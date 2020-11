Cómo crear estancias abiertas y cambiar la distribución sin renunciar a estética y funcionalidad Comunicae

jueves, 19 de noviembre de 2020, 11:02 h (CET) Tanto la apertura de espacios como la redistribución son dos de las peticiones más solicitadas por los clientes a la hora de hacer una reforma pero sin renunciar a la privacidad, señala Reiteman Madrid, empresa de reformas integrales Como consecuencia de la pandemia, los clientes han visto la necesidad de un espacio donde poder llevar a cabo diferentes actividades al mismo tiempo: cocinar, cuidar a los niños, teletrabajar…Un espacio donde sea posible aunar diferentes tareas. Sin embargo, como consecuencia de la COVID-19, también se ha disparado la necesidad de contar con un espacio privado donde aislarse del entorno.

Tal y como señala Reiteman Madrid, empresa de reformas integrales, “ahora debemos dar un paso más allá en nuestros proyectos en los que los clientes exigen ideas innovadoras donde se transformen los espacios pero sin olvidarnos de conseguir estancias prácticas y funcionales a la vez que estéticas”.

Ideas para crear estancias abiertas

Reiteman Madrid deja una serie de ideas para crear espacios abiertos que aúnen funcionalidad y estética:

1. La tradicional cocina abierta

Esta es una alternativa muy popular, sobre todo para las viviendas que tienen un espacio reducido. Son muchas las ideas que se pueden incorporar, por ejemplo:

La cocina con barra es una alternativa excelente, ya que, servirá para ganar un espacio para comer, hacer las tareas o disfrutar de una charla entre amigos o familiares.

Del mismo modo, la cocina abierta al salón es otra opción muy tentadora para espacios amplios, se puede aprovechar la luz natural creando ambientes acogedores e integrados. Una cocina abierta al salón es una excelente idea, pero hay que tener en cuenta que el uso de la campana extractora es imprescindible para evitar que los olores y humos se extiendan por toda la vivienda. Hoy en día existen infinidad de opciones para no renunciar ni a la estética ni a la alta potencia de estos.

2. Habitación y estudio para el teletrabajar

En esta época donde el teletrabajo está a la orden del día, muchos clientes optan por integrar la habitación al estudio, para mayor comodidad durante las horas laborales que se ejecutan desde casa. Para delimitar los espacios se pueden incorporar paneles de cristal que dan privacidad (sin cerrar el contacto entre ambas estancias), amplitud visual y potencian la luz tanto natural como artificial.

3. La estupenda combinación de la terraza y el salón

Una de las estancias abiertas que también es una estupenda combinación es la unión de la terraza con el salón, aquí no solo se gana un espacio adicional, sino que se suman muchos puntos a la iluminación y al contacto visual con el exterior. La incorporación de espejos, cortinas transparentes, textiles, entre otros, harán del espacio un lugar acogedor.

Los estilos decorativos modernos, clásicos o rústicos se adaptan muy bien para la ampliación del salón y la terraza, aunque un estilo minimalista potenciará aún más el espacio.

4. Habitaciones más amplias

Las habitaciones amplias pueden crearse cambiando la distribución del espacio, es decir, uniendo dos áreas que pueden ser dos habitaciones, o una habitación y un pasillo. Esto permitirá ganar un espacio extra para incorporar un vestidor más amplio, agrandar el cuarto de baño, agregar un family room o un área de entretenimiento.

¿Por qué cambiar la distribución del espacio?

En muchas ocasiones, “nos encontramos con viviendas donde se desperdicia espacio y la distribución no es funcional”, señala Reiteman Madrid.

“No solo los espacios pequeños pueden requerir de un cambio en la distribución, también un lugar amplio puede redistribuirse para incorporar áreas funcionales y cómodas, teniendo en cuenta las necesidades del cliente y las características propias del espacio, como hacia qué lado entra la luz natural, qué ubicación tienen los ventanales o cuál es el lado más ruidoso, todas las respuestas que surjan ante estos interrogantes van a facilitar la distribución de la vivienda”.

Consejos para redistribuir los espacios

Cuando se decide hacer una reforma integral de la vivienda, “es la oportunidad perfecta para aprovechar al máximo los metros cuadrados reales, y el espacio que ya tenemos”, recalca Reiteman Madrid que da algunas estrategias claves en la distribución de espacios.

Pensar en escala

Se debe exprimir al máximo el espacio del que se dispone, y para conseguirlo, dotar a cada estancia del espacio necesario para que sirva para cualquier finalidad que se tenga en mente. Es decir, priorizar aquellos espacios que más se van a utilizar. Si se pasa mucho tiempo en una habitación principal porque es donde se come, trabaja y se pasa el tiempo libre con amigos, es lógico que tenga más espacio. Por el contrario, si solo se utiliza el dormitorio para dormir y no lo se utiliza para ninguna otra actividad (es decir, trabajar desde casa), entonces no necesita ser tan grande.

Eliminar espacios innecesarios

En casi todos los hogares hay áreas que no se utilizan ahora, aunque hubieran tenido una función anterior. Este es a menudo el caso de pasillos, pequeños lavaderos en la terraza, baños innecesariamente grandes. Si se puede eliminarlos sin ningún cambio resultante en la rutina, entonces no son necesarios. Aprovechar que se quitan para dar más metros al resto de la casa.

Combinar espacios

La combinación de diferentes usos en el mismo entorno también puede ganar espacio. Para ello, es buena idea eliminar muros e intentar una distribución más abierta para eliminar obstáculos y liberar espacio. Un espacio que se presta a este concepto es el salón, se puede tener un comedor, una zona de trabajo, un rincón para descansar y ver la televisión.

Puertas correderas

Las puertas correderas son una gran idea para eliminar el espacio "desperdiciado". Se pueden usar para cualquier habitación donde se necesite más espacio: dormitorios, baños, salas de estar, cocinas, etc.

Muebles hechos a medida

Para espacios o estancias reducidos, el mobiliario a medida es la solución ideal. Cuesta más, pero las posibilidades que ofrece no tienen rival, y muchas veces es la única opción porque los muebles comprados vienen en medidas estándar que pueden no encajar en el espacio del que se dispone.

Pensar verticalmente

Si se cuenta con la suerte de tener techos altos, la cantidad de metros con los que se puede contar se multiplica, si se piensa verticalmente. La doble altura permite duplicar la superficie y es perfecta para privacidad y ahorro de espacio al mismo tiempo.

Reiteman Madrid es una empresa de reformas integrales que trabaja en toda la Comunidad de Madrid ofreciendo el servicio más completo a sus clientes garantizando el cuidado más atento y la mayor comodidad.

