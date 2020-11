Jazmín Chi: entre las “120 mujeres más innovadoras del mundo” Gracias a la gracia del Internet he tenido el honor de conocer a personas que desbordan admirable y singular respeto Carlos Javier Jarquín

jueves, 19 de noviembre de 2020, 11:17 h (CET) Hoy en día tenemos el gusto de conocer a personas que provocan cautivadora iluminación desde el primer instante en que entablamos una conversación a través de una llamada. Es mágico conocer a personas que ayudan a brillar, que no conocen envidia y que viven lejos del narcisismo, las “mentes brillantes” nunca serán impedimentos para nadie; ellos han nacido para motivar e inspirar a sus seguidores y con sus prestigiosos logros obtenidos se convierten en verdaderos modelos a seguir.

Gracias a la gracia del Internet he tenido el honor de conocer a personas que desbordan admirable y singular respeto; hoy te presento a Jazmín Chi Aguillón (México), ella es una joven talentosa, emprendedora, escritora, maestra, poeta y conferencista internacional. Tiene dos maestrías; una de la Universidad de Harvard de la escuela de Educación con Especialidad en Tecnología, Innovación y Educación y la otra la obtuvo en Rusia en Educación con Especialidad en Diversidad Cultural, de la Universidad Federal del Lejano Oriente. Cuenta con doble título de Licenciatura en Administración por la Universidad de Walden en Estados Unidos y la Universidad del Valle de México en México, así como también tiene diversos Diplomados en Imagen Empresarial del Colegio de Consultores en Imagen Pública de CDMX, Finanzas, Recursos Humanos y Administración Básica y Avanzada.

Domina varios idiomas, es amante a viajar, leer, enseñar y continuamente vive alimentándose de conocimiento.

Su perseverancia, constancia, disciplina, pasión, amor e inefable solidaridad, la han convertido en una mujer ejemplar que hoy torrencialmente esparce brillo. La tecnología ha sido su cómplice perfecto para poner en marcha muchos de los proyectos que en los últimos años ha venido realizando. Para lograr sus metas ha tenido que alejarse firmemente de incontables estereotipos que están presentes en la mente de la mayoría de los habitantes de nuestra región latinoamericana.

En este enlace comparto un poema de Jazmín, en su voz: https://youtu.be/L14BQXaCTKc

Si ella ha vencido todos los retos que en su camino ha encontrado, cualquier mujer también lo puede hacer, sin importar edad o nivel académico, únicamente debes tener claro cada uno de tus objetivos. Desde la presencia del 2020 en todo el mundo todo ha sido diferente, lo que hemos vivido a lo largo de estos meses ha sido muy difícil, para esta ilustre mujer este año desde que inició; aparte de la pandemia, vivió una experiencia dolorosa e inexplicable, (...). Por todo lo nostálgico que le ha tocado vivir le hice la siguiente pregunta y comparto su respuesta:

Ante las inexplicables circunstancias de la vida ¿Qué métodos aplicas para no quedarte eternizada en el desconsuelo?

Jazmín: -Algo que he aprendido es que todo en la vida es pasajero, incluso el dolor. Cuando aprendemos a vivir en el aquí y en el ahora, nos damos cuenta de que cualquier situación o circunstancia que nos aqueja, no existe en el hoy. Lo que sentimos es el recuerdo de lo que sucedió en el pasado, si permitimos que nuestros pensamientos queden presa en el pasado, ¿cuándo avanzaremos? Fue así que, haciéndole frente a esos sentimientos y emociones me permití sentirlos, entender el por qué y para qué de que estuvieran en mi vida, darles las gracias por enseñarme a ver las cosas desde otra perspectiva y dejarlos ir, enfocándome en el presente. Algo con que lo puedo resumir es, ver la vida, personas y circunstancias desde los ojos del amor, así, la comprensión y entendimiento nos llenan y dejamos tanto los juicios y apegos de lado, dando paso a nuestro yo interior, desvaneciendo el dolor. Aparte de que también hay que recordar, que todo lo que nos causa dolor en el hoy tiene alguna razón, ya sea enseñarnos algo, cambiar alguna otra cosa, actitud, carácter, agradecer, ver desde otra perspectiva, en fin, el proceso es personal y nos deja con la sabiduría que ese suceso nos vino a enseñar.

Chi, ha realizado una loable labor de “impacto positivo y filantropía” en diversos continentes, dando conferencias y talleres. La organización Athena40 Global con sede en Londres, Inglaterra, a inicios de este año la galardonó por ser una de las “120 mujeres más innovadoras del mundo”. De Latinoamérica fueron premiadas otras dos exitosas mujeres, Erika Ender (Panamá) y Michelle Bachelet (Chile). En la web de esta organización se lee; “La Athena40 Global List 2020 es la primera selección basada en el mérito de algunas de las mujeres más progresistas del mundo. Las mujeres a continuación crean un cambio positivo en sus industrias o países”.

El premio lo iban a recibir en abril pero por el Covid-19 se pospuso. En este link leerás la biografía de todas las mujeres que han sido galardonadas con este distinguido reconocimiento: https://www.athena40.org/the-2020-athena40-list

