdicios innecesarios.

Papeleras y contenedores

Al ser lugares en los que se generan muchos desechos, los aseos deben contar con suficientes papeleras para cubrir su demanda.

En función del tipo de clientela que asiste al establecimiento, pueden ser también útiles contenedores higiénicos femeninos automáticos, que se activan con sensor de infrarrojos, o contenedores de pañales.

Ambientadores

El marketing olfativo es la disciplina que estudia la influencia de los olores en la percepción de los negocios. Aromas agradables pueden ayudar a mejorar la experiencia de compra de un cliente y la reputación de la empresa.

El uso de ambientadores programables, ya sea tipo spray o tipo ventilador, es recomendable para crear una buena primera impresión entre los clientes y también un ambiente agradable y fresco para los empleados.

La higiene de baños en establecimientos comerciales debe tomar en cuenta múltiples factores. Es necesario controlar y mantener la ventilación con regularidad, ajustar la configuración de las descargas, limpiar las paredes y las superficies, educar a los clientes acerca de cómo disponer los residuos en los aseos y utilizar sistemas de eliminación eficaces. La incorporación de plantas también se recomienda como una medida estética y de renovación del aire.