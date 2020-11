La casa autosuficiente que no gasta energía llega a España Comunicae

jueves, 19 de noviembre de 2020, 14:02 h (CET) El proyecto, bautizado como "Las Lomas Passivhaus", es pionero en términos de sostenibilidad e innovación y está situado en la urbanización Las Lomas del Gállego, Zaragoza. Estas edificaciones devuelven dinero a sus propietarios por el excedente de energía que generan. Griesser, la empresa de protección solar de más de 140 años de experiencia, ha ayudado a conseguir esa máxima eficiencia energética y comodidad, a través de persianas graduables y domotizadas que permiten ahorrar hasta un 10% de energía Las viviendas con mayor eficiencia energética del país se instalan en Las Lomas del Gállego, una urbanización de Zaragoza, a 15 minutos del centro de la ciudad. Previstas para diciembre de 2021, se trata de un conjunto de casas que ahorran energía y no producen ningún gasto, generan energía hasta incluso devolver por ella dinero al propietario, y cuentan con un interior dotado de aire limpio, constante y renovado que favorece la eliminación de virus, bacterias y hongos.

Sin ningún gasto en facturas de luz ni gas, un impacto ambiental casi nulo, y con un alto grado de confort y un ambiente extraordinariamente saludable, estas casas han sido construidas bajo la certificación Passivhaus (casa pasiva). Se trata de un estándar de construcción que introduce la solución más rentable (tanto para el usuario como para el planeta) logrando un modelo de viviendas sostenibles y energéticamente eficientes, con un alto grado de bienestar para sus usuarios. Cuentan con la certificación Passivhaus Premium, la categoría más alta del estándar internacional Passivhaus y la más exigente del mundo en eficiencia energética, lo que las convierte en mucho más eficientes y con un menor consumo que la calificación “A”.

En definitiva, en estas viviendas se alcanzan, a lo largo de todo el año, unas condiciones interiores de temperatura y confort con un gasto mínimo de energía. Se cumplen unos rigurosos requerimientos en el diseño y ejecución de la obra, y se certifican basándose en un minucioso control de calidad.

A la cabeza de la innovación y de la eficiencia energética

Llegando a generar hasta cinco veces más energía de la que consumen, no solo no gastan nada en suministros en toda su vida, sino que durante el mismo tiempo evitan el gasto en combustible de dos vehículos e incluso tienen energía suficiente para que la compañía eléctrica pague por ella a sus propietarios, gracias a la supresión del controvertido "impuesto al sol".

Sin necesidad de radiadores ni de aire acondicionado, están dotadas de un sistema de ventilación con recuperador de calor, y un suelo radiante que proporciona calefacción y refrigeración. A pesar de que no se trata de una técnica de construcción ampliamente conocida, se está empezando a emplear, incluso, en vivienda de protección pública.

Es el camino por donde va a ir, a partir de ahora, la construcción a nivel internacional, como medida para proteger el medio ambiente. Se trata del claro ejemplo de cómo frenar "pasivamente" y a través de “tu vivienda”, el cambio climático. Concretamente, estas viviendas sólo consumen 15 KW/h m2/año, lo que resulta ser el consumo más reducido existente de cualquier vivienda en España hasta la fecha.

Nunca hasta ahora se había proyectado (ni validado por un organismo internacional) un edificio con menor gasto energético, menor huella de carbono y más ahorro (hasta 6000 euros anuales en energía), superando los estándares más exigentes de construcción a nivel internacional.

Sistema automático de protección solar

Las persianas automáticas y graduables que incorporan estas edificaciones, incorporadas por Griesser, al permitir regular la intensidad de la luz, ofrecen una excelente protección frente al deslumbramiento y el sobrecalentamiento, asegurando ahorro energético. Además, este sistema de protección solar protege el aislamiento del dintel, minimiza la transmisión de ruido, reduciendo hasta un 10% el consumo de energía.

-> Enlace del tour virtual

Sobre Griesser

En el año 1882 Anton Griesser sentó las bases del actual grupo Griesser en la localidad suiza de Aadorf. Unida a este lugar hasta hoy, esta empresa pone toda su experiencia en la fabricación de productos de protección solar innovadores y de alta calidad. El grupo Griesser, entretanto, forma parte de los proveedores líderes en Europa en soluciones de protección solar de alto nivel para ventanas y terrazas.

Con su compromiso y entusiasmo, cerca de 1300 empleados velan a diario por que la excelente reputación de las dos marcas independientes Griesser y Weinor siga confirmándose una y otra vez. Griesser fabrica sus productos variados de protección solar en Suiza (Aadorf), Austria (Nenzing) y Francia (Niza y Wolschwiller). Griesser está activo con sociedades propias en cinco países y representado por socios en otros 20.

Sobre ARCHI Atelier Passivhaus

De Architectural Housing Development. Especialistas en construcción pasiva, de máximo confort, y mínimo consumo energético. Certificados por Passivhaus Institute. El instituto independiente, reconocido internacionalmente. Con el estándar más exigente del mundo en eficiencia energética, superior a la clase energética A.

Tras un recorrido anterior de más de 3000 viviendas, se han centrado sólo en una, la que más beneficios aporta a los clientes. Con los mejores especialistas Passivhaus de España.

