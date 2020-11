Gran expectación ante la llegada del nuevo modelo de PlayStation PS5 De agosto a noviembre la demanda del nuevo modelo de PS5 ha subido un 275% Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 19 de noviembre de 2020, 13:26 h (CET)

Con el Black Friday a la vuelta de la esquina y la Navidad llamando a nuestra puerta, las videoconsolas serán sin duda uno de los artículos más regalados y que más rebajas suelen disfrutar durante los días estrella de descuentos online. Pero es que, además, este año coincide con el lanzamiento de la PS5, el nuevo modelo de la PlayStation de Sony que llega a España hoy, 19 de noviembre. Siete años han tenido que esperar los fans de la PlayStation para que la exitosa PS4 fuera actualizada, y este nuevo modelo llega con una interfaz rediseñada, resolución nativa a 4K y otras mejoras que harán las delicias de los gamers más avanzados.

Con motivo de este lanzamiento el comparador de precios idealo.es ha analizado la demanda de videoconsolas en España y concluye que la expectación por la PS5 va en aumento: de agosto a noviembre la demanda del nuevo modelo de PlayStation ha subido un 275 %, lo que demuestra que los fans de la consola estaban deseando que llegara la nueva versión a las tiendas. De hecho, son muchos los gamers que están encontrando dificultades para encontrarla y las tiendas tanto físicas como online están trabajando sin descanso para poder asegurar más stock ante la alta demanda. Esta locura desatada por el nuevo modelo de PlayStation ha influido también en la evolución de precio en la consola. Mientras que los más previsores que reservaron su unidad en septiembre pagaron de media 499,95 €, los que lo hicieron un mes más tarde pagaron un 10,23 % más, 551,10 €.

Los datos también revelan que madrileños, catalanes y andaluces son los mayores fans de la consola estrella de Sony, mientras que en Extremadura y en Murcia es donde menos triunfa este nuevo modelo.

¿Cuáles son las consolas favoritas de los españoles? Aunque parece ser que la PS5 tendrá una muy buena acogida en el mercado, el estudio de idealo.es revela que el modelo de videoconsola preferido por los españoles es la Nintendo Switch, que al ser portátil también permite jugar en cualquier lado. En concreto, tanto la Switch clásica como la Neue edition y la Fortnite edition son las más demandadas. El segundo puesto lo ostenta PlayStation, siendo la PS4 Slim y la PS5 las más buscadas por los gamers, seguida de la PS5. Y el tercer puesto del podio es para la XBox de Microsoft.

En cuanto a los videojuegos favoritos, el primer puesto lo ocupa el remake para PS5 del videojuego de rol clásico Demon’s Souls, seguido por Spiderman: Miles Morales y Call of Duty Black Ops: Cold War. Durante el mes de noviembre también ha subido de forma llamativa la demanda del Assassin's Creed: Valhalla para PS5, con más de un 500 % de incremento respecto a los meses anteriores.

Adrián Amorín, country manager de idealo.es, explica que “el lanzamiento de un nuevo modelo de videoconsola como la PS5 siempre genera mucha expectación entre los usuarios, más aún si cabe cuando han tenido que esperar muchos años desde el último lanzamiento como es el caso. Estamos ante uno de los productos que serán el lanzamiento estrella tanto para Black Friday como para las navidades 2020”. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Gran expectación ante la llegada del nuevo modelo de PlayStation PS5 De agosto a noviembre la demanda del nuevo modelo de PS5 ha subido un 275% El juego español "A Tale of Paper" nominado para la final de la Cuarta Temporada de NGDC : ¿Puede un sueño trascender a su dueño? Sigue la hermosa historia de Line, un papel entrañable, en esta aventura atmosférica con un toque de rompecabezas ¿Cómo Funcionan Las Apps de Rastreo? Al instalar una aplicación de rastreo, por lógica se puede rastrear un dispositivo con facilidad Cupon descuento Raiola Networks en Desamark y los beneficios del hosting web Si quieres estar informado de más promociones y descuentos puedes seguir el canal de YouTube de Desamark Los móviles ULEFONE son la mejor opción si necesitas resistencia y durabilidad ​No importa el lugar, zona, temperatura, clima o condiciones en las que se encuentre el móvil