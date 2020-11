Taste Shukran llega a un acuerdo con Makro para distribuir hummus en todos sus centros Comunicae

miércoles, 18 de noviembre de 2020, 18:06 h (CET) El acuerdo permitirá a Taste Shukran estar presente en todas las áreas de influencia que abarca Makro con sus 37 centros distribuidos en nuestro país La compañía de alimentación Taste Shukran y Makro, cadena de distribución a hostelería de productos de alimentación y no alimentación, han llegado a un acuerdo para distribuir en todas las áreas de influencia de los 37 centros que el grupo tiene repartidos por España, los hummus de Taste Shukran.

La alianza incluye la distribución, a través de todos los canales que ofrece Makro a sus clientes, de cuatro de los productos de Taste Shukran: el hummus tradicional con aceite de oliva en formato 240 gramos, el hummus de trufa de 150 gramos, el de ajo negro de 150 gramos y la crema de berenjenas mutabal en formato de 150 gramos.

Además, ambas compañías han llegado a un acuerdo para que Taste Shukran elabore el el hummus tradicional en formato 900 gramos para la marca una de las marcas propias de la compañía de distribución, Makro Chef.

Miguel Ángel Vázquez, director Comercial de Taste Shukran valora de forma muy positiva este acuerdo “es un gran paso para la compañía que nos permitirá crecer de manera notable en el sector Horeca. Estamos muy agradecidos por todo el apoyo de Makro y confiamos en que, con su ayuda, nuestros hummus estarán presentes en sectores clave como son la hostelería y la alimentación gracias a la presencia en los 37 centros que la cadena tiene repartidos por toda España”.

El acuerdo con Makro permitirá a Taste Shukran tener acceso al elevado portfolio de potenciales clientes de hostelería y alimentación que tiene la cadena registrados y que asciende a 900.000 empresas.

En palabras de Marta Pérez Postigo, directora de Comunicación & Sostenibilidad de Makro, “con este acuerdo nuestros clientes de hostelería se benefician, una vez más, de productos de excelente calidad a un buen precio”.

Los hummus de Taste Shukran se han posicionado como una de las grandes referencias gastronómicas del momento, gracias al interés de los consumidores por una alimentación más saludable y equilibrada. Actualmente, la compañía comercializa sus productos en más de 500 puntos de venta.

Los hummus de Taste Shukran están elaborados con ingredientes cien por cien naturales y no tienen aditivos, por lo que son productos que pueden consumir las personas veganas.

Sobre Makro

MAKRO, filial española del grupo alemán METRO, es la empresa de distribución del sector de la hostelería en España. Cuenta con más de 900.000 clientes y con 37 centros distribuidos en 15 Comunidades Autónomas. MAKRO ofrece al hostelero una experiencia de compra omnicanal con más de 42.000 productos, soluciones y servicios adaptados a sus necesidades, apostando por el producto local y por el producto fresco de calidad. En el año fiscal 2018/2019, MAKRO obtuvo unas ventas consolidadas de 1.256 millones de euros. Más información en www.makro.es

Sobre Taste Shukran

La compañía nace en 2010 con la puesta en marcha de varios restaurantes. Se trata de una empresa de referencia en el sector de la alimentación, especializada en cocina mediterránea con influencia libanesa. Shukran Group, posee la línea de retail Taste Shukran, que comercializa distintos productos como hummus, cremas, salsas y baklawas. Los productos y recetas que completan la oferta de Shukran Group son elaborados en un obrador propio de 1000 metros cuadrados, en el que se combina la última tecnología con el trabajo artesano. Actualmente, sus productos se distribuyen en más de mil puntos de venta. http://shukrangroup.com/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.